Video: un gato vuelve a su casa siguiendo sus propias huellas para no tocar la nieve

No se puede decir que la nieve sea algo que encante al gato que protagoniza esta divertida escena. Little Cat salió al jardín trasero de la casa de su dueña, en Wakefield, Inglaterra, para dar una vuelta. Sin embargo, en cuanto Aimée Coulton, de 26 años, lo llamó para que volviera a casa, el gato de pies ligeros regresó siguiendo sus pisadas para no tocar la fría y húmeda nieve.

La experiencia no gustó demasiado al minino, que, en lugar de encontrar un poco de sol y un sitio confortable para relajarse, se topó con un jardín cubierto por una capa blanca de fría nieve.

La escena, grabada por Aimée, que recoge el momento en que el gato vuelve a casa sobre sus pisadas le pareció un gesto inteligente a su dueña: “Mi chico listo”, dijo Aimée a Caters.

Europa Press