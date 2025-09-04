Vacaciones en Europa: para recorrer España con gran tranquilidad

Quienes planean recorrer España en verano, y visitar destinos como Málaga, Barcelona o Valencia pueden hacerlo con el máximo confort. Es que iryo llega a 11 destinos turísticos, los más impactantes de la península.

iryo es el primer operador privado ferroviario español de alta velocidad por número de frecuencias y volumen de flota. Está participado por Trenitalia, Air Nostrum y Globalvia, una compañía que nació para revolucionar la movilidad de la Península Ibérica y de Europa. Sinónimo de turismo, calidad, experiencia, ocio y negocio, cuenta con los trenes más modernos y silenciosos de Europa, para hacer del viaje la mejor experiencia.

Líder en el sector, se sitúa como la empresa ferroviaria con mejor puntualidad en alta velocidad. Actualmente, la compañía llega a 11 destinos: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Córdoba, Málaga, Zaragoza, Cuenca, Alicante, Albacete y Tarragona.

Su flota de alta velocidad

La firma se destaca por la calidad del servicio a bordo de los trenes, y la comodidad de los asientos, ya que tienen mucho espacio para las piernas, todos los asientos tienen apoyabrazos individuales no compartidos con el asiento de al lado.

El servicio abordo presenta diferentes opciones: es posible comer directamente en el asiento en la clase Infinita Bistró (con menú incluido, a seleccionar entre 4 opciones deliciosas) o elegir el Menú de Mercado al comprar los pasajes, y en ese caso, el personal acercará el menú a al asiento. Además, siempre está la opción de ir a la cafetería, con muchas opciones gastronómicas.

Durante el viaje, los pasajeros pueden acceder al portal de contenido de iryo, con películas, series, música o revistas para disfrutar durante el viaje. Un beneficio extra es que, 4h antes y después del viaje, es posible movilizarse en las cercanías de forma gratuita con el pasaje iryo sin costo extra.

Un dato relevante es que la compañía permite cambiar la fecha y el día de los billetes para adaptarse a las necesidades del pasajero.

Los pasajeros exigentes, que quieren experimentar un excelente servicio abordo y gran calidad en las comidas, además del servicio de WiFi gratuito, pueden elegir esta compañía, ideal para vivir el verano en alta tranquilidad. Para planear el viaje se puede ingresar a iryo

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.