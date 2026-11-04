Valentina Paloma Pinault encabeza el ranking de los nuevos rostros más codiciados de Inglaterra

La revista Tatler, que retrata la vida social de la elite inglesa, puso a Valentina Paloma, de 19 años e hija de dos celebridades, al frente de su Little Black Book, un ranking que hace foco en los nuevos rostros de la alta sociedad más deseados y codiciados

“Damas y caballeros: ¡La bebé que salió de mi vientre! Y ahora esta diosa espectacular está en la portada de Tatler". Así, con verdadero orgullo de madre, Salma Hayek reaccionó en sus redes a la aparición de su hija única, Valentina Paloma Pinault, en la tapa de esa reconocida revista inglesa.

Es que la chica, de 19 años, fue elegida por esa publicación como la joven más codiciada de la alta sociedad británica.

publicidad

publicidad

Tatler es una tradicional revista de Gran Bretaña que cubre como ninguna la vida social de las elites del Reino Unido. Aparecer en sus páginas es un sinónimo de pertenecer a lo más granado de la alta sociedad británica. Y ni hablar de la importancia que tiene salir en su portada.

Salma Hayek demostró en su cuenta de Instagram el orgullo que siente por su hija Valentina Paloma Pinault tras aparecer en la portada de la legendaria revista Tatler como la joven más codiciada de Gran Bretaña Ig @salmahayek

En el último número de esta histórica publicación -que fue fundada en 1709-, Valentina Paloma Pinault fue elegida como la primera en la lista del Little Black Book, un ranking que hace foco en los nuevos rostros de la alta sociedad más deseados y codiciados. La joven heredera comparte la portada con el rugbier británico Henry Pollock, que fue elegido como el más codiciado entre los varones.

Valentina, que actualmente vive y estudia en Londres, no solo tiene una madre famosa. Su padre, Francois-Henri Pinault, es uno de los hombres más ricos del mundo. Preside el consejo de administración de Kering, el enorme conglomerado de lujo francés fundado por su padre Francois Pinault que administra, entre otras marcas, Balenciaga, Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta y Boucheron. Es, podría decirse, el dueño del lujo. La revista Forbes calcula su fortuna personal en 22.300 millones de dólares.

Salma Hayek, Valentina Paloma y Francois-Henri Pinault en el cumpleaños número 18 de la joven que en estos días fue elegida como la más codiciada de Gran Bretaña Ig @salmahayek

publicidad

publicidad

Si bien Valentina es única hija de Salma Hayek, en el caso de la vía paterna la joven tiene dos medio hermanos, frutos del matrimonio entre François-Henri y Dorothée Lepère. El mayor de ellos es François Jr., de 28 años, y luego viene Mathilde, de 25.

Valentina Paloma Pinault posa para la revista Tatler con top, saco, pollera y zapatos Saint Laurent Tatler

“Encantadoramente sencilla”

De modo que la joven Valentina, que hoy deslumbra desde la glamorosa portada de Tatler, es hija de una estrella de Hollywood y de un magnate francés de la moda. Pero por el momento, ella está haciendo su propio camino lejos de las luces de la fama. Estudia medios digitales y cultura en el prestigioso King’s College de Londres.

“Crecer con padres que son figuras públicas me hizo darme cuenta de lo que no quiero tener en mi cabeza”, le dijo la muchacha a Tatler, donde fue definida como “la estudiante it-girl”. Allí se luce en una entrevista con producción fotográfica en la que exhibe toda su elegancia con looks de Gucci, Saint Laurent y Balenciaga, tres etiquetas que son propiedad de su familia. “Pinault tiene un rostro angelical, es menuda (1,55 m) y encantadoramente sencilla”, la describe el cronista de la revista.

Valentina Paloma Pinault heredó de sus padres el gusto por la moda Tatler

publicidad

publicidad

La joven, que no puede despegarse del universo de la moda, habla allí de una dificultad con la que se encuentra al momento de escoger su indumentaria: “Creo que me voy a morir sin encontrar el par de vaqueros perfecto para mí. No encuentro unos que me queden bien, que me hagan lucir el trasero y no me aprieten demasiado. Busqué por todas partes. No existen para mí, pero seguiré buscando hasta encontrarlos”.

Valentina nació el 21 de septiembre de 2007, dos años antes de que sus padres se casaran en París, con una posterior -y fastuosa- fiesta de bodas en Venecia.

