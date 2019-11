Una modelo australiana dio a luz sin saber que estaba embarazada

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de noviembre de 2019 • 16:32

Erin Langmaid es una modelo de Melbourne, Australia, que hace dos semanas se llevó la sorpresa de su vida al dar a luz en el baño sin saber que estaba embarazada.

La chica de 23 años, según sostuvo, no tuvo ningún indicio de su estado durante los nueve meses de embarazo. "Estaba yendo a trabajar, vistiéndome como lo hacía cada día. Nunca supe que estaba embarazada, fue muy extraño", le confesó Erin al medio Sunrise.

Por suerte, su familia y amigos la ayudaron a organizar todo para que tanto ella como la beba a quien llamaron Isla lleguen con buena salud al hospital.

Dan, su pareja, relató el increíble momento: "Escuché un grito y corrí. Vi a la pequeña y pensé: 'hay dos'". El padre se dio cuenta de que el bebé no respiraba y llamó a emergencias.

Aunque parezca extraño, estos embarazos conocidos como crípticos o sigilosos son más comunes de lo que parecen. Una de cada 500 mujeres no saben que llevan a un bebé en su interior hasta las 20 semanas, y una en 2500 no se dan cuenta hasta que entran en trabajo de parto.

Dan compartió las buenas nuevas en su cuenta de Instagram: "Queremos compartir con ustedes a nuestra nueva pequeña familia. Isla May llegó al mundo el martes por la noche, vivió en la panza de su mamá por 9 meses sin dejarnos saber. Después de unos extremadamente difíciles días, mamá e hija están perfectamente bien y listas para ir a casa. El apoyo de nuestra familia y amigos es algo que nunca podremos agradecer lo suficiente. Erin, el valor que has demostrado es algo que no pensé posible, eres una persona increíble y vas a ser una maravillosa mamá".