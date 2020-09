Veredas con protocolo: el público empieza a aprender las reglas

Bourbon Brunch & Beer ocupa una gran esquina en Palermo Crédito: Alejandro Guyot

Las fotos circularon rápido por redes sociales mostrando aglomeraciones de personas comiendo y bebiendo en restaurantes y bares porteños. Imágenes dolorosas en medio de la pandemia. Pero, se sabe, las fotos muestran una instantánea recortada de la realidad que no siempre representa lo que realmente sucede. "Somos los primeros interesados en que todo salga bien. Para proteger a nuestro personal y a los clientes, y para demostrar que todo funciona, y que nos permitan seguir abriendo más espacios", asegura Andrés Rolando, socio de Bourbon Brunch & Beer, que ocupa una amplia esquina en Palermo.

"Aplicamos todos los protocolos, armamos la carta con código QR, le cambiamos los barbijos al personal, tenemos alcohol en las mesas, desinfectamos cada espacio cuando se vacía. Lo más complicado son los grupos de más de cuatro personas; de pronto es una familia con tres chicos y no es fácil decirles que no se pueden quedar. Les pedimos que se sienten en dos mesas separadas, pero a veces incluso se enojan con nosotros", cuenta. "Al principio se desprotegió a los polos gastronómicos... Era obvio que en algunos lugares podía darse un caos. Nosotros estamos apelando al sentido común de los clientes, con carteles y capacitando al personal. Todos queremos vender, pero trabajar mal es pan para hoy y hambre para mañana", cuenta, mientras anuncia que la próxima semana abrirá también la vereda de Nicky Harrison, el restaurante de sushi de la calle Malabia, solo con reservas.

Una recorrida por Buenos Aires muestra cómo la mayoría de cafeterías y restaurantes respeta los distintos protocolos exigidos por la ciudad, modificando incluso su lógica de platos, horarios y servicio para lograrlo. Lejos de la idea de un caos imperante, hoy es posible cenar las fantásticas mollejas ahumadas de La Carnicería o un cochinillo confitado en la relajada vereda de Crizia. Los fines de semana Oh No! Lulu le pone música y barbacoa a la tranquila vereda de Aráoz mientras que Green Bamboo ofrece sus adictivos nems vietnamitas. Los amantes del vino podrán apuntar a Vico, que abrió las veredas de sus dos locales (Palermo y Villa Crespo), estrenando carta diseñada para vajilla descartable de alta calidad, incluyendo risotto, gazpacho y pinchos de carne madurada. Se suman lugares populares como La Fuerza, el bar 878 (que empezó a abrir los fines de semana desde el mediodía) o Verne Club, también con nuevo horario diurno y la posibilidad de llevar un cóctel a la plaza que tiene enfrente.

Mirada de barrio

Más allá de los polos gastronómicos, la ciudad entera se abre a la nueva normalidad con opciones barriales ideales para evitar las aglomeraciones. "Venimos tranquilos. Si mirás nuestras redes, ni siquiera incentivamos a que vengan a comer a la vereda, toda la comunicación está puesta en el delivery. Muy de a poco vamos sumando lo de mesas afuera", cuenta Nicolás González, de Menenga, un restaurante con muy buena comida en Caballito, con empanadas de ojo de bife y gyozas de hongos y maní, entre otros platos. Dos mesas para dos personas, tres para cuatro, de martes a domingos, solo por la noche. "Tenemos el menú con QR, desinfectamos las mesas antes de que se sienten, si hay gente que viene a buscar delivery les pedimos que esperen enfrente o más lejos del local. Antes teníamos salsas para servirse a gusto, ahora las damos en potecitos descartables. El personal se lava las manos cada 15 minutos, pusimos una alfombra sanitizante para cuando vas al baño... Cuidamos todo lo que podemos y por suerte viene muy ordenado".

A solo dos semanas desde que se permitió abrir veredas, los restaurantes aseguran que esas primeras aglomeraciones que tanto ruido hicieron están dejando lugar a un público que empieza a entender y aceptar las nuevas reglas. "Al principio el protocolo no estaba del todo claro, la gente no entendía qué podía y no podía hacer, y esto se vio particularmente en cervecerías. Esta semana esto cambió, con por ejemplo la prohibición de take away de alcohol después de las ocho de la noche, lo que evita la gente parada en los lugares", cuenta Manuel Miragaya, socio de Growlers, una reconocida cervecería con locales en Palermo, Belgrano y Caballito. Allí lograron contener al público con reglas claras: reserva obligatoria de mesas en turnos fijos de dos horas (a partir de las 18 horas) y horario de cierre estricto a las 24, entre otras. "Lo más complejo es la contención del propio cliente, la idiosincracia porteña de querer salir tarde y en grupos grandes. Nos enfocamos muy fuerte en la capacitación del personal para trabajar sobre esto".

El mismo grupo detrás de la campaña "no más sillas al revés" hizo circular estos días el hashtag #sillasresponsables, un llamado a clientes así como a los propios restaurantes, con pautas de conducta a respetar. También la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina publicó un comunicado para "volver responsablemente" a las veredas, solicitando incluso un control de los diferentes estamentos del estado para evitar las aglomeraciones. "Hoy hay muchos inspectores en la calle y está bien que así sea, esos controles nos sirven a todos", explica Quique Yafuso, responsable de los restaurantes asiáticos Haiku, Fuking Bar y El Quinto. "El principal trabajo es de conciencia, en especial entre los clientes más jóvenes, que no temen juntarse. Por suerte hay un compromiso del equipo de trabajo que incluso va más allá del restaurante; de nada te sirve tener todos los protocolos al día si luego tu personal no se cuida cuando se va de acá". Y advierte: "Estamos teniendo muchos pedidos de comida por delivery para diez o más personas; está claro que son para reuniones sociales. Y sería mucho mejor si toda gente se reuniese en una vereda de un restaurante y no en una casa".

Detrás de los negocios, de las fotos, de las grietas y chicanas políticas, hay restaurantes, bares y cafeterías que precisan volver a trabajar. Tras seis meses con los fuegos apagados, Don Julio comenzó la semana pasada a recibir reservas para su vereda con capacidad de hasta 40 comensales. "Nuestra prioridad hoy es cuidar al personal y de esa manera sabemos que también estamos cuidando al cliente. Y eso se logra respetando todos los pasos y evitando que se aglomere gente", dice Pablo Rivero, dueño de esta emblemática parrilla argentina, considerada por muchos como la mejor del país. "Son momentos muy difíciles, con mucha angustia en el personal. Pero haber podido abrir las veredas hace que todos estén un poco mejor. El servicio, cuando lo llevás como una profesión, es algo que te identifica. Tenemos clientes que vienen hace diez años, que son parte de nosotros. Nos da felicidad verlos y atenderlos. Y no todo es un tema de dinero, sino de volver a ser quienes somos".

