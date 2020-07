Vacacaciones pendientes. ¿Qué va a pasar con ellas?

Muchos empleados cancelaron sus viajes y no saben cuándo los harán Fuente: LA NACION - Crédito: Archivo

Cintia Perazo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de julio de 2020

Las organizaciones ya empiezan a pensar en la apertura y en la vuelta a la actividad, pero las vacaciones son un tema que aún no tienen muy claro cómo van a manejarlo. Los escenarios son muy diferentes porque algunas industrias estuvieron totalmente paralizadas, otras pudieron operar pero con sectores suspendidos; y algunas compañías trabajaron normalmente o a un ritmo, incluso mayor, si se tiene en cuenta que tuvieron que digitalizarse para poder operar.

En medio de este contexto complejo se plantea un nuevo desafío: las vacaciones que se acumulan mes a mes. "Hay personas que pensaban tomarse vacaciones en marzo o abril y que nunca pudieron comenzarlas. En esos casos los empleados están lidiando con el estrés del contexto actual, que se suma al cansancio acumulado de 2019. No pudieron descansar", destaca Javier Krawicki, socio y fundador de Nawaiam, herramienta de gamificación centrada en los Recursos Humanos.

¿Y qué va a pasar, entonces, cuando termine la cuarentena obligatoria? "Muchas empresas van a tratar que los empleados se las tomen en forma gradual. Creo que es un año atípico y algunas firmas incentivarán a sus colaboradores para que se tomen vacaciones aunque no puedan viajar. De todas maneras creo que habrá mayor flexibilidad. Los responsables deberán analizar caso por caso, observar cada área, evaluar cuál es el nivel de trabajo y, también, dependerá del rubro. Hay sectores económicos que están trabajando a tope y otros que no, por eso digo que va a depender mucho del rubro", señala el fundador de Nawaiam.

"Nosotros tenemos una dotación de casi 5000 personas así que estamos acostumbrados a que muchos empleados tengan que tomarse las vacaciones en diferentes períodos. De todas maneras antes de la pandemia ya todos se habían tomado vacaciones. Las del año que viene comienzan a tomarlas a partir del mes de octubre, y se va escalonando. Así que no hemos tenido problemas con el tema de las vacaciones, ni estimamos tenerlo debido a la pandemia. No creo que se acumulen, salvo alguna semana que le puede quedar a algún empleado y, en ese caso, se la pasaremos para el año siguiente", cuenta Sandro Cosentino, gerente de área de Recursos Humanos del grupo Newsan.

Días extra

Mientras que en HSBC extendieron la posibilidad de gozar las vacaciones de 2018 hasta fines de septiembre de 2020. "Había colaboradores que tuvieron que cancelar o reprogramar sus vacaciones por el contexto de pandemia y quisimos atender esa necesidad. Nuestra política de Wellbeing o de bienestar privilegia el descanso de nuestros colaboradores. Consideramos muy importante que a pesar de no tener posibilidad de viajar o trasladarse; haga una pausa, renueve energías y se conecte con aquello que disfruta, sobre todo en este contexto tan especial es una prioridad", reconoce Mabel Rius, directora de Recursos Humanos de HSBC Argentina.

Algunas empresas, incluso, están tratando de que sus empleados se tomen unos días durante este invierno. "Serán vacaciones entre comillas pero el tema fundamental es cómo van a poder organizarse los empleados que tienen hijos, durante el receso escolar", revela Krawicki.

HSBC, por ejemplo, está pensando realizar programas virtuales para las vacaciones de invierno. "Estamos organizando planes para que nuestros colaboradores puedan disfrutar con sus hijos desde casa, asistiendo a obras de teatro en familia, shows de stand ups y clases de gimnasia, entre otras propuestas. Queremos que ellos puedan sentirse en vacaciones y puedan recargar energía a través de distintos programas para hacer en sus hogares", adelanta Rius.

Además, el especialista en RR.HH. cuenta que existen extremos. Por un lado están empresas que por su actividad y falta del dinero deben suspender a los empleados de sus plantas; y del otro lado, las compañías que regalan días de trabajo para que sus empleados se tomen vacaciones.

"Les dicen que si se toma una semana les regalan uno o dos días. Lo hacen porque quieren cuidar a sus empleados y, además, para que no acumulen tantas vacaciones. El problema de la acumulación de vacaciones es histórico. Es tan importante que muchas empresas penalizan y recurren a la ley, les dicen que se las deben tomar o las perderán y otras dan un plazo para acumularlas. He trabajado en compañías donde las personas tenían acumulados hasta 180 días de vacaciones. Una locura que ese empleado haya pasado trabajando tantos días seguidos, sin descansar", recuerda Krawicki.

Pero más allá de algunos casos particulares, las empresas consultadas creen que no van a tener inconveniente a la hora de otorgar las vacaciones después del aislamiento obligatorio. "Como no se puede viajar muchos van a querer esperar al año que viene. Las compañías van a organizarlas, no creo que sea un gran problema. Lo que sí manifiestan es que aún no pueden planificarlas por ni siquiera saben cuándo va a terminar la cuarentena. Hoy están dedicados a analizar qué les está pasando a las personas, quiénes están sufriendo más la necesidad de tomarse vacaciones y quiénes están muy estresados", reflexiona el fundador de Nawaiam

En la compañía de software Virtualmind, por ejemplo, aún nadie pidió sus vacaciones. "Seguramente las soliciten después, cuando se pueda volver a viajar. Pero no creo que haya inconveniente, lo iremos acomodando por equipos. Lo organizaremos de tal manera que no afecte el trabajo normal. Incluso muchos ya se habían tomado las del año pasado. Puede ser que haya solo algunos pocos empleados que tengan días pendientes, por eso creo que las vacaciones se van a poder organizar sin problema", sostiene Javier Minsky, CEO de Virtualmind, compañía de software.

Antes de concluir Krawicki resalta que las empresas hoy manifiestan un espíritu solidario con el tema de las vacaciones y lo que les pasa y sienten su empleados. "Entienden el estrés que está generando toda la situación por eso están tratando de ayudar a la gente en este aspecto, siendo más permisivos. Se están tratando de reorganizar y están cuidando más a su personal, porque esta situación lo amerita. Si una persona necesita vacaciones, le dejan tomarse esos días. Observo un espíritu colaborativo, mucho mayor que en otros momentos. Están priorizando a la persona, como debe ser", finaliza.