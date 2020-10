Jasmine Triggs viajó de Indiana a Texas para conocer personalmente a un hombre con quien tenía una relación online, pero al llegar a Houston descubrió que él la había borrado como contacto y quedó varada en el aeropuerto Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de octubre de 2020 • 08:57

Hay relaciones en la vida que no llegan a buen puerto. O que se quedan en el aeropuerto. Es lo que le ocurrió a Jasmine Triggs, una joven estadounidense que voló 2300 kilómetros para conocer a un hombre con el que tenía una relación virtual pero, al llegar a destino descubrió que, su posible amante, le había bloqueado el teléfono. Esto significa que el hombre había cortado todo contacto con ella.

De este modo, Jasmine, que había volado desde el estado de Indiana hasta Texas, descubrió que la habían dejado plantada y se quedó varada en el aeropuerto, con una tremenda decepción y sin saber a dónde ir.

EL recorrido que hizo la muchacha para llegar y descubrir que la habían dejado plantada en el aeropuerto de Houston Crédito: Daily Mail

La muchacha, de 23 años, que vive en la ciudad de Fort Wayne, estado de Indiana, y tiene una compañía de elaboración de pan, había conocido a este joven, identificado solamente como Jamal, unos siete días antes a través de un amigo en común.

En su cuenta de Twitter, ella abrió un hilo para narrar su experiencia. Allí contó que el propio hombre, en una de sus conversaciones, la había invitado a visitarlo en Texas.

"Estuvimos hablando y hablando todos los días. Nos contamos cosas de nuestras vidas, me dijo que se dedicaba a la robótica -narró también Jasmine. Y fue más allá-. A mí él me gustaba. Además, me hablaba de cosas sexuales".

La muchacha agregó que, en ese sentido, Jamal le preguntaba cosas sobre sus costumbres en el sexo, y le dijo también que no podía esperar a verla, que iba a dejar su casa impecable para esperar su visita.

El encuentro virtual entre ambos se produjo en un grupo de chat de la app iMessage, promovido por un amigo en común de Jasmine y Jamal, que tampoco conocía personalmente al hombre de Texas, según consigna el medio británico Daily Mail.

Vuelo y decepción

Entusiasmada por las charlas de alto voltaje y promesas amorosas de su nuevo conocido virtual, Jasmine desembolsó unos US$380 para comprar los pasajes ida y vuelta entre Fort Wayne y Houston. Pero cuando aterrizó, recogió sus cosas y quiso avisarle a Jamal que ya había llegado a destino, descubrió que él la había bloqueado. Y que había salido de todos los grupos que tenían en común.

La muchacha contó su experiencia en un hilo de Twitter para que a otra personas no les pase lo mismo Crédito: Twitter

En pocas palabras, se había esfumado y ya no había manera alguna de contactarlo.

"Lo llamé y me di cuenta de que había bloqueado mi número", contó la muchacha, que abrió su corazón sin tapujos en su cuenta de Twitter. Allí confesó también que en ese momento había entrado en pánico. Además, añadió que Jamal también había bloqueado a todos los contactos en común.

Afortunadamente, la joven tenía una amiga que vivía por la zona del abandono y pudo comunicarse con ella y pedirle que la hospedara por algunos días. Pero el mal momento que pasó, no se lo quitará nadie.

Al tiempo, Jasmine escribió que era probable que quien la dejó plantada en el aeropuerto le había hecho una broma de pésimo gusto o bien tenía una situación sentimental por la que no podía recibirla.

Luego aclaró que escribía su experiencia -donde adjuntó capturas de conversaciones con Jamal- para que a otras personas no les pasara lo mismo que a ella. Aconsejó que, antes de salir volando al encuentro de alguien conocido virtual, era mejor asegurarse de lo que se puede encontrar del otro lado.

Su historia en las redes sociales alcanzó casi los 70.000 me gusta y Jasmine resumió los resultados de contar su experiencia en otro de sus mensajes. "Muchos chicos me coquetearon, otra gente fue súper amable y me ofreció pagar el pasaje, pero la mayoría me dijo que yo había actuado de manera súper tonta", escribió.