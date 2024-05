Viñedo centenario. Llega una nueva añada de uno de los máximos exponentes de la bodega

Escuchar

Guardianes de un legado, Achaval Ferrer es la bodega mendocina que comprende que un viñedo centenario tiene mucho para transmitir, y que el paso del tiempo es el mejor aliado para elaborar vinos con historias. Bajo una única pasión, elaborar desde el terruño vinos argentinos de clase mundial, Achaval Ferrer produce los Malbec mendocinos más aclamados por la crítica internacional, provenientes de fincas centenarias plantadas en 1910, 1921 y 1950.

Cosecha 2020: las tres nuevas historias de los emblemáticos fincas

"La ideología de Achaval Ferrer consiste en interpretar lo que los viñedos quieren expresar, y llevarlo a la botella de la forma más pura, en una búsqueda constante de la perfección en la expresión. En estos ejemplares se podrán encontrar las características más profundas del Malbec, que van más allá de la intensidad y frescura típicas del varietal, aspectos más asociados a la complejidad del suelo y a las particularidades únicas que presenta cada viñedo" Gustavo Rearte, enólogo de la bodega.

El perfil de cada vino

Su elaboración consta de varios remontajes abiertos diarios, con suave lluvia sobre el sombrero, seguido al final de un suave prensado determinado por los resultados de la degustación diaria. Durante todo este proceso, no se realizan filtraciones ni maceraciones pre fermentativas en frío, no se corrige la acidez natural que trae la uva, no se realizan sangrados durante la maceración fermentativa, ni se agregan enzimas de ningún tipo durante la vinificación.

Finca Bella Vista

Finca Bella Vista se plantó en 1910 en la ribera sur del Río Mendoza en la región de Pedriel (Luján de Cuyo). Este vino se distingue por su elegancia, es expresivo y floral, con tonos aterciopelados, acidez vibrante y un final que continúa por siempre. Es la expresión más elegante de la cepa Malbec.

Finca Mirador

El viñedo mirador fue plantado en 1921 sobre un lecho de río seco en Medrano. Finca Mirador es sol, arena y calor furioso; pero aunque el agua ya no corre por este río seco, una brisa fresca desciende todas las noches de verano, ayudando a mantener la acidez natural de este estructurado Malbec. Siempre monolítico y austero, con un núcleo de fruta negra, grafito y especias, este vino mostrará toda su complejidad cuando con el plazo del tiempo despliegue todas sus capas.

Finca Altamira

Finca Altamira se plantó en 1950 al pie de los Andes, en el margen sur del río Tunuyán. Altamira es montaña con clima extremo; las condiciones de crecimiento son tan desafiantes, y el perfil del suelo es tan único que la tipicidad de este Malbec va más allá de sus descriptores normales. La cáscara de naranja y los sabores balsámicos se combinan armoniosamente con las notas de violetas y frutos rojos típicos del Malbec, y las notas minerales más una marcada acidez, le dan a este vino una identidad única y propia.

Haciendo mención de la cosecha, el enólogo Gustavo Rearte agrega: “Siento que esta será una añada que el público recordará. Esto se debe a la expresión de los vinos en un año muy caluroso, a la especificación en la caracterización de cada uno de los viñedos, y sobre todo, porque confío en que con el tiempo evolucionarán hacia lugares de mayor expresión y complejidad”. Y afirma que “desde el punto de vista de la maduración, el año 2020 se destacó como uno de los más calurosos en Mendoza en los últimos 20 años.”

Gustavo, es intérprete del terroir, un autor de una nueva colección de ejemplares que continúa la historia iniciada hace más de 100 años; vinos que elabora bajo la filosofía de mínima intervención y respeto por el terroir. Una vez más, Achaval Ferrer sorprende con tres grandes Malbec con personalidades muy particulares.

Escasas partidas limitadas han sido cuidadosamente distribuidas en 35 países. Los principales mercados son Argentina, Estados Unidos, China y España, que concentran el 70% de las cajas. En nuestro país, se destinó una limitada producción de botellas de cada uno de los ejemplares: Achaval Ferrer Finca Bella Vista (2.270 botellas), Achaval Ferrer Finca Mirador (1.410 botellas), y Achaval Ferrer Finca Altamira (2.320 botellas).

Ya están disponibles en la tienda online de Achaval Ferrer así como en las principales vinotecas y restaurantes de todo el país. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años.

