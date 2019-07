Viajes. Tres lugares que no te podés perder si vas a Boston

Boston, la ciudad que permite pasear por el pasado. Fuente: Archivo

Recomendado por Amanda Epstein*

Isabella Stewart Gardner Museum

Como casi cualquier ciudad de su tamaño, Boston tiene demasiados museos. Entre el museo de mapas, arte contemporáneo, ciencias naturales, y tantos otros, es difícil elegir. Pero si hay uno que vale la pena, es el Isabella Stewart Gardner Museum. Los cuadros podrían estar colgados de las paredes del Louvre, o del Bellas Artes en Recoleta. Lo que marca la diferencia, sin embargo, es el edificio en sí. La maravillosa y antigua casa de Isabella Gardner, cuyos viajes por Italia, y en particular, visitas al Palazzo Barbaro en Venecia, la inspiraron.

El jardín interior del museo mantiene su verdor hasta cuando las calles de la ciudad están cubiertas de nieve. Fuente: Archivo

El museo cosechó fama en 1990 por ser víctima de uno de los robos más exitosos en la historia del arte. Aún se ofrece una recompensa millonaria.

El museo tiene tres pisos y un jardín interior, con plantas y flores tropicales que mantienen su verdor hasta cuando las calles de la ciudad están cubiertas de nieve. El museo cosechó alguna fama en 1990 por ser víctima de uno de los robos más exitosos en la historia del arte. Los marcos vacíos siguen colgados de la pared, y hay una recompensa de US$10 millones para el que tenga información.

The Garment District

El lugar por excelencia de la ropa usada queda a unos buenos 15 minutos caminando del subte. Fuente: Archivo

Uno de los mejores lugares para comprar ropa vintage en toda la ciudad. Pocas cosas cuestan más de US$15, y todo está en condiciones perfectas.

The Garment District es uno de los mejores lugares para comprar ropa vintage, usada, en toda la ciudad. La planta baja está llena de disfraces y accesorios, y un área de diversas prendas para comprar por peso. El primer piso está más organizado -por color, década, estilo, género.-. Podés conseguir tacos rojos, un tapado de piel, o una camisa hawaiana. De cualquier cosa que busques, seguro vas a tener que elegir entre más de una prenda. Tienen una sección entera de camperas de neón de los 90, y otra aún más grande de jardineros de jean. Hay prendas de marcas lujosas, como Armani y Louis Vuitton, pero también de etiquetas ignotas u olvidadas. Para comprarse cosas que nadie más va a tener, The Garment District es el lugar ideal. Pocas cosas cuestan más de US$15, y todo está en condiciones perfectas. El lugar queda a unos buenos 15 minutos caminando del subte, pero vale la pena.

Sacco's Bowl Haven

Se puede jugar al "Candlepin" bowling y comer platos orgánicos y caseros. Fuente: Archivo

Sacco's Bowl Haven es un lugar con reminiscencias retro en uno de los barrios con más onda de Boston, Somerville. Sacco's es, principalmente, un sitio para jugar al "Candlepin" bowling, la versión "New England" del deporte, en donde todos los elementos del juego son más pequeños. Es bastante más difícil, pero también más divertido. El local ofrece, además, tragos imaginativos, una buena selección de cervezas y pizza deliciosa. Todo es orgánico y casero, y el menú incluye opciones sin gluten. Es un buen lugar para pasar varias horas con amigos, alejados del centro de la ciudad. Todos los martes donan una porción de las ganancias a una ONG local, lo que invita a gastar plata con menos culpa.

Nací en Buenos Aires y me fui a vivir a Miami a los 10. Desde entonces viví en Filadelfia, Nueva York, La Habana y Buenos Aires (de vuelta). En agosto de 2018 me mudé a Cambridge, al otro lado del río de Boston, para estudiar Derecho. Los escuetos momentos en que no estoy en la biblioteca, me gusta explorar los rincones de esta hermosa ciudad.

