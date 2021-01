Una temporada en la que los propietarios decidieron no alquilar sus casas

En Pinamar y Carilo hay un 30% menos de propiedades disponibles este año, porque están ocupadas por sus dueños Fuente: LA NACION

13 de enero de 2021

PINAMAR.- Silvina Varela, de 57 años, hace 30 que elige Cariló para vacacionar junto a su familia. Alquilaron durante más de 30 años, pero hace nueve pudieron comprar una casa que se transformó en su segundo hogar y un punto de encuentro familiar. En diciembre y durante la primera quincena de enero, la suelen alquilar a turistas, pero este año atípico, signado por la pandemia de coronavirus, también cambió su rutina de verano.

"Nosotros venimos muy seguido, se llega muy rápido. Mis hijos agarran el auto en cualquier momento del año y se vienen para acá. Pero en diciembre y la primera de enero la solemos alquilar. Aunque con la pandemia la verdad que no vimos una mejor opción que venir acá poder reencontrarnos luego de tantos meses en donde uno tuvo que estar distanciado", dice Varela.

Este verano los propietarios de las casas son uno de los grandes protagonistas en el partido de Pinamar. Muchos, por las incomodidades que generó la pandemia para emprender otro tipo de viajes, no alquilaron sus casas y decidieron usarlas junto a sus familiares, algo que, hace años, no pasaba.

Claudia Liscio, es la presidente del Centro Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de Pinamar. Ella asegura que hay un 30 por ciento menos de casas en alquiler por la gran cantidad de propietarios que llegaron al partido.

"Tenemos muchos casos de propietarios que en algún periodo se lo reservaron para venir ellos, por lo que tuvimos menos ofertas para poder hacer alquileres. Con el tema del miedo a irse afuera decidieron quedarse. Hay mucha gente que está ocupando sus casas en Cariló y Pinamar. A ojo te diría que tengo alrededor de un 30 por ciento menos de casa en alquiler por la enorme cantidad de propietarios que vinieron. Estamos un 95 por ciento de ocupación en Cariló", dice Liscio.

La casa de Varela se llama Orange, por el color que llevan sus paredes. Está ubicada en una esquina. Según dice, desde que abrieron las rutas y les permitieron llegar a Cariló, no lo dudaron. SI bien en años anteriores han pasado los primeros días del año en Uruguay u otro destino turístico, esta vez no hubo mejor opción que venir con su marido y sus hijos a disfrutar de un reencuentro familiar.

"Desde el momento que me permitieron venir que esta es la única opción que tuve en la cabeza, primero porque no puedo viajar, pero sobre todo porque nos encanta estar en esta casa. La verdad que, además, le tengo miedo a la pandemia. Tengo 57 años, no hay vacuna disponible para todos y esta fue la opción que más nos gusta y la más segura. Nosotros solemos venir el 15 de enero y ahora llegamos el 26, pasamos año nuevo, como muchos años anteriores. Vinimos con mis cuatro hijos, que ya son grandes, tienen entre 20 y 32 años, tienen unas mini vacaciones del trabajo y nos juntamos todos acá. Fue tentador alquilarla porque hubo muchas propuestas, pero decidimos venir igual".

Josefa Corsico, 66 años, está en una situación similar. "Nosotros veníamos un par de días en familia y luego se alquilaba la casa. Pero este año decidimos no hacerlo y vinimos nosotros durante más tiempo. Este año fue muy difícil, la verdad que uno no se vio mucho con la familia, tampoco es posible viajar hacia otro destino". Ella está en Pinamar con sus hijos y nietos. Son de Pergamino.

Corsico cuenta que, además, le dio temor no poder cumplir con los protocolos o que algún inquilino tuviera un problema de salud durante su estadía.

"Por una cuestión de seguridad y conciencia por la pandemia y todas las complicaciones nos pareció un poco complicado alquilarla por el tema de almohadas colchones, a pesar de que hay una señora que la mantiene todo el año. Honestamente nosotros la alquilamos para sostener los gastos de todo el año, pero esta vez preferimos no hacerlo".

Raúl Alonso, de 63 años, generalmente llega a su casa de Pinamar en febrero, pero este año decidió adelantar sus vacaciones. Viven en la Ciudad de Buenos Aires. En enero solían alquilar la casa, pero este año, al igual que muchos otros amigos suyos que también tienen una casa en el municipio, decidió ocuparla con su familia y renunciar a la renta que le hubiera significado el alquiler.

"Estoy con mi esposa y mis hijas de 30 y 33 años. Generalmente venimos en Navidad porque tenemos familiares de Mar del Plata que se vienen hasta acá y nos vamos a pasar Año Nuevo en Capital y luego volvemos en febrero, pero este año fue distinto en todo sentido, también en cuanto a las vacaciones", dice Alonso.

