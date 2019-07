Vancouver: qué hacer en esta ciudad que vemos en todas las series

Escapando de los destinos clásicos, esta ciudad canadiense se ha transformado en el escenario de cientos de ficciones

Así como Los Ángeles o Nueva York son ciudades que estamos muy acostumbrados a ver en la pantalla chica, junto al crecimiento en la industria del entretenimiento nos empezamos a encontrar con muchísimos otros destinos. Desde los californianos como Monterrey o San Francisco hasta algunos menos clásicos como Chicago, Atlanta o Austin.

Pero, más allá de las fronteras estadounidenses, Vancouver se convirtió en una de las locaciones favoritas de todas las productoras. Y mucho tiene que ver con su gran versatilidad y combinación de escenarios (desde grandes torres y enormes parque nacionales hasta montañas nevadas y playas) que le permite transformarse en cualquier lugar del mundo.

The X-Files

Detrás de escena durante la filmación de The X-Files

Para la temporada 10 y 11, la serie de FOX volvió a filmarse en Vancouver. Y si bien es verdad que vemos varios puntos importantes de la ciudad (Downtown Vancouver, Robson Square, Cates Park o North Vancouver Cemetery), quizá uno de los más fáciles de reconocer es Morton Park. Es que allí existen muchísimas instalaciones artísticas entre las que se destaca "A-maze-ing Laughter", la obra que Yue Minjun instaló en 2009.

Foto por Gabriel Santiago en Unsplash

Visitar English Bay

Morton Park está ubicado dentro de lo que se conoce como English Bay, un gran espacio verde al aire libre y muy cerca de la ciudad. Con paisajes hermosos, podés salir a caminar o alquilar una bicicleta y recorrerlo.

En verano es uno de los lugares favoritos de los vancouverense y vas a ver cientos de personas disfrutando de un picnic, tomando sol o aprovechando la pileta municipal.

Legion

Escena de la primera temporada de Legion

Parte del universo de X-Men, Legion es una de esas ficciones que se caracteriza por sus escenarios naturales hermosos e idílicos, por sus construcciones futuristas y anónimas. Si bien mucho está filmado en estudio, esta serie de FOX Premium también supo aprovechar la diversidad de Vancouver. Desde Buchanan Block D Building, Martha Piper Plaza para también utilizar dos de las escuelas de arte: UBC School of Music y Chan Centre for the Performing Arts. En este sentido hay otro escenario natural que se destaca y es el Deer Lake Park.

Foto: Sole Venesio

Visitar Deer Lake Park

Ubicado en Burnaby (este de Vancouver), se trata de otra locación ideal para los amantes de las trekking. Con diferentes caminitos rodeados de grandes árboles y el sonido de los pájaros, es un plan perfecto para quienes tienen poco tiempo (con dos o tres horas súper alcanza) o quienes buscan una escapada de la ciudad. Pero estén atentos, hay varias plataformas y "casitas del árbol" en donde podés subir y disfrutar de una vista panorámica.

Si ya están en la zona y tienen ganas de hacer algo más, en Burnaby está el Burnaby Village Museum. Con materiales originales de la época (y hasta el staff vestido con trajes de 1920), se trata de la reconstrucción que busca mostrarte cómo era el estilo de vida en los pequeños pueblos canadienses a principios del siglo XX.

Chilling Adventures Of Sabrina

Los tenebrosos árboles de la serie son, en realidad, el Barnet Marine Park

Con un tono mucho más oscuro y creepy, nuestra querida Sabrina Spellman volvió a la televisión gracias a Netflix. Con locaciones fácilmente reconocibles como el Vogue Theatre (Granville Street), Cypress Peak Market y Lord Strathcona Elementary School, son nuevamente los escenarios naturales los que nos dejan sin palabras: Barnet Marine Park (Burnaby), Belcarra Regional Park (Belcarra) y Panther Paintball (Surrey).

Foto por Dimitri Tyan en Unsplash

Visitar Belcarra Regional Park

Perfecto para pasear y disfrutar de un plan al aire libre, es un lugar muy lindo para visitar en otoño. Es que toda su vegetación se tiñe de marrón, dorado y colorado, ofreciendo así una fotografía increíble e inigualable.

Además de aprovechar el recorrido en bicicleta o caminando, de organizar un picnic o animarse al agua helada de su playa, si van a Belcarra pueden visitar algunos sitios arqueológicos de los pueblos nativos canadienses. Totems, pinturas de las primeras naciones y un verdadero paseo por la historia del país.

Riverdale

El ficcional pueblo de la serie, también contiene diferentes escenarios de Vancouver

La gran mayoría de las series de Warner Channel se filman en Vancouver: Arrow, Supergirl, Legends of Tomorrow y su nueva ficción Batwoman. Pero si amaron Chilling Adventures of Sabrina , es imposible dejar pasar Riverdale. Con muchos escenarios de bosques y naturaleza, la serie es una gran oportunidad para disfrutar de la clásica arquitectura hogareña de Canadá: con casas de dos pisos hechas de madera, patios delanteros y colores vivos.

Foto: Riverdale/The CW

Visitar los suburbios

La casa de Archie se encuentra a tan solo media hora a pie desde la estación Main Street del SkyTrain. De color amarillo y con una entrada con escalones, el paseo es un lindo recorrido por lo que podríamos llamar el "verdadero estilo de vida canadiense".

Junto a ella, también es muy fácil encontrar otros hogares importantes dentro de la historia de Riverdale: Verónica vive en lo que es, en realidad, el edificio de The Permanent (ubicado en W Pender Street), la casas de Betty se encuentra en New Westminster y la mansión de la familia Blossom está en Langley.

Supernatural

Foto: Phillip Chin

Después de 14 temporadas (y, en este momento, en medio de la filmación de su quinceava y última entrega), la ficción de Warner Channel se ganó un espacio muy especial en la ciudad canadiense. Tanto que, año tras año, el elenco organiza allí una convención para todos los fanáticos. El número de locaciones naturales y edificios que Supernatural aprovechó es tan grande que la serie en sí misma se convierte en una visita turística a la ciudad, sin embargo, entre los lugares más fáciles de reconocer están: Cecil Green Park House, Central Park (Burnaby) y Stanley Park.

Foto: Sole Venesio

Visitar Stanley Park

Si fueron a ver las escultura de A-maze-ing Laughter, entonces no pueden dejar de lado su caminata por Stanley Park. Rodeado por las aguas de Burrard Inlet e English Bay, es otro de los escenarios con el que van a poder disfrutar de grandes caminatas y paisajes hermosos.

Para quienes son amantes del plato clásico británico de "fish and chips", Vancouver es otra de las ciudades donde pueden saborear ese plato con toque inglés. En Stanley Park, y alrededores, hay varios puestitos excelentes y con precios muy accesibles.