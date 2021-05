Vidas privadas: ¿existe una correlación entre la edad y la infidelidad?

Pero Diego no subió a borrar cosas de la computadora. Hay un momento en la vida en el que hay que decir ‘me equivoqué’… (Yanina Latorre)

Cuántas frases inspiradoras nos regalan los famosos cuando algún cuerno atraviesa, y trasciende, sus vidas privadas. Una más profunda que la otra. Si bien es cierto que muchas suenan a lugares comunes, deberíamos reconocer que, en ciertos casos, pesan como grandes verdades.

Días atrás le preguntaba a una amiga por un conocido nuestro que está activísimo en las redes sociales, subiendo selfis e historias, feliz con su outfit de recién divorciado: chupín y anteojos con marco de color estridente. “Ahí anda, persiguiendo pendejas” me responde, y no puedo sino reírme del cliché que somos los seres humanos, en este caso, inesperado tratándose de alguien considerado un “intelectual”, aunque claramente la inteligencia no está reñida con las cuestiones de la carne… pero sí con las de la edad. Decenas de estudios y encuestas sobre las distintas causas de la infidelidad en parejas estables sugieren que a hombres y mujeres por igual los cambios de década nos encuentran más vulnerables, en especial cuando inexorablemente entramos en la adultez o nos falta un propósito en la vida, situación esta última que no parece ser la del conductor de televisión incriminado por la frase que encabeza esta nota. Sin embargo, el señor da el target: pasados los 50, ya dice el manual de refranes masculinos, o te compras una Harley o te tiras canitas al aire.

Yanina Latorre Archivo

Las edades de la tentación

Para la ciencia existe una correlación entre la edad y la propensión a ser infieles. Dos encuestas realizadas por distintos portales de citas extramatrimoniales confirman que los periodos más críticos para ellos son los 29 y los 49, mientras que las mujeres tienen su primer affaire a los 39,1 años, en promedio. El deseo de sentirse jóvenes, de no perder oportunidades que no volverán o de escapar de la rutina luego de tantos años juntos nos impulsan a buscar sexo o cariño fuera del vínculo formalizado, convencidos de que un tercero llenará esos vacíos. El asunto es que, a diferencia de la flamante viuda reina de Inglaterra – que pertenece a una generación de esposas que del marido no esperaba fidelidad sino lealtad - hoy la traición amorosa tiene otras connotaciones, pues se supone que la sociedad está lista para superar ciertos estereotipos conyugales. “Cuando dos personas deciden compartir su vida e intimidad, lo hacen esperando cierta correspondencia. Jugar a tener una doble vida sin haberlo consensuado previamente es jugar sin que todos los participantes del juego tengan acceso a las mismas reglas”, explicaba en un artículo la psicóloga y sexóloga española María Ramos. “Cuando no todos saben lo que puede suceder, hablamos de hacer trampas y de no ser honestos con la pareja ni con la persona amante. A la pareja se le oculta, y a la persona amante se le niega cualquier otra opción de relación”.

Fieles o leales

En ese punto cobraría sentido el argumento de Latorre: de ser cierto, ir de frente y admitir el error es una forma de lealtad que nos debemos en las relaciones importantes. El resto es sentarse a conversar pues sabemos que del cuerno se vuelve o no se vuelve, pero todos aprendemos algo positivo. Quizá la experiencia es el push que viene a colocarnos en vínculos más sanos o nos pone a revisar si la pareja que tenemos es la que realmente queremos. “Una vez que aprendes que no puedes controlar la infidelidad del otro descubres, también, que tampoco eres responsable de lo ocurrido. Dejas de poner el foco en la pareja para ponerlo en tu persona” afirmaba con razón Inmaculada Cabo Fernández, sexóloga.

Lo único cierto del caso expuesto en estos días es que los asuntos privados no se dirimen frente a los medios, como bien argumenta el incriminado en cuestión. Aunque quien elige vivir del público, siempre termina debiéndose a él...

LA NACION