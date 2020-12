El iceberg A68a mide 4200 kilómetros cuadrados Crédito: Captura

Un avión de reconocimiento de la RAF (Fuerza Aérea del Reino Unido) ha filmado desde el aire el gigantesco iceberg A68a, una balsa de hielo flotante similar en tamaño al área metropolitana de Madrid.

A68a, con 4200 kilómetros cuadrados en la actualidad, ha estado recorriendo el conocido como "callejón de los iceberg" desde que se liberó de la Antártida a mediados de 2017. Ahora está a solo 150 kilómetros de la costa de la isla Georgia del Sur.

En las imágenes, difundidas en la cuenta de Twitter de Jonathan Amos, periodista especializado en Ciencia de la BBC, se pueden ver algunas fisuras de envergadura en la superficie del iceberg y el mar alrededor del témpano está lleno de trozos desprendidos del témpano.

Los funcionarios británicos observan con gran interés qué hará el A68a a continuación: si simplemente pasará a la deriva por la isla o si quedará atrapado en los bajíos.

Este último escenario tiene implicaciones significativas para los millones de focas, pingüinos y otras aves marinas que han hecho de Georgia del Sur su hogar. Un gran obstáculo ubicado frente a la costa podría dificultar la búsqueda de peces y krill para algunos de estos animales.

Cuando un gigante de hielo antártico anterior hizo esto en 2003/4, innumerables polluelos de pingüinos muertos y crías de foca cubrieron las playas de Georgia del Sur.

Otra preocupación, particularmente dado el estado irregular de A68a, es el peligro que representa para la navegación marítima en la zona. La acción implacable de las olas está rompiendo innumerables pequeños fragmentos. Algunos son objetos importantes por derecho propio y necesitarán un seguimiento en el futuro.

Afortunadamente, no hay mucho tráfico de barcos en Georgia del Sur en este momento. La crisis de Covid-19 significa que los 80 cruceros que normalmente visitan cada año están ausentes; y las pesquerías de krill y merluza local no abrirán hasta dentro de varios meses, por lo que no es necesario que ningún barco pesquero esté en el área inmediata.

Hace tres años, cuando A68a se desprendió de la plataforma de hielo Larsen C, se midió que la quilla del iceberg alcanzaba una profundidad de 200 metros. Puede que esto haya cambiado. Los acantilados que se ven en el video de la RAF tienen unos 30 metros de altura.

El camarógrafo fue el cabo Phil Dye. La RAF realizó vuelos de reconocimiento sobre el iceberg el 18 de noviembre y el 5 de diciembre.