Vino a Capital a estudiar abogacía y decidió pegar un volantazo para crear un emprendimiento gastronómico exitoso

Emprendedores que forjaron su destino con una idea, una propuesta renovadora dentro del rubro gastronómico. En pleno auge de las nuevas culturas culinarias, el festival de cocina “Food Fest” abre sus puertas el sábado 6 y domingo 7 de agosto en la pista central de La Rural, con entrada libre y gratuita.

Dentro de las 16 propuestas disponibles, Vilmar Paiva, a cargo del Asado Campero es uno de los emprendedores que enaltece la cultura criolla. Desde su Entre Ríos natal continuó su camino hacia Buenos Aires luego de culminar sus estudios secundarios. A pesar de la dificultad que significa un cambio drástico de vivir en el campo a la gran ciudad, decidió adentrarse en la Universidad de Buenos Aires (UBA) para estudiar abogacía.

Criado en Villa Larroque y Gualeguaychú, Paiva le comentó a LA NACION cómo fue su incursión allá por 2005, cuando las redes sociales aún no tenían el impacto necesario para la creación de su proyecto entre leñas y terneros. “Es un gran golpe para un chico de 18 años venir para Buenos Aires, Rosario, La Plata, lugares donde existen facultades. En mi caso no me costó venir a la jungla de cemento, pero si extrañaba el campo”.

Recibido en la carrera de abogacía, Vilmar entendió que su camino estaba lejos de los juzgados al realizar las primeras prácticas: “Me vine a estudiar en 2005 y terminé a mediados de 2011, no me costó la carrera. La elegí porque no me gustan las injusticias, aunque terminé de entender que el sistema está todo corrompido. Después no me gustó litigar, ni las prácticas que no las sentía amenas, sino más bien una lucha rodeada de chicanas entre abogados, que no sabían realmente qué quería el cliente”.

La sugerencia de su novia para dar un volantazo

Al criarse en el campo, uno de las habilidades que adquirió y luego profesionalizó fue hacer un asado. Poseedor de ese don, Vilmar era requerido por sus amigos para que se convierta en un anfitrión gastronómico. Su novia, Francisca, observó sus ganas y empeño para tomarse su tiempo y agasajar a los comensales. “¿Y por qué no arrancamos en Instagram un emprendimiento?, le expresó al ver un diamante en bruto para explotar. Con un cuchillo personalizado y una tabla, empezó a crear videos que serían el principio del éxito.

Vilmar, en familia, junto a su novia Francisca y su hija Alina

Con lineamientos claros, Vilmar extrajo de sus enseñanzas del campo algunos conceptos que hoy en día son la clave para su popularidad en las redes, donde tiene 100 mil seguidores. “Siempre quise hacer lo que es el asado campero, con leña y muchas horas a la estaca. Nada de asado banderita, ni vuelta y vuelta. Esto es el verdadero asado argentino”.

El paso del tiempo no hizo más que darle la razón a Francisca. La notoriedad de las plataformas digitales le permitieron abrir otras puertas a Vilmar. “Tuve la posibilidad de cocinar en ferias, hacerme un nombre e instalarme en Buenos Aires. Participé del programa Cocineros Argentinos que me invitan siempre en los días patrios como el 25 de mayo y el 9 de julio. Además, tengo un programa propio en Chacra TV, donde cocino y explico cómo cocinar con fuego en discos y ollas”.

Luz, cámara, acción: Vilmar Paiva dicta cursos online y presencial para saber cómo se hace un asado Foto: Gentileza Vilmar Paiva

Su sabiduría al frente de una cámara se basa en explicar cómo hacer un fuego, cómo manipular el producto y en brindar un abanico amplio de variedades para cocinar diferentes tipos de productos. “Trabajo en el campo y lo que hago es comprar hacienda, entonces sé la trazabilidad de la carne que uso ya que la vi cuando estaba viva. Sé de dónde proviene y trato de trabajar con animales pesados. Nos han vendido que el ternero es liviano, pero en ningún lado del mundo se consumen terneros tan pequeños”, explicó.

A cargo de un catering corporativo de asado, Vilmar ofrece cursos para extranjeros que quieren conocer aún más sobre la carne argentina, un producto que construye la idiosincrasia de este suelo. En cada evento popular, su stand es uno de los más visitados, lo que lo erige como uno de los íconos en su rubro. Con paciencia y cuchillo en mano, su magia mutó de un libro repleto de leyes a un costillar que está en el plato de todos los argentinos.

“Food Fest” la feria que premian los sueños que se convirtieron en sucesos

El 6 y 7 de agosto, en La Rural, varios emprendedores exhibirán sus dotes para el deleite del público. Con la participación estelar de Shami, Asado Campero, Koi y Ya Cabrón, el mundo de la gastronomía recorrerá diferentes menús y platos de diversas culturas que deleitarán los paladares y le darán un color diferente a una actividad que año a año suma nuevos exponentes.