Lo más importante es que hablamos de un proceso que debe desarrollarse en el tiempo del chico, no del adulto. Entonces la función es acompañar y apoyar sin presionar.

Castigos y retos jamás deben ser parte del proceso: siempre se aprende mejor con respeto y con amor. La violencia no permite aprender nada.

Igual que en cualquier proceso, no todo sale perfecto de entrada. Es muy probable que algunas veces el chico se haga pis sin llegar al baño. O que se haga pis mirándose mojarse… y eso tal vez puede servir para que comprenda la relación “causa-efecto”. No lo hace a propósito para molestar (de hecho, es posible enseñarles a limpiar). La respuesta en ese caso puede ser: “No te preocupes, no pasa nada. La próxima vez intentaremos llegar al baño. Ahora limpiamos, y listo. ¿Qué tal si lo hacemos juntos?”.