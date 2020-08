Video: una rueda a 100 km/h se estrella contra una casa y hace sonar el timbre

Un neumático, cuyo vehículo del que se desprendió se desconoce, impactó contra una vivienda y hasta "tocó" timbre. Crédito: Captura Youtube

28 de agosto de 2020 • 17:30

A través de la cámara de video instalada en una casa ubicada en la ciudad de Pataskala, Ohio, EE.UU., quedó registrado cuando un neumático suelto, que rodaba a una velocidad de 100 km/h, impactó contra su fachada.

En la particular secuencia, que se transformó en viral rápidamente, se ve cómo la rueda se dirige hacia la vivienda, rompe una de las columnas de su porche, por el sonido se advierte que rompió unos vidrios y hasta hizo sonar el timbre. No obstante, el azar quiso que no hubiera ninguna persona afectada.

Si bien se ve una buena parte de la trayectoria del neumático, no fue posible discernir a cuál de los distintos vehículos que transitaban el camino aledaño se le soltó.