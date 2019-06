Viaje a la Puglia: qué pueblos visitar en el tacón de Italia

Paula Tranzillo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de junio de 2019 • 15:21

Para mí, viajar a Italia es volver a mis orígenes. Como mi familia paterna es italiana, siento que es mi segunda casa. Italia es sinónimo de caminar por las callecitas de las ciudades viejas, mirando la ropa colgando de los balcones de las casas, escuchando los ruidos de los autos, las vespas y los barcos ¡y los gritos de los tanos! Italia es sinónimo de hablar con gestos. Es también sinónimo de comer: amanecer con un desayuno con "cornetto",tomar varios "espresso" a lo largo del día, almorzar unas pastas, degustar una "focaccia"a media tarde y cenar una pizza. El "gelato" merece un capítulo aparte: siempre me sorprendo con la cantidad de sabores que hay y descubro nuevos.

Hoy en día, la Puglia es la región de Italia que más está creciendo turísticamente. A continuación, te cuento cuáles fueron los lugares que más me fascinaron y qué no podés perderte.

Bari

Bari, la ciudad más importante de la región. Fuente: OHLALÁ! - Crédito: Archivo LA NACIÓN.

Bari es la capital de la región de Puglia y es la décima ciudad más grande de Italia. Aquí es donde comencé mi viaje ya que es la ciudad mejor conectada de la zona. No podés dejar de visitar la Ciudad Vieja de Bari, donde encontrás a las "nonnas" o "abuelas" amasando los "orecchiette" (pasta con forma de pequeñas orejas) y podés comprarles y degustar esta especialidad culinaria Pugliese.

Hay varias iglesias y una de las que más me gustó y recomiendo es la Basílica de San Nicola de Bari, construida en honor a San Nicola, el tan famoso Papá Noel. Y, a 20 minutos caminando, podés bañarte en las aguas del Mar Adriático, en la playa de arena "Pane e Pomodoro" (en español la traducción es "Pan y Tomate").

Alberobello

Los "trullos" de Alberobello. Fuente: OHLALÁ! - Crédito: Paula Tranzillo.

Es uno de los lugares más especiales de Italia ya que no hay otra ciudad que se le parezca y por ello en el año 1996 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aquí se encuentran los famosos "trullos", que son pequeñas casas de piedra caliza, con techos en forma de cono construidas hacia el siglo XVI para evitar pagar impuestos: la construcción en seco, sin mortero, de los trullos permitía que sus habitaciones pudieran ser desmanteladas rápidamente, un método para evitar los impuestos sobre los nuevos asentamientos impuestos por el Reino de Nápoles.

Una experiencia única es poder pasar la noche en un Trullo. Podés encontrar diferentes opciones a partir de 80? la noche en habitación doble.

Matera

Si bien se encuentra en la Provincia de Matera, en la región de Basilicata, Matera es uno de los lugares más lindos y de fácil acceso desde Bari. En tren es una hora y media, cuesta 4? y es la mejor opción en caso de no contar con auto. Conocida por ser el lugar donde se filmó la película "La pasión de Cristo", esta ciudad tiene un aspecto parecido a Jerusalém.

Casas construidas dentro de cuevas que fueron habitadas hasta mediados del siglo pasado en la antigua ciudad de Matera. Fuente: OHLALÁ! - Crédito: Archivo LA NACIÓN

Los "Sassi" de Materas o "piedras de Matera" son casas excavadas en la roca una encima de la otra, siendo considerada Patrimonio de la Humanidad. Perderse en sus callecitas y poder contemplar las hermosas vistas panorámicas que esta ciudad tiene para ofrecer son recuerdos que quedarán en tu retina para siempre.

Polignano a Mare

Grotta de la Poesia, cercana a Polignano a Mare. Fuente: OHLALÁ! - Crédito: Archivo LA NACIÓN

Es una de las postales de la Puglia con vistas espectaculares donde converge el mar y la roca. Aquí se encuentra el famoso restaurante la "Grotta Pallazese", un restaurante excavado en la roca y con espectaculares vistas, aunque hay que ir con reserva y el plato no baja de los 150? por persona. Cuando llegué a este pueblito, lo hice al ritmo de "Volare, oh oh, cantare, oh oh oh oh", ya que fue precisamente aquí donde el cantautor Doménico Modugno se inspiró para la creación de esta famosa canción. Ubicada a 40 minutos en tren de Bari, el billete cuesta 2?.

Monopoli

Fuente: OHLALÁ! - Crédito: Paula Tranzillo.

A 15 minutos de Polignano a Mare, se encuentra Monopoli. Este pueblo fue un total descubrimiento para mí; me gustó tanto que fui dos veces. Es un pueblo de pescadores, ideal para sacarse fotos y enmarcarlas en la mesita de luz: sus casas blancas, su autenticidad y la vista al mar es lo más lindo del recorrido. Recomiendo hacer Polignano a Mare y Monopoli en el mismo día.

Lecce

Anfiteatro romano en la ciudad de Lecce. Fuente: OHLALÁ! - Crédito: Archivo LA NACIÓN.

Lecce es la capital de la provincia de Lecce, ubicada en la parte sur de la región Pugliese. Se la conoce como la Florencia del sur por la cantidad de monumentos del período Barroco.

Der. Pasteleria de la ciudad de Lecce Crédito: Paula Tranzillo

La especialidad culinaria dela ciudad es el "rústico leccese", un hojaldre relleno de tomate y mozzarella que podés comprar por 1.5?. Durante el día que pasé en Lecce no me privé: comí 3 rústicos leccese.

Ostuni

Ciudad de Ostuni. Puertas coloridas. Crédito: Paula Tranzillo

Ciudad de Ostuni Crédito: Paula Tranzillo

Este pueblito conocido como Ciudad Blanca, es uno de los que más me gustó en toda la visita a la Puglia. Cuenta con hermosas vistas al Mar Adriático, iglesias, monumentos y arquitectura. En el centro histórico, lo más interesante es visitar la iglesia de San Vito Martire. Este pueblo es ideal para hacer un álbum de fotos con las coloridas puertas de las casas.

Data útil

Anfiteatro romano de Lecce Crédito: Paula Tranzillo

Cómo llegar y moverse en la zona. Podés llegar en avión al aeropuerto de Bari. El tren hasta el centro de Bari cuesta 5?. También podés tomar el tren con Trenitalia o el bus con Flixbus desde otras ciudades de Italia o Europa. Una vez en la región de la Puglia, lo mejor es alquilar un auto. En la ciudad de Bari hay varias agencias de alquiler de auto y rondan 50? diarios. Utilizar el tren, es otra opción.

En Airbnb encontrarás opciones y precios para todos los presupuestos (35? en promedio por noche). También hay hostales a partir de 10? y hoteles a partir de 30?. ¿Cuándo es la mejor época? De marzo a noviembre.

De marzo a noviembre. Qué comer. Además de los "orecchiette" y del "rustico leccese", el "pasticciotti" de Martinucci, la confitería más popular de la zona, es algo que debés probar. Es un pastel con crema. ¡Riquísimo! Y cuesta 1.5? (debo admitir que durante la semana que pasé en la Puglia, he comido más de 10).