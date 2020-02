Vacaciones con ayuda

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de febrero de 2020

Mi desconexión en vacaciones está en romper la rutina cotidiana como periodista. No tener fechas de entrega de notas, reuniones y entrevistas. Es un buen momento para que la mente también se refresque con nuevas ideas y proyectos. Y por eso me mantuve conectado con la tecnología. Así fue que me propuse evaluar un hardware de mayores dimensiones en mi viaje a la costa: un auto conectado. En esta ocasión fue el Cruze Premier de Chevrolet, equipado con una red Wi-Fi interna y 4G, y que también dispone de una app que permite, de forma remota, el encendido del motor y la apertura y cierre de las puertas, entre otras funciones.

La cartografía preinstalada en el auto funcionó muy bien y me hizo olvidar un poco el uso de Google Maps y Waze. Con un mapa de papel habría sido más difícil resolver el acertijo de cinco calles que nos ofreció Reta, un balneario bonearense que es el secreto mejor guardado de algunos asiduos visitantes y de la gente de Tres Arroyos. Y me sorprendió el 4G disponible en una localidad con poco más de 500 habitantes. Habíamos llevado algo de dinero en efectivo, porque el cajero automático más cercano se encontraba a unos 18 kilómetros. Y no siempre tenía billetes. Así, la conectividad móvil resolvió estas limitaciones: casi todos los comerciantes ya ofrecían pagos móviles con QR desde un smartphone.

En la playa nadie quiso estar demasiado pendiente de los gastos. Sin embargo, alguien decidió llevar un registro justo de las compras de un asado, las bebidas o el postre. Pero nada de cuentas en papel: todos usamos Splitwise, una app muy útil que se ocupa de llevar las cuentas claras en los consumos de un grupo de amigos. Para qué renegar con la tecnología en vacaciones, con todo lo que aprendí y me ayudó en este verano.