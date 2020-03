Video: la increíble reacción del dueño de Guaymallén al probar alfajores veganos

Néstor Hugo Basilotta, el dueño de Guaymallén, probó una marca de alfajores veganos Crédito: Twitter: @nhbasilotta

Si tenemos que hablar de celebridades de las redes sociales, el nombre de Néstor Hugo Basilotta aparece entre los primeros lugares.

El dueño de la histórica marca de alfajores Guaymallén encontró en Twitter una gran vía de comunicación con sus seguidores. En este caso, ahora aprovechó la plataforma para hablar sobre los alfajores veganos.

"Hoy manda la gente de Felices las Vacas alfajores veganos. Muy buenos, los probé pero me piden que haga yo alfajores veganos y no puedo. Con el caviar [su alfajor de fruta triple] tengo pedidos hasta el año 2075, mis bisnietos lo van a vender", explicó el excéntrico empresario.

"No podemos hacer todo. Me piden sin TACC, me piden veganos. Cómanlo a este alfajor, está muy bueno este vegano. Y si lo digo yo, es palabra santa", concluyó Hugo demostrando porqué es uno de los referentes dentro del rubro.