Viajó a Quequén para cambiar de vida y se encontró con su verdadera pasión

Si hay un deseo que tienen la mayoría de las personas es alcanzar un estado de plenitud y bienestar que haga que la vida se vuelva un viaje del cual todos quisiéramos ser parte. En Viví Saludable, el espacio pensado por Jumbo para contribuir con la salud de los consumidores y acercarles los productos que precisen en función a sus elecciones o necesidades, además de contenidos de salud por parte de especialistas, descubrimos la historia de Mariano Candido, docente de yoga hace más de 10 años, quien se animó a hacer un cambio de vida y, sin esperarlo, encontró un tesoro que, sin dudas, marcaría un antes y un después en sus días.

“Durante toda mi vida busqué fehacientemente mi vocación. Me parecía triste el hecho de pensar que había muchas personas que esperaban a que empezara el fin de semana para disfrutar de su vida. Cada vez que escuchaba este tipo de frases: ‘Qué bueno que llegó el viernes, por fin’ me deprimía. Así que un día, cansado de experimentar diversas situaciones para entrar en contacto con mi verdadera vocación, decidí instalarme en Quequén, Necochea y construir con mis propias manos mi casa”, comentó Candido. Y continuó: “era pleno invierno y como me encontraba lejos de familiares y amigos mi principal entretenimiento se volvió ver un programa de televisión en el cual una mujer realizaba algunos movimientos y yo la imitaba. Un tiempo después, decidí volver a Capital Federal y un amigo me invitó a una clase de yoga. Fue increíble porque recién cuando me encontré en ese espacio entendí que lo que yo hacía en Quequén era yoga. En ese instante, me cayeron varias fichas y descubrí que tenía ganas de practicarlo y enseñarlo por el resto de mi vida”.

Según Mariano, el yoga lo habilitó a pensar que podía existir “un trabajo que no fuera trabajo”. “Me levanto todos los días con ganas de vivir la vida. Dar clases para mí ya es tan vital como lavarme los dientes. Vivo desde ese lugar, para mí no hay sábados o domingos, todos los días son una oportunidad que tengo ganas de experimentar”, compartió el hombre que hace diez años está en contacto con más de 100 alumnos, a quienes les brinda las herramientas necesarias para que se establezca una unión de mente, cuerpo y alma.

Qué sí es yoga

“El yoga es un sistema que tiene diferentes partes y que cada una de ellas interactúa entre sí buscando la unión entre cuerpo, mente y alma. Dentro de ese sistema están las posturas, las respiraciones, la interiorización de los sentidos y la forma que cada uno tiene de comportarse, entre ellas, se encuentra el no robar, el no mentir, el no uso de la violencia física y verbal y la regulación de la exigencia. También cabe resaltar que el yoga es un trabajo que nos ayuda a silenciar el ego”, comentó Mariano, mientras contaba cuáles eran los productos de Viví Saludable que iba a sumar a sus días para estar en sintonía con las elecciones que protagonizan su vida.

Qué no es yoga

A raíz del mes Internacional del yoga, surgieron varias incógnitas sobre lo que se puede esperar de esta disciplina que, sin dudas, es cada vez más popular no solo en la Argentina sino a nivel internacional. “Es importante decir que el yoga no es una religión, no es un deporte y tampoco es una medicina mecánica, es decir, no es cierto que brinda soluciones a través de una postura puntuales”, explicó Candido.

Yoga solidario

Hace 10 años que Mariano también puso a disposición su saber a través de clases gratuitas que brinda todos los sábados en Avenida Libertador y República de la India. Para participar, las personas tan solo tienen que llevar un alimento no perecedero. “La propuesta se me ocurrió porque yo vivía a dos cuadras de ahí y solía ir al parque a tomar mate, leer y hacer yoga. Hasta que un día se me empezó a acercar gente para que les enseñara y les dije que sí pero que, a cambio, ellos podrían traer un alimento no perecedero para donarlo y convertir esta movida genuina en una acción solidaria. La verdad es que se convirtió en un plan excelente, vienen hacen una clase al aire libre, donan un alimento no perecedero y después se quedan en contacto con la naturaleza”, compartió Candido.

El favorito de Mariano está en Viví Saludable

Apenas llegó al espacio de Viví Saludable en las tiendas de Jumbo, Mariano expresó su deseo de encontrarse con el Ghee, una manteca clarificada, que se encuentra disponible en muy pocos espacios dedicados a la venta de productos alimenticios saludables, y te permite saltear distintas preparaciones con verduras, ideales para cuando hace frío y se quiere “comer algo calentito, rico y sano”, destacó Candido.

