Viento del este y a la primavera que le cueste

El viento del este es un actor muy particular en la meteorología. En un lugar donde la tibieza es un defecto pasa desapercibido entre las estridencias térmicas de los frentes polares o los descensos de masas de aire caliente desde el norte. Su opositor, el viento oeste, o trae aire muy frío o masas tórridas en verano por lo que nuestro viento del cuadrante este pasa a ser una suerte de jugador neutral, que no anima a que el termómetro trepe mucho pero tampoco aporta frío para que caiga. Vivió su mala fama con el arbitrario “viento del este, lluvia como peste”, es responsable de agregarle más humedad a este ciudad aunque en verano sus brisas son aliadas a la hora de que baje un poco la temperatura a la noche. Se vienen seis días en fila con viento predominante desde el este que no dejará lucir a la primavera con algunos amaneceres ventosos y pasajes de mucha nubosidad pero cada mañana fresca será revertida con una tarde cálida. Estamos en días que empiezan con la bufanda y terminan en remera y algunas estufas aún se siguen prendiendo, la primavera todavía no trabaja tiempo completo.

Jueves: mañana fresca, tarde cálida

Para hoy se espera una jornada de marcada amplitud térmica, con un amanecer fresco con mínima de 10ºC, dos menos para el conurbano donde el viento moderado puede promover una baja sensación térmica. Se espera solo nubosidad alta por lo que será un día muy luminoso, algo ventoso, con una tarde que logra revertir el frío matinal para mostrar una máxima de 20ºC. La noche aprovecha la nubosidad y el viento del este para no caer tanto y mantener la estufa apagada en un cierre con 15ºC.

Viernes: la mínima no repunta

Siguen las mañanas frescas en la ciudad, que si bien distan de un amanecer hostil no permiten sacarnos el invierno totalmente de encima. Se espera 10ºC de salida, nuevamente con viento moderado que nos dejará una percepción más fría y que obligará a abrigarse mucho antes de salir de casa. Se estima una mañana con cielo parcialmente nublado para darle lugar a una tarde agradable, algo ventosa, con buenas cuotas de sol y una máxima de 20ºC configurando otra jornada de mucha amplitud térmica. La noche cierra estable, con cielo despejado y 15ºC en un ambiente muy agradable para los que tengan agenda nocturna.

Sábado: tarde de sol y calor suave

El sábado traerá viento desde el noreste desde bien temprano lo que permitirá que la mínima no caiga y largue desde 11ºC. Repetirá las variables de los últimos días pero con un poquito más de calor y una importante atenuación en la velocidad de viento por lo que iremos de otra mañana fresca a una tarde primaveral, con cielo algo nublado y el mercurio superando los 22ºC. La noche ofrecerá 16ºC con viento leve, toda una gentileza para los que quieran salir.

Domingo: la mesa afuera

El domingo promete cielo mayormente despejado, una mañana fresca con 11ºC de piso térmico y un rápido rebote de temperatura con el sol y el viento del noreste llevando el mercurio hasta 20ºC al mediodía, como para sacar la mesa afuera. La veleta rotará al este a media tarde y la entrada de aire fresco desanimará al termómetro que igual lograría marcar 22ºC redondeando un fin de semana de buenas condiciones meteorológicas para los que quieran planificar actividad al aire libre.

Spoiler alert

La próxima entrada de aire frío está pactada para la tarde del miércoles, donde nos jugaremos la posibilidad de tener alguna lluvia que revierta un poco el déficit hídrico. Hasta entonces las temperaturas irán en ascenso, con mañanas menos frescas y la primavera retomando el control total de las tardes con máximas de 24ºC para los tres primeros días.

Estadística de octubre

Mínima media: 13,5ºC

Máxima media: 23,1ºC

Mínima histórica: 2 de octubre de 1911 con -2 °C

Máxima histórica: 26 de octubre de 2021 con 36,1 °C

Precipitación media mensual: 119 mm

Mes más lluvioso: octubre de 2001 con 19 días de lluvia y un acumulado de 350 mm

Mes más seco: octubre de 1916 con 4,1 mm

Día más lluvioso: 28 de octubre de 2014 con 132 mm en el pluviómetro

Amanece a las 06:20 y anochece a las 18:55 a principios del mes, y 05:50 y 19:20 en los últimos días

Eso es todo amigos y amigas. La primavera no termina de hacer equilibrio por lo que la amplitud térmica seguirá dominando el estuario, todavía algunas mañanas obligarán a abrigarse mucho. Las estufas suburbanas tampoco terminan de apagarse en estos amaneceres fríos pero la rápida salida del sol revierte mucho antes la baja temperatura y las tardes le dan revancha a los friolentos con valores más cálidos. Se viene un fin de semana sin precipitaciones, buenas noticias para los que tengan algo al aire libre sin olvidar que venimos muy atrasados con la lluvia.

Hasta la semana que viene

@JopoAngeli