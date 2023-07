Vacaciones de invierno: 6 propuestas infalibles para los chicos

escuchar

A veces, pensar qué hacer con los más chicos durante el receso invernal no se hace tan fácil. Sin programas organizados, las dos semanas de vacaciones pueden hacerse largas. Pero a no desesperar: los beneficios de Club LA NACION contemplan opciones para todos los gustos y edades. A continuación, ideas y propuestas para combinar un momento divertido con lugares donde comer algo rico.

Cinemark Hoyts

En vacaciones de invierno, la cartelera se llena de películas para emocionar a grandes y chicos.

Sitio web: www.cinemarkhoyts.com.ar

www.cinemarkhoyts.com.ar Beneficio: 2x1 en entradas seleccionadas en Cinemark y Hoyts

2x1 en entradas seleccionadas en Cinemark y Hoyts El dato: tienen salas XD Digital y Premium Class

¿Hay algo que no puede faltar en unas vacaciones? Por supuesto, ¡el cine! En esta época, las carteleras se llenan de películas para el público infantil y en las distintas sucursales de Cinemark Hoyts esto se puede disfrutar con última tecnología de proyección. Hay opciones para todos los gustos, como el formato XD Digital, que envuelve la sala con una pantalla gigante de piso a techo y de pared a pared para ver películas 2D o 3D con butacas más grandes y un sistema de audio digital superior. Y en las salas Premium Class se encuentra toda la comodidad de las butacas reclinables a 60 grados, con apoya pies, apoya cabezas y pequeñas mesas para disfrutar de lo comprado en el Candy Bar.

Pelukids

Cortarse el pelo también puede ser divertido.

Sitio web: www.pelukids.com.ar

www.pelukids.com.ar Beneficio: 20% de martes a jueves

20% de martes a jueves El dato: para cortarse el pelo subidos a un autito y entre juguetes

¿Quién dijo que cortarse el pelo no puede ser un buen programa? En Pelukids, esta actividad clásica puede convertirse en un viaje. Desde hace más de diez años, esta peluquería infantil propone que cortarse el pelo sea algo muy lúdico. Por eso, en todos sus salones tienen juegos, como diferentes modelos de autitos para subirse mientras los peluqueros hacen su trabajo; maquinitas de premios y muchos juguetes para compartir risas y momentos únicos.

En cuanto a los servicios, atienden a todas las edades y realizan cortes, peladitas para bebés y peinados con spray de color, brillitos y accesorios divertidos.

Museo River Plate

El Museo River Plate invita a compartir el amor por el club desde muy chicos.

Sitio web: www.cariverplate.com.ar/museo-river

www.cariverplate.com.ar/museo-river Beneficio: 2x1 en compra de entradas todos los días

2x1 en compra de entradas todos los días El dato: incluye opción de visita con Estadio-Tour al Monumental

¡Esta salida es ideal para los más futboleros! Fundado en 2009, el Museo River alberga los más preciados tesoros de la historia del Club Atlético River Plate. En sus 120 años, el club vivió momentos gloriosos y el museo refleja cada una de esas etapas de maneras diversas.

Abarca más de 3500 m2 y sus ambientes constan de distintas áreas temáticas que dividen el recorrido haciendo referencia a fechas emblemáticas para la historia de River. Así, los visitantes podrán conocer los orígenes del club, las personalidades centrales, los equipos que lo hicieron grande, las mejores goleadas, los partidos y triunfos destacados, así como los más valiosos trofeos nacionales e internacionales. Además, cuenta con un cine en 360° donde se proyecta una película que expresa el sentimiento del hincha riverplatense, y también hay otros espectáculos audiovisuales a lo largo del recorrido. Lo mejor de todo es que se puede realizar la visita que incluye el Estadio-Tour al Monumental.

Museo de la Pasión Boquense

La camiseta de Román Riquelme, una de las joyitas del Museo de la Pasión Boquense.

Sitio web: www.museoboquense.com

www.museoboquense.com Beneficio: 2x1 en compra de entradas todos los días

2x1 en compra de entradas todos los días El dato: cuenta con una visita VIP que incluye acceso al vestuario local y una fotografía impresa ahí mismo

Otro de los clubes futbolísticos más importantes y famosos del mundo es Boca Juniors, y no podía faltar su institución acorde. El Museo de la Pasión Boquense permite revivir la historia de más de 100 años del club, recorriendo sus diversas exhibiciones multimedia, banco de datos y los más prestigiosos trofeos obtenidos.

El recorrido es entretenido y dinámico para todo tipo de público. Está organizado por áreas temáticas: las trayectorias de todos los jugadores que representaron al club; el auditorio de los ídolos; una impactante exhibición de copas; el video wall sobre todos los campeonatos ganados y el cine en 360° sobre el sentimiento xeneize.

Con el ingreso al museo se puede hacer una visita express al estadio que consiste en un recorrido de 10 minutos por las plateas de La Bombonera, con un guía a cargo. La opción de Estadio Tour tiene una duración de 50 minutos y se visitan los espacios más emblemáticos: plateas, palcos, tribunas y campo de juego junto a un guía. Y, como si fuera poco, la opción de visita VIP al Estadio Tour incluye el acceso al vestuario local y una fotografía impresa ahí mismo.

Dean & Dennis

Hamburguesas, nuggets, papas fritas, hot dogs: Dean & Dennys tiene opciones para todos.

Sitio web: www.deananddennys.com

www.deananddennys.com Beneficio: 20% en la carta de lunes a jueves

20% en la carta de lunes a jueves El dato: son pioneros del concepto fast good: calidad integrada a la comida rápida

Cuando llega el momento de comer, Dean & Dennys es una muy buena opción para satisfacer a chicos y grandes. Esta marca nació con la idea de ofrecer hamburguesas y hot dogs de calidad premium; siendo pioneros del concepto fast good, es decir, calidad integrada al fast food. Para eso, cuentan con su propia planta de producción, donde fabrican hamburguesas de 100% carne premium de novillo, medallones de pollo y veggies, entre otros. Se puede optar entre sus dos líneas de hamburguesas: la Urbana, con un medallón de 80 gramos, y la Clásica, con una hamburguesa de 120 gramos. Todas están hechas sin aditivos ni conservantes y se presentan en pan artesanal de papa.

En el caso de los hot dogs, la salchicha es artesanal tipo alemana y se puede pedir con salsa cheddar o con panceta. También tienen nuggets de pollo, cubitos de cebolla caramelizada y queso cheddar, las infaltables papas fritas en diversas versiones, y distintas opciones de tostados y ensaladas.

Mostaza

¿Sabías que en Mostaza podés hacer tu pedido desde el auto?

Mostaza es una cadena argentina de comida rápida con más de 20 años de trayectoria en el país. Su especialidad son las “Mega Hamburguesas” con 14 combinaciones distintas y uno o dos medallones de carne. Entre ellas, se destacan la Mega Smoked BBQ Doble, Mega Power Cheddar Boom Doble y Mega Power Evolution con una salsa especial. Para quienes les gusta más el pollo tienen versiones de hamburguesas y nuggets. Y acá nadie se queda afuera, ¡porque además tienen hamburguesas veganas! Y si hablamos de chicos y vacaciones, no puede faltar la cajita y elegir entre tostado, hamburguesa o nuggets más un juguete de la colección de muñequitos Flash o Teen Titans Go. Para el momento del postre, cuentan con opciones dulces como alfajores, donuts, muffins, cookies, y postres como el Sundae y el Twist. ¡Imposible no tentarse!

