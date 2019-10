Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de octubre de 2019 • 12:43

La prensa lo bautizó "el primer influencer del sueño del mundo". Mientras que todos sus pares se dedican a mostrar destinos de viaje, tendencias en el mundo de la moda, y lugares para salir a comer, Alex Shannon se convirtió en el primer usuario que viaja por el mundo para dormir.

Shannon es un londinense de 35 años y su usuario en Instagram es @FollowTheNap (sigue la siesta). Con más de 24 mil seguidores, en sus publicaciones se lo puede ver en bata, descansando en algunas de las suites más lujosas del mundo, o directamente en pijama, durmiendo cómodamente en diferentes hoteles.

En un tono algo paródico, FollowTheNap recrea los clásicos posteos de los influencers más tradicionales. En muchos de ellos, por ejemplo, Alex se ríe de las poses que pretenden ser espontáneas."Vi que todos los influencers estaban creando el mismo tipo de contenido. Son todos idénticos: hacen lo mismo y dicen lo mismo", dijo el londinense en una entrevista. "Durante un tiempo estuve pensando qué podía crear que fuera diferente a ese mundillo".

Dando vueltas alrededor de esa idea, FollowTheNap se le ocurrió a Shannon durante un sueño. "Tengo sueños muy vivos, así que tengo siempre tengo un cuaderno al lado de mi cama", señaló. "Una mañana me desperté y había escrito 'Follow the Nap Instagram, duerme y viaja'. Entonces pensé: 'Oh, esa es una idea interesante'".

En sus casi 300 publicaciones, se puede ver a Shannon durmiendo en el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, en Dubai, o en el emblemático hotel 11 Cadogan Gardens en el barrio londinense de Chelsea. "Nadie ha hecho algo así con la idea de dormir", expresó Shannon. "Es una gran parte de nuestras vidas, así que creo que esa novedad es lo que atrae a la gente".

Según contó el influencer en una entrevista, por ahora, su hotel favorito para dormir es el Mandarín Oriental en París. "Fue el más lujoso en el que me he alojado, tanto en términos de las habitaciones y el servicio como en la forma en que me trataron. Fue la primera habitación en la que entré y no podía respirar ni hablar porque estaba más allá de todo lo que había pensado que existía", dijo.

Aunque generalmente se lo ve durmiendo en las fotos, el influencer contó que lleva una vida muy activa. "Mis días están llenos de cosas que hacer, lo que parece contrastar mucho con lo que mi feed presenta. Si me alojo en un hotel en particular, suelo organizar una sesión de fotos que me ocupe todo el día y que, por lo general, incluya varias habitaciones. Hacemos stories y vídeos para cada una. Además, trato de tener diferentes accesorios como comida, globos, ositos de peluche, o pijamas... El proceso en sí suele ser un poco ajetreado", explicó.

Si bien ya conoció muchísimos lugares viajando, el londinense expresó que aún tiene una larga lista de lugares pendientes por conocer. Entre ellos están Tokyo, Grecia, Islandia, Brasil, Australia y Nueva Zelanda.