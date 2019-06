Vacaciones de invierno: 5 destinos para descansar, recorrer y comer bien

Crédito: Archivo de Revista Lugares y Cynthia Cónsoli.

Cynthia Consoli SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de junio de 2019 • 22:34

Esquel: relax al sur

Al oeste de Chubut, muy cerca de la frontera con Chile, existen algunos de los paisajes patagónicos más mágicos de nuestro país. Picos nevados, bosques milenarios y lagos cristalinos en un escenario salvaje de naturaleza a corazón abierto. La puerta de entrada es una ciudad súper hospitalaria, con la cadencia tranqui del interior y llena de programas para enamorar a los turistas que la visiten. Hay circuitos diseñados para recorrerla en bici y corriendo. Además, esta temporada se renueva el centro de esquí La Hoya. Si vas con la idea de cruzar alguno de los pasos fronterizos, chequeá que todos los documentos estén en regla (double check si vas con chicos y/o auto). Fundamental: llevá calzado que se la banque y buen abrigo. IG: @turismo_esquel.

El río Arrayanes desde el Parque Nacional Los Alerces. Crédito: Archivo de Revista Lugares y Cynthia Cónsoli

Datazo. Chubut fue declarada provincia vitivinícola en 2018. En Viñas del Nant y Fall podés probar el pinot noir local ($120 la copa de degustación) y recorrer la bodega familiar y los viñedos guiada por dueños o con audiotour ($150, aproximadamente 40 minutos). Consejo: pasá por Tanino, el almacén de campo. IG : @vinasdelnantyfall.

Chubut fue declarada provincia vitivinícola en 2018. En Viñas del Nant y Fall podés probar el pinot noir local ($120 la copa de degustación) y recorrer la bodega familiar y los viñedos guiada por dueños o con audiotour ($150, aproximadamente 40 minutos). Consejo: pasá por Tanino, el almacén de campo. : @vinasdelnantyfall. Dónde dormir. La Paz Patagonia es un lodge de ensueño para una desconexión total en Trevelin, a media hora de Esquel. Cabañas con vista al río Futaleufú para hasta 8 personas súper equipadas, con parrilla y hamaca paraguaya en el deck para una siesta al sol. Tarifas desde $6580 para dos con desayuno, acceso al spa y piscina climatizada. Consultá por actividades y excursiones a medida. Es pet friendly. IG: @lapazpatagonia.

Crédito: Archivo de Revista Lugares y Cynthia Cónsoli

Qué hacer . Visitá el PN Los Alerces. Caminá los senderos de este nuevo Patrimonio Natural de la Humanidad entre pinturas rupestres, cascadas, ríos turquesa, frutos rojos brillantes, árboles infinitos de miles de años y hongos de colores que nunca viste. Excursión de todo el día: $2690 (incluye traslados, guía, acceso al parque, pícnic junto al río Futalaufquen y refrigerio a la tarde). IG : @merakisur.

. Visitá el PN Los Alerces. Caminá los senderos de este nuevo Patrimonio Natural de la Humanidad entre pinturas rupestres, cascadas, ríos turquesa, frutos rojos brillantes, árboles infinitos de miles de años y hongos de colores que nunca viste. Excursión de todo el día: $2690 (incluye traslados, guía, acceso al parque, pícnic junto al río Futalaufquen y refrigerio a la tarde). : @merakisur. Qué comer. Platos regionales en Pil Pil, en pleno centro de la city. ¡Y no vuelvas sin pasar por Braese! Además de chocolates y alfajores artesanales, vas a stockearte de tecitos y mermeladas para el resto del invierno. @pilpilesquel, @chocolatesbraese.

Tafí del Valle: historia y cerros al norte

Las llamas son parte del paisaje de Tafí. Crédito: Archivo de Revista Lugares y Cynthia Cónsoli

A 2300 msmn y a 107 km de San Miguel, está el ingreso a los Valles Calchaquíes, donde el paisaje es de cerros de color muy verde. Tafí es ideal para visitar en cualquier época, porque se pueden experimentar las cuatro estaciones en un solo día: puede amanecer con una nuboselva que tapiza la vista hasta el suelo y despejarse mientras desayunás, quizás almorzás bajo un solazo y a la noche, mientras te tomás el tecito de yuyos (¡sagrado!), cae una nevada sorpresa. La villa tiene una infraestructura súper sólida para una buena dosis de aventura, excursiones, gastronomía y artesanías. FB: Tucumán Turismo.

Datazo. En la peatonal Los Faroles, hay una cooperativa de artesanos que revalorizan las técnicas ancentrales. Vas a encontrar canastos, borlas de fieltro, pompones de colores, bolsos, muñecos. Todas las piezas son únicas. rutadeltejido.com.

Si todavía no tenés una olla de barro, es la oportunidad de comparte una. Arrancan en los $500. Crédito: Archivo de Revista Lugares y Cynthia Cónsoli

Dónde dormir. Un planazo es hospedarte en una estancia jesuítica de más de 200 años. En Las Carreras, habitación doble desde $4100 con desayuno artesanal (pan casero, arándanos de la huerta y hasta dulce de leche home made), entrada al museo y a su fábrica de quesos, estacionamiento y wifi. @estancialascarreras.

