Robert Wilson, vecino y coganador del Premio Nobel de Economía, le contó la noticia a Paul Milgrom en plena madrugada

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de octubre de 2020 • 12:33

Ayer se conoció que el Premio Nobel de Economía fue otorgado a los estadounidenses Paul Milgrom, de 72 años, y Robert Wilson, de 83. Debido a la diferencia horaria entre la Academia Sueca de Ciencias y el lugar de residencia de los premiados, el galardón los sorprendió en medio de la noche y la forma en la que uno notificó a otro en plena madrugada quedó grabado en un divertido video.

"El comité del Premio Nobel no pudo comunicarse con Paul Milgrom para compartir la noticia de que ganó, por lo que su compañero ganador y vecino Robert Wilson llamó a su puerta en medio de la noche", tuitearon desde la cuenta oficial de la Universidad de Stanford, donde ambos son profesores. El posteo fue acompañado del video donde se ve el momento exacto en el que uno le avisa al otro.

El momento en que despiertan a un economista para informarle que ha ganado el Premio Nobel 01:02

Video

Según trascendió, Milgrom estaba dormido, por lo que no pudo contestar las llamadas desde Suecia. En cambio, su compañero y vecino Wilson sí pudo ser notificado. Entonces, no dudó en ir rápidamente a la casa de su colega para informarle la feliz noticia.

La cámara del timbre de la casa de Milgrom grabó el momento exacto en el que Wilson y su esposa, llegaron a la casa para despertarlo y contarle las novedades.

"¿Paul? Soy Bob Wilson", se escucha que dice el hombre en el video, luego de golpear la puerta. "Ganaste el Premio Nobel y están intentando contactarte, pero no lo consiguen. Parece que no tienen tu número", agrega. Y se oye a la mujer decir: "Les dimos tu número celular". Ante la noticia, Milgrom solo puede reaccionar sorprendido: "¿Sí? Wow. Sí, ok". "¿Vas a contestar el teléfono?", pregunta la mujer riéndose. "Sí", responde el economista.

Además, según contaron desde Stanford, cuando Wilson tocó el timbre a las 2.15 de la madrugada, la esposa de Milgrom, que se encuentra en Estocolmo, Suecia, recibió una notificación de la cámara de seguridad a su teléfono, por lo que pudo ver en vivo cómo se le notificó a su esposo que había ganado el Premio Nobel.