Crédito: Julia Gutiérrez.

Jessica Mathov SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de septiembre de 2019 • 14:15

Ubicado en la Comuna 12, en los límites de la Ciudad de Buenos Aires, el barrio se inaguró en 1887 como Villa Catalinas. Recién en 1901 cambió su nombre. En la última dictadura militar, los vecinos fueron desalojados para construir la Autopista 3, pero este proyecto vial nunca se hizo realidad y los terrenos fueron tomados por muchos años. Como consecuencia, el paisaje "villaurquizano" se transformó en una mezcla de antiguos caserones de familia, con el boulevard Mendoza como protagonista, y terrenos baldíos grafiteados.

Sin embargo, con la incorporación del DoHo, todo está cambiando. Estas 13 manzanas que se extienden entre las calles Donado y Holmberg y desde av. Congreso hasta la calle Carbajal inyectaron un aire de renovación y trajeron al barrio nuevos emprendimientos inmobiliarios y comerciales, en los cuales priman el diseño moderno, las amplias veredas, las bicisendas y las plazas. Su intacto ambiente barrial es lo que más enamora: sus calles empedradas y repletas de árboles, comercios de barrio, tranquilidad en el aire y conversaciones de vereda.

¿Qué es el fenómeno DOHO?

El nombre DoHo viene de la abreviatura de las calles Donado y Holmberg. En este corredor se respira aire fresco: no solo por la cantidad de árboles y verde que hay, sino por la variedad de nuevos locales que se instalaron a lo largo de este corredor. ¿Conoces su historia? Desde hace 8 años aproximadamente, cuando se recuperaron las tierras que habían sido expropiadas en la dictadura, cada vez hay más edificios, construcciones, locales comerciales y familias que eligen este punto de la ciudad para echar raíces.

Ninina Bakery

Crédito: Julia Gutiérrez.

Es una marca ya reconocida en el mundo gastronómico; sin embargo, no deja de sorprendernos. Los destacados siempre serán los almuerzos caseros, la gran variedad de tortas y el café a temperatura justa. Sin embargo, como agregado, en la sede que se encuentra en Villa Urquiza, podés encontrar un sector dedicado especialmente a la elaboración de café de especialidad. Estamos hablando del Coffee Roastery, en donde se puede ver la máquina en la que se produce el proceso de tostado del café, que termina de darle al lugar el toque industrial que ya tiene por sus columnas de concreto y paredes de ladrillos.

Lo mejor : si vas a la tarde, el imperdible es la tostada con palta, que viene con muuucha palta.

: si vas a la tarde, el imperdible es la tostada con palta, que viene con muuucha palta. Dato extra : podés pasar a comprar exquisiteces listas para llevar. Hay frascos de granola, por ejemplo.

: podés pasar a comprar exquisiteces listas para llevar. Hay frascos de granola, por ejemplo. Cuánto : almuerzo, desde $520; granola, $240.

: almuerzo, desde $520; granola, $240. Horarios : domingo a jueves, de 08 a 23. Viernes y sábados, de 08 a 00.

: domingo a jueves, de 08 a 23. Viernes y sábados, de 08 a 00. Dirección : Holmberg 2464.

: Holmberg 2464. Instagram: @nininabakery.

El Bohemio

Crédito: Julia Gutiérrez.

El Bohemio es EL lugar a donde ir si estás en búsqueda de soul food (comida para el alma). Y es que hace 5 años que su dueña, Carla Porto, decidió remodelar este caserón que era de su familia y convertirlo en su ansiado sueño: tener un lugar para compartir, en donde pudiera ofrecer buena comida y un espacio bohemio para que todos pudieran desconectarse. Y lo logró. En la barra se asoma sutilmente una frase dibujada que te interpela: "Vamos mi vida".

Lo mejor : las entradas de tortilla de papa y la fainá con chutney de tomate y queso brie para empezar y luego unas buenas pastas.

: las entradas de tortilla de papa y la fainá con chutney de tomate y queso brie para empezar y luego unas buenas pastas. Dato extra : el menú "laburante" de mediodía es súper económico y abundante; si trabajás cerca, no te lo podés perder.