Crédito: Archivo de Revista Lugares y Cynthia Cónsoli

Qué hacer. Las Carreras tiene actividades aptas para todos los climas. El trekking a la Cascada (con pícnic con quesos de la estancia) es su best seller, $600 por persona. Además, clases de cocina desde $350 y cabalgatas desde $450.

Crédito: Archivo de Revista Lugares y Cynthia Cónsoli

Qué comer. Almorzá empanadas, humitas y tamales en El Museo, en la Villa. Todo bien casero, hecho por Liliana, hija de una de las primeras empanaderas del pueblo, que siguió con el negocio familiar. Queda en el km 60 de la Ruta 307, justo al lado de la rotonda. Los más ricos alfajores (chiquitos, para comer de a mil), gaznates artesanales con mucho dulce de leche, nueces confitadas y tabletas están en La Quebradita. Tiene una linda terraza con vista para tomar un café o birrita cuando cae la tarde. IG: @laquebraditaok.

Valle Nevado: esquí + shopping en Santiago

Valle Nevado es como estar en una pequeña villa nevada en Los Andes. Crédito: Archivo de Revista Lugares y Cynthia Cónsoli

Valle Nevado es uno de los centros de esquí más modernos del continente, tiene todos los chiches para no tener que moverse y el plus de accesibilidad: es muy cómodo llegar desde Santiago de Chile, está a solo 35 kilómetros y se pueden contratar tránsfers con el paquete. Si lo tuyo es el combo vacacional ciudad + shopping + nieve, este resort es un buen complemento de la capital trasandina para dividir los días. Un dato no menor: hay descuentazos para argentinos.

Datazo . Si te quedaste con ganas de shopping, hacé una parada en Santiago. En la calle Alonso de Córdova, además de las marcas internacionales, vas a encontrar terrazas lindísimas para comer o tomar algo, galerías de arte, locales de diseño y muebles. Y si querés aprovechar para comprar fuerte, Costanera Center (en Providencia) es el que tiene Forever 21, H&M y Zara Home. IG : @chiletravel.

. Si te quedaste con ganas de shopping, hacé una parada en Santiago. En la calle Alonso de Córdova, además de las marcas internacionales, vas a encontrar terrazas lindísimas para comer o tomar algo, galerías de arte, locales de diseño y muebles. Y si querés aprovechar para comprar fuerte, Costanera Center (en Providencia) es el que tiene Forever 21, H&M y Zara Home. : @chiletravel. Dónde dormir. Ski weeks de 3, 4 y 7 noches, con alojamiento, desayuno, media pensión, medios de elevación, acceso al gym y sus actividades. En el Hotel Tres Puntas, 7 noches en habitación doble en temporada alta desde US$1273 por persona (incluye el 40% off especial para argentinos).

Crédito: Archivo de Revista Lugares y Cynthia Cónsoli

Qué hacer . Algunos de los imperdibles: todos los sábados a la noche hay bajada de antorchas, el 2/7 se espera ver el eclipse total de sol a pleno día en el medio de las montañas nevadas, y el 20/7 se celebra la megafiesta de vacaciones de invierno con DJ y música en vivo. IG : @valle_nevado.

. Algunos de los imperdibles: todos los sábados a la noche hay bajada de antorchas, el 2/7 se espera ver el eclipse total de sol a pleno día en el medio de las montañas nevadas, y el 20/7 se celebra la megafiesta de vacaciones de invierno con DJ y música en vivo. : @valle_nevado. Qué comer. Valle Lounge es el preferido postski para pizza o sushi junto a la chimenea. La terraza es la mejor locación para ver el atardecer. El pisco sour es la especialidad de la casa, desde US$8.

¿Cuánto cuesta esquiar?

Hay pistas para todos los niveles de dificultad. Las más difíciles, entre los árboles. Crédito: Archivo de Revista Lugares y Cynthia Cónsoli

Las Leñas (Mendoza) . 7 noches en Piscis Hotel & Spa 5* con desayuno y cena (sin bebidas) + acceso al spa + medios de elevación, $61.120 por persona. www.laslenas.com.

. 7 noches en Piscis Hotel & Spa 5* con desayuno y cena (sin bebidas) + acceso al spa + medios de elevación, $61.120 por persona. www.laslenas.com. Chapelco (S. M. de Los Andes) . 7 noches en Apart Hotel My Friends + 6 días de traslados al cerro y medios de elevación + equipo de esquí semanal, $29.070 por adulto en base cuádruple. Con plan de pequeños esquiadores (pase + junior academy de esquí o snowboard + equipo + almuerzo), $38.380 por menor en base cuádruple. www.chapelco.com.

