Sofía Gancedo (48) es administradora de empresas y antes de lanzarse a probar suerte con su propio negocio estuvo dos años al frente de Costa Partners -de Eduardo Costantini- como gerente de relaciones con inversores. Dice que notaba que las barreras de ingreso para invertir en el sector inmobiliario eran muy altas, exclusivas para personas con mucho capital y que eso la motivó a pensar en un sistema de financiamiento colectivo (crowdfunding). Así nacía Bricksave en 2016. ¿Cuál es su propuesta? En términos sencillos sería hacer "una vaquita entre muchas personas": cada inversor tiene la posibilidad de participar a partir de los 1000 dólares en la compra de una propiedad que puede estar ubicada en diferentes partes del mundo.

"Mi idea era democratizar el Real Estate, acercarlo a personas con algunos ahorros que buscan instrumentos de inversión serios, estables y con perspectiva a largo plazo", afirma Sofía y confiesa cómo fueron los comienzos. "Estaba convencida de que, para crecer, tenía que pensar más allá de nuestras fronteras, por eso acudí a un grupo inversor, pero no me resultó fácil".

Cuando mandó por primera vez el proyecto en busca de financiamiento, no recibió la respuesta que esperaba. Patrick Aisher, CEO del grupo inversor Kinled Holding, le dijo que el sector no era prioritario para el grupo en aquel entonces. Sofía le contestó que viera el proyecto y que le explicara por qué pensaba que no iba a funcionar. Patrick decidió mandarle la propuesta a una persona de su equipo para que la analizara. La persona que vio el proyecto le dijo: "Si vos no vas a invertir, me gustaría hacerlo yo". Finalmente, el CEO volvió a revisar la idea y se entusiasmó. Hoy este grupo inversor de Hong Kong se convirtió en parte de Bricksave y formó un equipo especializado, con un management experto en Real Estate, que ayuda a potenciar su plan de negocio.

Lo innovador de Bricksave es que los inversores argentinos y latinoamericanos pueden juntarse para comprar una casa en Miami, Detroit, Viena, Barcelona y Lisboa, alcanzando retornos anuales en dólares de hasta 10%. Lo bueno de la propuesta es que no tienen que preocuparse de cobrar los alquileres, meterse en burocracias administrativas ni viajar a esas ciudades. Sofía afirma que el gran diferencial es la reserva de valor a largo plazo que ofrecen. Además, en Bricksave se ocupan de todo: compran la casa, la ponen a disposición de los inversores para fondear, generan el vínculo con los inquilinos y venden la propiedad a los cinco años, aproximadamente.

"A nivel regional somos cada vez más las mujeres involucrándonos en el management del sector financiero, especialmente en las fintech. Según un estudio de Finnovista y el BID presentado el año pasado, a nivel global la proporción de startups fintech que cuentan con una mujer en el equipo fundador es del 7% pero, en Latinoamérica, el 33% están cofundadas por mujeres. Este dato es realmente alentador para las nuevas generaciones", se entusiasma Sofía.

En el marco de un plan de proyección regional que comenzó en marzo de este año, con la apertura de oficinas en San Pablo, Brasil, Bricksave recaudó fondos a través de la plataforma Seedrs y sumó el respaldo de instituciones internacionales como Kinled Holding y LAB Miami Ventures. Dichos fondos están destinados a consolidar la posición de Bricksave como el principal sitio de crowdfunding en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Perú para fin de año, continuando con el crecimiento del 400% que registró en 2019.

Los consejos de Sofía

"El único secreto del éxito es el trabajo duro y la constancia ".

". "Es importante rodearse de personas que ya han recorrido un camino similar y pueden aportar su expertise para llevar un proyecto adelante de una forma más rápida y segura".

y pueden aportar su expertise para llevar un proyecto adelante de una forma más rápida y segura". "Ser profesionales y serios, no faltar a la palabra y hacerse un buen nombre en base a eso".

En números

Bricksave completó la financiación de 53 propiedades distribuidas en seis ciudades de cinco países.

USD 7.3 millones en inversiones.

USD 1.3 millones en retornos entregados al portfolio de inversores que integran la plataforma a nivel global.

1000 USD es la inversión mínima para poder sumarse al crowdfunding. www.bricksave.com/es/