: el menú "laburante" de mediodía es súper económico y abundante; si trabajás cerca, no te lo podés perder. Cuánto : el menú de mediodía, entre $195 y $230.

: el menú de mediodía, entre $195 y $230. Horarios : los lunes y de miércoles a sábado, de 9 a 23.45. Domingos, de 9 a 20.

: los lunes y de miércoles a sábado, de 9 a 23.45. Domingos, de 9 a 20. Dirección : Donado 1802.

: Donado 1802. Instagram: @bohemio1802.

Cigaló

Crédito: Julia Gutiérrez.

Una cafetería de especialidad donde se valora la calidad de la materia prima. Con techos altos, la onda característica del DoHo y un mural que es imposible que pase desapercibido, Cigaló es un lugar que invita a quedarte por un largo rato. Se nota que detrás de la barra hay grandes conocedores. Los baristas parecen científicos expertos en su materia: utilizan apps para medir los gramos de café, manejan distintos métodos de filtrado (Kalita, Chemex, AeroPress y V60) y granos de todas partes del mundo.

Lo mejor : los sabores exóticos: probá el budín de polenta, amapola y mandarina y la torta de chocolate y remolacha.

: los sabores exóticos: probá el budín de polenta, amapola y mandarina y la torta de chocolate y remolacha. Dato extra : ofrecen leches vegetales, pastelería sin harina y pan de masa madre.

: ofrecen leches vegetales, pastelería sin harina y pan de masa madre. Cuánto : café, $80/$95; pastelería, $75/$110.

: café, $80/$95; pastelería, $75/$110. Horarios : martes a sábado, de 9 a 20. Domingos, de 10 a 20.

: martes a sábado, de 9 a 20. Domingos, de 10 a 20. Dirección : Holmberg 2004.

: Holmberg 2004. Instagram: @cigalocafe.

Centro Cultural 25 de Mayo

Crédito: Julia Gutiérrez.

El 25 de Mayo, centro de encuentro de los vecinos, cumplió 90 años hace unos meses. Abierto el 25 de mayo de 1929, estuvo cerrado por mucho tempo hasta que, en 2008, luego de mucho esfuerzo de algunos grupos vecinales, reabrió sus puertas. Con un teatro de 500 butacas, se realizan talleres para todas las edades. También podés ir a los ciclos de cine, que proponen divertidas temáticas: hace poco pasaron todas las películas animadas del director japonés Hayao Miyazaki (el de El viaje de Chihiro). Los sábados en "La Redonda", una sala de teatro redonda, podés ir a ver teatro independiente. Arriba hay una terraza lindísima, con murales pintados a mano y un bar.

Lo mejor : Julio Dupláa, el padre de Nancy, es vecino de siempre del barrio y ofrece un espacio de milonga abierta a todo el público todos los primeros domingos de mes.

: Julio Dupláa, el padre de Nancy, es vecino de siempre del barrio y ofrece un espacio de milonga abierta a todo el público todos los primeros domingos de mes. Dirección: Av. Triunvirato 4444.

The Board Game Café

Crédito: Julia Gutiérrez.

Si sos fan de los juegos, no podés perderte este lugar. Y si no lo sos tanto, como dicen sus dueños, Manuel, Valentín y Agustín, lo que pensabas que eran los juegos de mesa va a cambiar para siempre después de haber venido a The Board Game Café. El lema para ellos es "Buenos juegos, buen café y buenos bagels". Cuentan con una pared llena de juegos de mesa (250, para ser exactos). Podés ir con tu grupo de amigos, pero también es genial para ir con niños.

Lo mejor : los bagels de Sheikob's Bagels.

: los bagels de Sheikob's Bagels. Dato extra : uno de los juegos más divertidos es el H.D.P. (Hasta donde puedas), un juego argentino de humor negro para reírte mucho con tus amigos.

: uno de los juegos más divertidos es el H.D.P. (Hasta donde puedas), un juego argentino de humor negro para reírte mucho con tus amigos. Cuánto : el uso de la biblioteca de juegos tiene una tarifa de $200, $250 con una bebida incluida.

: el uso de la biblioteca de juegos tiene una tarifa de $200, $250 con una bebida incluida. Horarios : miércoles a domingo, de 16 a 00.