. 7 noches en Apart Hotel My Friends + 6 días de traslados al cerro y medios de elevación + equipo de esquí semanal, $29.070 por adulto en base cuádruple. Con plan de pequeños esquiadores (pase + junior academy de esquí o snowboard + equipo + almuerzo), $38.380 por menor en base cuádruple. www.chapelco.com. Cerro Castor (Ushuaia). 7 noches de alojamiento en Los Acebos con desayuno bufet + traslados in/out al aeropuerto + 6 días de traslados al cerro y medios de elevación, $40.000 por adulto en base doble. www.cerrocastor.com.

Purmamarca: roadtrip norteño

Crédito: Archivo de Revista Lugares y Cynthia Cónsoli

Este pueblo jujeño de la Quebrada de Humahuaca tiene un plus indiscutible: la ubicación de privilegio al pie del Cerro de los Siete Colores, una de las "fotos" más codiciadas de Argentina. ¿No es un lujazo poder ver esa postal a la vuelta de la esquina? Purmamarca -que en voz aimara quiere decir "ciudad del desierto"- es una explosión de colores, texturas, sabores, aromas y música de carnavalito. Te dejamos una guía para hacer base en el destino más roadtrip-friendly de todos: desde ahí, podés recorrer las vecinas Humahuaca y Maimará, que están cerquita. Y tomá nota: en Tilcara, alrededor de la plaza, la noche es una fiesta.

Datazo . Frente a la plaza, buscá Llama Negra, un local de diseño textil y deco para el delirio. Hay mantas, ponchos, tapices y bufandas multicolores, pero la verdadera bomba son los sombreros de lana. IG : @llama_negra.

. Frente a la plaza, buscá Llama Negra, un local de diseño textil y deco para el delirio. Hay mantas, ponchos, tapices y bufandas multicolores, pero la verdadera bomba son los sombreros de lana. : @llama_negra. Dónde dormir. Hotel & Spa Manantial del Silencio, $6095 la habitación doble. Incluye desayuno, duchas escocesas y wifi. hotelmanantialdelsilencio.com.

Crédito: Archivo de Revista Lugares y Cynthia Cónsoli

Qué hacer . Visitá las Salinas Grandes con un programa reloaded. Trekking con llamas desde Pozo Colorado hasta 3500 msnm ($4500 por persona con guía, agua durante todo el viaje, pícnic regional y vino) o en bici, pedaleando alrededor de 14 km sobre la sal y extrayéndola con tus propias manos de la pileta de forma artesanal (desde $3850 por persona -los precios varían para grupos más numerosos-, con guía, bici y casco, seguro, agua, pícnic y traslado). Siempre es mejor reservar, los cupos son limitados. noatravesias.com.

. Visitá las Salinas Grandes con un programa reloaded. Trekking con llamas desde Pozo Colorado hasta 3500 msnm ($4500 por persona con guía, agua durante todo el viaje, pícnic regional y vino) o en bici, pedaleando alrededor de 14 km sobre la sal y extrayéndola con tus propias manos de la pileta de forma artesanal (desde $3850 por persona -los precios varían para grupos más numerosos-, con guía, bici y casco, seguro, agua, pícnic y traslado). Siempre es mejor reservar, los cupos son limitados. noatravesias.com. Qué comer. El Mesón, un almacén de campo muy canchero con delicias tradicionales. Imperdible el postre de cayote con nueces y pochoclos de quínoa. IG: @elmesonok.

Valle de Uco: aventura + enoturismo

Crédito: Archivo de Revista Lugares y Cynthia Cónsoli

A una hora de Mendoza, el Valle es el nuevo destino trendy por sus vistas cordilleranas y porque es la cuna de muchos de los mejores vinos del mundo. El boom del enoturismo y los Caminos del Vino pusieron en el mapa turístico este rincón del interior de la provincia, que en los últimos años creció un montón en propuestas for export. ¿Lo mejor? Los días nublados casi no existen, así que el programa es descansar, pasear y, claro, ¡bodeguear! y, por la noche, emponcharse para ver las estrellas con una copa de malbec en la mano.

Dónde dormir . La Morada Guesthouse es una casona de campo con vista a los viñedos y a la cordillera. Tiene cuatro habitaciones y la chimenea de tus sueños para disfrutar del fuego con un libro. Habitación doble desde US$140 + IVA, incluye desayuno, estacionamiento y wifi. Actividades y excursiones con costo adicional. IG : @lamoradamendoza.

. La Morada Guesthouse es una casona de campo con vista a los viñedos y a la cordillera. Tiene cuatro habitaciones y la chimenea de tus sueños para disfrutar del fuego con un libro. Habitación doble desde US$140 + IVA, incluye desayuno, estacionamiento y wifi. Actividades y excursiones con costo adicional. : @lamoradamendoza. Qué hacer. La Cabalgata de Los Andes es un programón por las rutas sanmartinianas con degustación de vinos a 2500 metros de altura. Cuesta $2950 por persona. IG: @visitvalledeuco. También podés visitar la bodega Zuccardi (cuatro vinos + visita guiada a los viñedos y a la bodega) desde $900 hasta $2500 por persona). IG: @zuccardivalledeuco.