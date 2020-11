Kenneth Remy trabaja en terapia intensiva en dos hospitales de Estados Unidos, y decidió grabar su video para que la población tome conciencia sobre la necesidad de seguir cuidándose del coronavirus Crédito: Twitter

Kenneth Remy es un médico que trabaja en la unidad de terapia intensiva en dos hospitales de Saint Louis, en el estado de Misuri, en Estados Unidos. En los últimos días se vio sobrepasado por la tercera ola de coronavirus que produjo estragos en la citada ciudad. Por ello, y con la intención de despertar la conciencia en la población sobre esta enfermedad, el médico realizó un video estremecedor en el que muestra qué es lo último que ve un paciente internado antes de morir por Covid-19.

Remy tiene el título de médico de Unidad Intensiva en pediatría y en adultos y trabaja en los hospitales Barnes-Jewish y Misuri Baptist Medical Center de Saint Louis. Él es quien, generalmente, debe comunicar a los parientes de los internados por Covid-19 en esos centros médicos que el desenlace ha sido el peor posible. De acuerdo con el medio local Saint Louis Today, la semana pasada, Remy tuvo que dar esa noticia trágica a unas 11 familias.

Por eso, desesperado para tratar de evitar esta situación, es que este médico terapista decidió hacer un crudo video para que la gente no deje de cuidarse en estos tiempos de pandemia.

El médico subió las imágenes que grabó a su cuenta de Twitter, donde ya alcanzó más de 70.000 reproducciones. En el video aparece la cara de Remy con todo el equipamiento de su trabajo como terapista, y está tomada desde abajo, como reproduciendo la perspectiva que tendría un paciente acostado en la cama de internación.

"Así es como se ve cuando tu frecuencia respiratoria es de 40 por minuto y tenés un nivel de oxígeno en sangre que está muy por debajo de 80", dice el médico en su grabación, mientras observa con atención a su supuesto paciente, a quien termina por colocarle un respirador.

El video continua, y Remy expresa seriamente un llamado de atención: "Espero que los últimos momentos de tu vida no se vean así, porque esto es lo que verás al final de tu vida si no empezamos a usar máscaras cuando estamos en público, si no practicamos el distanciamiento social, si no nos lavamos las manos con frecuencia".

Remy realizó un video en el que expuso cómo son los últimos momentos de una persona internada con Covid-19 en una unidad de terapia intensiva Crédito: Twitter

"Porque te lo prometo, esto será lo que verás -continua el médico-. Les prometo que esto es lo que su madre, su padre o sus hijos verán al final de sus vidas cuando contraigan Covid. Esto es serio, les ruego que tomen todas las precauciones para reducir la transmisión de esta enfermedad, para que la podamos prevenir de manera efectiva. Para ustedes, y para sus seres queridos".

Remy subió a su red social el video el sábado pasado por la mañana. Expresó luego que lo hizo impulsado por la desesperación que le produce ver que la gente no utilizar tapabocas y abarrota los bares argumentando que esa es una expresión de "libertad".

El médico, que además es concejal por la localidad de Wildwood, indicó que, en ese sentido, "usar los barbijos y no contraer la enfermedad es la mejor manera de proteger las libertades personales".

Asustado y preocupado por un hipotético colapso del sistema de salud, Remy terminó su entrevista con el citado medio local con una frase contundente: Tu libertad personal no te importará cuando te coloque el tubo del respirador y después te mueras".

Estados Unidos es el país con más casos de coronavirus en el mundo, con casi 13 millones de afectados, y unos 266.000 muertos.