Salma Hayek y su hija Valentina Paloma Pinault

La relación con mamá Salma

Si bien ella no pertenece estrictamente al mundo de la moda, desde pequeña se relacionó con las pasarelas y los diseños. Asistió al primer desfile cuando tenía tan solo 11 años (no recuerda si de Gucci o de Bottega Veneta). De niña también solía sumergirse en el armario de mamá Salma para disfrazarse. “Tiene la mayor colección de todo tipo de ropa que puedas imaginar”, declaró sobre su madre.

La joven adora salir de compras por el mercado de Portobello, en Nothing Hill, y se declara fanática del ambiente de la capital británica. “Creo que la cultura londinense es mi cosa favorita del mundo. Me encanta la cultura de los pubs. Me encanta el humor británico, esas pequeñas cosas que no se encuentran en ningún otro sitio”, declaró con entusiasmo.

publicidad

publicidad

VENICE, ITALY - MAY 6: Valentina Paloma Pinault junto a sus padres y a su media hermana Mathilda en la bienal de arte de Venecia, en mayo de este año (Photo by Luc Castel/Getty Images) Luc Castel - Getty Images Europe

La relación de la joven con su madre famosa puede vislumbrarse en las redes sociales de la actriz mexicana, que de vez en cuando sube posteos donde se divierte junto a su hija. En uno de ellos, ambas mujeres salen de compras de ropa vintage en Barcelona, mientras la pequeña cuestiona los emojis que usa su madre en las redes sociales.

Valentina Paloma aparece de vez en cuando en las redes sociales junto a su madre, la actriz mexicana Salma Hayek Instagram

Es justamente con Salma Hayek que Valentina realizó sus apariciones públicas más destacadas. En 2022 ambas salieron en la portada de la edición mexicana de Vogue y estuvieron juntas también en los Oscra de 2023 y en la fiesta de Vanity Fair.

La revista recuerda lo que fue “la entrada no oficial de Pinault a la alta sociedad”, durante la Serpentine Gallery Summer Party, en junio de 2026, que es una de las reuniones sociales, artísticas y de celebridades más exclusivas del calendario de la creme de la creme londinense.

publicidad

publicidad

El evento se realiza en los jardines de Kensington de Londres y en esta edición, Hayek fue una de las presentadoras, junto a sus compatriotas, los directores y ganadores del Oscar Alfonso Cuaron y Alejandro González Iñárritu.

Salma Hayek y su hija Valentina Pinault posaron para la revista Vogue de México @salmahayek - @salmahayek

Otros “jóvenes codiciados”

En la Little Black Book de Tatler que encabeza Pinault junto a Pollock y que enumera a los jóvenes más codiciados de Gran Bretaña –esos que no podrían faltar en una fiesta top– también hay otros personajes que pueden resonar en el público de la Argentina.

Jobe Bellingham, hermano de Jude, estrella de Real Madrid la selección inglesa, fue nombrado como uno de los jóvenes más codiciados de Gran Bretaña por la revista Tatler DAVID RAMOS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En el puesto número dos, por caso, se encuentra Jobe Bellingham, de 21 años. Este futbolista que brilló en el Sunderland y que ahora juega en el Borussia Dortmund de Alemania es más reconocido por ahora por ser el hermano menor de Jude, la estrella del Real Madrid y de la selección inglesa.

publicidad

publicidad

A este último se lo recuerda en estas tierras por el coscorrón que le pegó en la nuca a Valentín ‘el Colo’ Barco, tras la semifinal entre la Argentina e Inglaterra del último Mundial de fútbol disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

Moses Martin junto a su madre, Gwynnet Paltrow; el joven integra la lista elaborada por Tatler y está en el top 10 de los más codiciados de su país, Inglaterra (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Jordan Strauss - Invision

Ocupa la posición nueve de este listado Moses Martin, de 20 años, quien también, al igual que Valentina, es hijo de dos figuras famosas, aunque en este caso ambas del mudndo del espectáculo. Este joven músico es hijo de Chris Martin, cantante y líder del grupo Coldplay, y de la famosa actriz Gwyneth Paltrow.

Otro de los jóvenes más codiciados cuyo nombre puede ser reconocible en la Argentina es el que ocupa el puesto número 5: Lord Caspar Spencer-Churchill. El muchacho, de 18 años, es hijo menor del duque de Marlborough y pertenece además a la aristocrática dinastía Spencer-Churchill, algo que lo emparenta tanto con la princesa de Gales, Diana Spencer, como con el ex primer ministro británico, Winston Churchill.

El lord Casper Spencer-Churchill proviene de un linaje que se emparenta tanto con la princesa Diana Spencer como con el exprimer ministro británico Winston Churchill

publicidad