: miércoles a domingo, de 16 a 00. Dirección : Holmberg 2000.

: Holmberg 2000. Instagram: @boardgamecafear.

Tea Connection

Crédito: Julia Gutiérrez.

En una esquina del bulevar Mendoza, tiene un gran local la cadena Tea Connection. La sensación, al entrar, es como estar en el living de tu casa, con un menú de opciones súper sabrosas, sanas y riquísimas. Otro rasgo característico de este local es la cantidad de verde que genera una atmósfera de jardín de invierno muy cálido.

Lo mejor : sus tés en hebras, que además podés comprar y llevar.

: sus tés en hebras, que además podés comprar y llevar. Dato extra : sobre las cinco cuadras que forman el bulevar Mendoza, también se armó un polo gastronómico cada vez más consolidado que convocó a otras cadenas. Están The Embers, Starbucks, Tacos Box y más.

: sobre las cinco cuadras que forman el bulevar Mendoza, también se armó un polo gastronómico cada vez más consolidado que convocó a otras cadenas. Están The Embers, Starbucks, Tacos Box y más. Cuánto : hay desayunos desde $175; sándwiches desde $305 y principales a $290.

: hay desayunos desde $175; sándwiches desde $305 y principales a $290. Horarios : lunes a jueves, de 08 a 00. Viernes y sábados, de 08 a 01. Domingos, de 09 a 00.

: lunes a jueves, de 08 a 00. Viernes y sábados, de 08 a 01. Domingos, de 09 a 00. Dirección : Ávalos 2098 (y bulevar Mendoza).

: Ávalos 2098 (y bulevar Mendoza). Instagram: @teaconnection.

Malka Juegos

Crédito: Julia Gutiérrez.

Una tienda especializada en juegos didácticos de madera. Como alternativa al teléfono en mano, estos juegos vinculares buscan volver a lo esencial, creando juguetes con alma, pero sobre todo, logrando que abuelos y nietos, abuelos y padres, padres e hijos se junten a jugar, a mirarse a los ojos, a tocar texturas distintas, a pensar o, simplemente, a quedarse un rato más alrededor de la mesa. Los objetos tienen colores muy originales, especiales de Malka.

Lo mejor : hay para todas las edades, desde rodillos para bebés hasta juegos de ingenio para grandes.

: hay para todas las edades, desde rodillos para bebés hasta juegos de ingenio para grandes. Dato extra : tienen juguetes Montessori.

: tienen juguetes Montessori. Cuánto : caja de letras y números imantada, $690; arcoíris, $740; iPad pizarra, $390.

: caja de letras y números imantada, $690; arcoíris, $740; iPad pizarra, $390. Horarios : lunes, miércoles y viernes, de 11 a 15; martes y jueves, de 14 a 19. Fines de semana, cerrado.

: lunes, miércoles y viernes, de 11 a 15; martes y jueves, de 14 a 19. Fines de semana, cerrado. Dirección : Llerena 3015.

: Llerena 3015. Instagram: @malka_juegos.

Ache Delugo (en foto de apertura)

Está en una esquina estratégica del DoHo; sin embargo, entre tantos locales, sabe cómo resaltar con su fachada repleta de flores. Definitivamente es un espacio en donde la calidez y los detalles sobran. Una de las cosas que enamoran es la decoración: en el medio del salón brilla una heladera amarilla antigua, hay sifones viejos dando vueltas por doquier y muebles como salidos de un mercado de pulgas maravilloso. La comida es súper casera, con cocciones largas y sin freezar nada.

Lo mejor : el Buda Bowl y el risotto de quínoa y cebada para un almuerzo liviano pero nutritivo.

: el Buda Bowl y el risotto de quínoa y cebada para un almuerzo liviano pero nutritivo. Dato extra : para un brunch o una merienda divertida, están las donas para tunear como quieras: podes glasearlas con dulce de leche, chocolate y granas con tus propias manos.

: para un brunch o una merienda divertida, están las donas para tunear como quieras: podes glasearlas con dulce de leche, chocolate y granas con tus propias manos. Cuánto : menú de mediodía, desde $250.

: menú de mediodía, desde $250. Horarios : martes a domingo de 12 a 00.

