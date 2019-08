Unimoons, o irse solos de luna de miel

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de agosto de 2019 • 16:17

Recomiendo ampliamente escuchar las ponencias del futurólogo y consultor Graeme Codrington, sobre todo si uno planea encajar en el mundo que está pasando, y en el que se viene. "Ya no hay nada normal, la visión de lo que es bueno y malo está cambiando (sic). Es necesario estar listo para vivir en un eterno proceso de cambio" advierte este gurú de las tendencias. Me dispongo a internalizar esa idea y aplicarla a ciertos pensamientos apolillados, esos que arrastramos inconscientemente de generación en generación y que nos moldean la existencia, a veces a nuestro pesar. Algunos han demostrado ser auténticos bebés de Rosemary.

Con ese espíritu de apertura planeo aceptar, por ejemplo, que para que hoy un matrimonio sobreviva debe empezar por separarse, es decir, por el final (o por esa clase de final). De atrás para adelante. El mejor momento para comenzar a practicar el saludable ejercicio del desapego es la luna de miel. No sé de qué vivirán en el futuro las agencias que venden paquetes turísticos a los enamorados pues, tal como la concebimos, la clásica honeymoon tiende a desaparecer de la faz de la tierra. Cada hay cada vez más parejas jóvenes que a la hora de emprender el viaje romántico más tradicional de todos, decide irse cada uno por su lado a celebrar la "unión" marital (oxímoron!). Sabíamos de la modalidad buddymoon ( buddy amigos y moon luna en inglés, léase, hacer el viaje de bodas con los amigos, como hicieron Lionel y Antonella Messi, o Jennifer Aniston y Justin Theroux, entre otras celebrities); ahora se usa irse de "unimoom", explica un artículo publicado meses atrás en el New York Times. Entre los varios testimonios recogidos por el autor, destaca el de Irene O'Brien y Mel Maclaine, que se casaron en Berlín y que como tienen intereses distintos, después de la fiesta de boda, ella partió a Canadá y el voló con sus amigos a Francia. "Ninguno de nosotros quería estar donde estaba el otro", confesó la señora O'Brien. "Cada uno regresó a Dublín lleno de historias y realmente encantados de vernos de nuevo para compartir los recuerdos de nuestros viajes: fue la luna de miel perfecta, e imperfecta".

En esta época de zapping sexual, y en que los derechos individuales son prioridad para las personas, las tradiciones más arraigadas empiezan a reformularse, a bien a desaparecer, en especial las que atentan contra la libertad de las mujeres. Pero convengamos que dentro del menú de rituales de esta vieja institución que es el matrimonio, la "noche de bodas" ha perdido su significación original: la gente tiene sexo, y mucho, antes de pasar por algún altar. Lo mismo ocurre con la luna de miel, un concepto traído de una costumbre teutona (una raza germánica que habitó cerca de la desembocadura del rio Elba, en la actual Alemania) que consistía en que los recién casados tomasen durante casi un mes, o hasta que la luna palideciera, una bebida fermentada a base de miel con supuestos poderes afrodisíacos. La idea era lograr la desinhibición sexual de los esposos, y así asegurarse su fertilidad, recuerda la Enciclopedia del sexo de Oscar Urquiola Medrano. La miel tenía esa fama, incluso todavía se cree que sus aportes vitamínicos impactan en las hormonas. Se dice también que la costumbre de pasar ese primer tiempo juntos, aislados de mundo, surgió entre los pueblos nórdicos, pero ahí el casamiento consistía en un secuestro: con el consentimiento de la familia (no sabemos si de la novia), el hombre raptaba a su amada. Los tórtolos pasaban ese tiempo ocultos hasta la primera luna, para luego volver a su pueblo oficialmente como marido y mujer. Lo de "luna" viene de un proverbio árabe, pues los árabes cuentan lunas en lugar de meses: "La primera luna después del matrimonio es de miel y las que siguen de absintio, o amargas como el acíbar" ..

Es justamente ese eterno prejuicio lo que podría llenar de sentido a esta nueva tendencia. Aunque esta forma de celebración suene extraña para la mayoría de los habitantes occidentales, no necesariamente es malo para la pareja, al contrario, afirma la psicóloga Lisa Marie Bobby, fundadora y directora clínica de Growing Self Counseling and Coaching en Denver, consultada en la nota. "Aunque tomar lunas de miel separadas puede parecer extremo, las parejas altamente individualizadas pueden ver su independencia y sus experiencias por separado como una forma de fortalecer su relación. Tener tu propia vida, después de todo, te convierte en alguien interesante, vibrante y genuinamente satisfecho, cualidades que sostendrán una relación a largo plazo" concluye la especialista, con bastante lógica. Para Jessica Carbino, experta en citas de Bumble, es un reflejo de la constante evolución del matrimonio. "Dado que hoy se considera que la pareja debe cumplir con todos los roles (materiales, espirituales, emocionales y sexuales), tal vez las vacaciones separadas es una forma de admitir que no se puede depositar todas las expectativas en una sola persona".

Para alinearme del todo al cambio constante, repito en voz alta otro mantra de Codrington: "Existe la tentación de argumentar que algo siempre se ha hecho de tal forma. hasta que llega un niño con un iPad y cambia todas las normas. Es fundamental librarse del modo ortodoxo de hacer las cosas, al menos una vez al mes" .