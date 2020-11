Las líneas aéreas recomiendan que se lleven por lo menos cuatro o cinco barbijos para ir cambiando cada tres horas durante el vuelo. Crédito: Freepik.

Hablamos con @floxie10, comunicadora y viajera, y nos contó algunas de las novedades en los protocolos de viaje, aunque asegura que esto cambia permanentemente. Bienvenida a la nueva era de la incertidumbre viajera.

Cualquiera puede salir, debe firmar la declaración jurada

Todos los argentinos pueden salir del país, no hay restricciones. Solo hay que completar un formulario, una declaración jurada, donde firmás que, en caso de que se cierren las fronteras nuevamente, no vas a requerir ayuda del consulado para volver. Ahora, si hay un vuelo hacia Argentina a la venta y vos lo comprás, podés volver tranquilamente. No es que no te van a dejar entrar, solo que no se van a encargar ellos de repatriarte.

Algunos países nos dejan entrar y otros no

Algunos te piden PCR negativo; otros, seguro médico; otros, cuarentena. Cada país tiene su librito. A Europa pueden ingresar solo los argentinos que tengan un pasaporte de la comunidad europea o que tengan residencia, visa de trabajo o de estudio o por reunión familiar (si tu esposo o tus padres tienen pasaporte de la comunidad). A Estados Unidos podemos viajar sin hacer cuarentena (excepto en Nueva York, donde sí la piden) con visa de turista, de trabajo o de estudio. A México también, lo mismo a Reino Unido (haciendo cuarentena de 14 días), República Dominicana o Brasil (con seguro médico). En el sitio reopen.europa.eu podés chequear las restricciones para los países europeos, que se van reviendo cada 15 días. También hay una página oficial de IATA (iatatravelcentre.com) donde podés hacer un simulacro ingresando pasaporte y te dice si estás habilitada para viajar. También está bueno seguir en Twitter las cuentas oficiales de las embajadas en Argentina porque ellas van actualizando qué vuelos hay disponibles para salir.

Entran solo argentinos y residentes

Al momento, no pueden ingresar turistas al país. Y los argentinos que ingresen tienen que hacer cuarentena obligatoria por 14 días en un domicilio declarado. Así que si decidís viajar, también tenés que tener en cuenta esta cuarentena a la vuelta.

Del país solo salen vuelos especiales

En estos siete meses los vuelos comerciales estuvieron restringidos. Solo operaron vuelos especiales que no están dentro del cronograma regular de actividad aérea y que pueden realizarse con permiso de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil Argentina). Salen desde Ezeiza a destinos como Europa o EE. UU.

Hay vuelos de cabotaje para esenciales

Todavía no se puede viajar por el interior del país como turista. Se habilitó solo para trabajadores esenciales (con certificado único habilitante para circular, que se saca con la app Cuidar), personas que deban realizarse tratamientos médicos y otras que exhiban "razones de fuerza mayor" (varados internos, personas que necesiten asistir a familiares o a quienes deban trasladarse para tomar un vuelo internacional).

Los aeropuertos cambiaron protocolos

Hay círculos pintados en el piso para mantener la distancia al momento de hacer las colas; expendedores de alcohol en gel por todos lados; cuando ingresás te toman la temperatura; solamente podés ingresar a la terminal si vas a viajar, no se permiten acompañantes; tenés que firmar la declaración jurada al salir y al volver, es obligatoria; en los counters pusieron los vidrios separadores, que antes no estaban, para evitar el contacto y es obligatorio usar barbijo en todo momento.

Las aerolíneas también

La tripulación y los pasajeros tienen que ir con barbijo todo el tiempo. Las líneas aéreas recomiendan que se lleven por lo menos cuatro o cinco barbijos para ir cambiando cada tres horas durante el vuelo. Hay algunas aerolíneas que obligan a que sean quirúrgicos y no tapabocas de tela. Con respecto a las comidas, te entregan una vianda, como una caja, con cosas frías antes de subir al avión para que durante el vuelo no haya manejo de servicios ni contacto innecesario.

Los filtros de aire del avión hacen que el contagio sea poco probable

Es más seguro estar en vuelo dentro de un avión que haciendo la fila en la verdulería. El aire en el avión se renueva constantemente ya que usan los filtros HEPA (los mismos que se utilizan en los quirófanos), que atrapan el 97% de las bacterias. Encima, tienen un sistema con el que el aire circula de arriba hacia abajo reciclándose. De hecho, no hay pruebas de que en los últimos vuelos haya habido contagios dentro de un avión.

Hay ofertas de pasajes, pero los impuestos del 77% los encarecen

Es cierto que, para incentivar el turismo, algunas aerolíneas del mundo bajaron sus precios. Pero en Argentina, de donde solo salen vuelos especiales, todavía hay más demanda que oferta, lo que hace que los precios no bajen. Los vuelos especiales a Europa están saliendo bastante completos, los vuelos a Estados Unidos también. Para viajar en el futuro cercano no es probable que bajen, sí seguramente haya ofertas para el año que viene, para comprar por adelantado. Igual, mirá bien la letra chica, las condiciones de la tarifa, si permite cambios. Además, hay que tener en cuenta que, después del último recargo del 35% sobre la compra en dólares, el 77% del pasaje es impuestos, lo que lo encarece muchísimo.

Hay países que te permiten permanecer en zona de tránsito por 24 hs.

Por ejemplo, si querés ir a Irlanda o Reino Unido (adonde sí podemos volar) y hacen tránsito en España, Holanda o Francia (adonde no podemos salvo que tengamos nacionalidad europea), podés quedarte hasta 24 horas sin salir del área de tránsito. Eso sí, fijate que los dos tramos sean con la misma aerolínea, así el equipaje viaja directo a destino.

Esta edición se cerró el 16 de octubre. Como nunca antes fue tan incierto el panorama de vuelos, te recomendamos que rechequees esta info en el IG de@floxie10.

