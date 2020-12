El pequeño no pudo ocultar su deslumbramiento por el fenómeno astronómico, que presenció en Piedra del Águila, en la provincia de Neuquén Crédito: Captura de video

El eclipse solar que mantuvo a muchos argentinos con la vista en el cielo durante varios minutos pasado el mediodía de este lunes provocó diversos comentarios y reacciones entre los que tuvieron la fortuna de presenciarlo. Uno de ellos fue Ulises, un pequeño niño que no pudo ocultar su emoción cuando le tocó hablar del fenómeno, al que describió como "una de las cosas más maravillosas que pueden ocurrir en el universo".

14 de diciembre de 2020

El niño presenció el fenómeno en Piedra del Águila, en la provincia de Neuquén, donde el eclipse oscureció de manera completa el cielo durante un par de minutos. Fue allí donde, un rato después de producido el sensacional hito astronómico, el niño fue consultado sobre cómo lo había vivido.

"Me encantó, es la primera ve que vi un eclipse. Me encantó cuando se hizo más oscuro todo", señaló Ulises cuando fue entrevistado enTN. "Al principio me puse nervioso de no mirar directamente al Sol sin los anteojos especiales porque tenía la tentación de mirar para arriba, como cuando te dicen que no hagas tal cosa pero lo querés hacer", agregó.

Luego, cuando el meteorólogo José Bianco le pidió que explicara lo que había visto como para "alguien que no pudo mirar para arriba", el niño expresó su deslumbramiento: "Vi una de las cosas más maravillosas que pueden ocurrir en todo el Universo".

Ulises estaba entre el gran número de personas que se reunió en Piedra del Águila a mirar mejor el eclipse Fuente: AP - Crédito: Natacha Pisaenko

"La sombra de la Luna está al frente del Sol y se ve como si fuera un planeta negro como si tuviera una atmósfera brillante y blanca. También vi las estrellas alrededor. Estaba bien oscuro, medio azul, medio negro", continuó con la descripción.

Luego, Ulises agregó que también notó que el Sol se puso "más brillante" en el eclipse y resumió la experiencia con dos palabras: "Fue increíble".

Para finalizar, el pequeño agregó que iba a tratar de viajar por el mundo para ver los próximos eclipses. "Me fascinó", concluyó con una sonrisa, y sin quitarse los anteojos de sol con los que había contemplado el evento.