: martes a domingo de 12 a 00. Dirección : Donado 1898.

: Donado 1898. Instagram: @achedelugo.

Tienda Doméstica

Crédito: Julia Gutiérrez.

Es el datazo por si te estás mudando al barrio. Ofrecen una selección de productos traídos de afuera, combinados con otros elegidos de industria nacional. Al entrar, a la derecha, hay una pared repleta de sillas de diseño, dan ganas de llamar un flete y llevarse todo. También tienen objetos de bazar, de decoración, muebles, sillones, de todo un poco. Imposible no entrar y querer comprar algo.

Lo mejor : lámparas de techo art déco para morirse de amor en cobre, blanco y negro.

: lámparas de techo art déco para morirse de amor en cobre, blanco y negro. Dato extra : las mesitas ratonas son todas una bomba; si estabas buscando, sí o sí tenes que pasar por este local ya que tienen diseño y buenos precios.

: las mesitas ratonas son todas una bomba; si estabas buscando, sí o sí tenes que pasar por este local ya que tienen diseño y buenos precios. Cuánto : espejos cancherísimos en dorado desde $2200. Mesitas ratonas desde $2100.

: espejos cancherísimos en dorado desde $2200. Mesitas ratonas desde $2100. Horarios : lunes a viernes, de 10 a 19:30. Sábados de 10 a 15.

: lunes a viernes, de 10 a 19:30. Sábados de 10 a 15. Dirección : Av. Olazábal 4650.

: Av. Olazábal 4650. Instagram: @tiendadomestica.

Butan Bar

Crédito: Julia Gutiérrez.

Es la respuesta de todos los vecinos millennials cuando les preguntás adónde ir por una cerveza. El bar, que lleva su nombre en homenaje al país que fue nombrado el lugar más feliz del mundo, tiene un horno de barro que funciona como el corazón del lugar y de donde salen riquísimos kebabs y pizzas crujientes. Además, yendo al piso de arriba te encontrás con las escaleras iluminadas de verde, que son la foto obligada para subir a Instagram. Sin dudas, un spot de la ciudad hecho de amigos para amigos. Como dicen ellos..., ¡bienvenidos al reino del dragón!

Lo mejor : lo que hace que Butan no sea una cervecería más es que podés encontrar las mejores papas fritas de la ciudad: con cilantro, menta, cebollita de verdeo, miel de chiles y mayonesa de curry.

: lo que hace que Butan no sea una cervecería más es que podés encontrar las mejores papas fritas de la ciudad: con cilantro, menta, cebollita de verdeo, miel de chiles y mayonesa de curry. Dato extra : mirá las banderas de las paredes.

: mirá las banderas de las paredes. Cuánto : kebab a $200; papas Butan, $130.

: kebab a $200; papas Butan, $130. Horarios : todos los días desde las 18.

: todos los días desde las 18. Dirección : Mendoza 5207.

: Mendoza 5207. Instagram: @butanbar.

Clásicos culinarios del barrio

La Guitarrita (Av. Olazábal 4102), para ir a comer pizza, y un poquito más alejada está la clásica parrilla de cualquier fin de salida: Lo de Charly (av. Álvarez Thomas 2101).

(Av. Olazábal 4102), para ir a comer pizza, y un poquito más alejada está la clásica parrilla de cualquier fin de salida: Lo de Charly (av. Álvarez Thomas 2101). En La Villurca (Av. Olazábal 5001) podés encontrar platos con todos los nombres del barrio de Villa Urquiza.

(Av. Olazábal 5001) podés encontrar platos con todos los nombres del barrio de Villa Urquiza. Instituto Ratti (Altolaguirre 2857), fundado por Alicia Ratti un 25 de mayo de 1970, es una escuela de danzas y un símbolo del barrio. Empezaron con disciplinas más clásicas, como flamenco y ballet, pero actualmente enseñan de todo.

(Altolaguirre 2857), fundado por Alicia Ratti un 25 de mayo de 1970, es una escuela de danzas y un símbolo del barrio. Empezaron con disciplinas más clásicas, como flamenco y ballet, pero actualmente enseñan de todo. Doña Isabel (Mendoza 3984) es un restaurante de barrio con onda y las mejores pastas caseras.