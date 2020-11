Visionarias. Crearon una marca de maquillaje online que factura millones

Anto y Agos Mazza crearon una marca de make up nacional que no tiene nada que envidiar a las importadas.

Agostina Mazza (30), arquitecta y maquilladora, y Antonella Mazza (28), Lic. en Administración de empresas, son dos hermanas tucumanas que crearon una marca de make up nacional que no tiene nada que envidiarles a las importadas. Acá te contamos su historia.

A Agostina Mazza siempre le había gustado el mundo del make up y ya era maquilladora profesional cuando, en 2014, mientras estudiaba para ser arquitecta, empezó a dar clases de maquillaje en el living de la casa de sus padres, en Tucumán. Y, poco a poco, empezó a ver que la gente, cuando iba a las clases, quería comprar productos. Entonces se asoció con su hermana Antonella, dos años menor que ella, para vender productos de otras marcas: Anto manejaba la parte administrativa y comercial y Agos, la parte de diseño y creatividad. Y no paraban de vender. Pero había algo que les hacía ruido: esas marcas que vendían no las representaban. Ellas querían algo simple, que apuntara a mujeres reales, prácticas, que no necesitaran 800 productos para maquillarse, pero a las que les gustara verse bien en pocos pasos. Entonces se propusieron crearla ellas mismas: una marca nacional de calidad, con diseño y buenos precios.

En 2016, Agos se fue a hacer un MBA en Buenos Aires. "Eso nos sirvió muchísimo porque fue la guía para desarrollar la marca propiamente dicha: Mazz Make Up. Desde el principio se llamó así", cuenta Anto. Ahí también empezaron a investigar proveedores y a definir cómo querían que fueran sus productos. "Fue un camino muy largo: no solo la barrera de entrada para crear tu propia línea de cosméticos es muy alta, sino que tampoco es fácil conseguir los contactos ni que los laboratorios te den bola", explica Agos. Pero finalmente lograron desarrollar fórmulas exclusivas, de altísima calidad,. Y en noviembre de 2017 lanzaron su marca online, aun sabiendo que este sería uno de los grandes desafíos que enfrentarían: que la gente se acostumbrara o se jugara a comprar maquillaje online, ya que es difícil no poder probárselo. "Otro gran desafío fue (y es) derribar el prejuicio que muchas veces tiene la gente de que, porque una marca es nacional, es de menor calidad. Nosotras siempre quisimos demostrar que nuestra línea de productos puede competir con miles de marcas excelentes de afuera del país".

Anto y Agos empezaron vendiendo en Tucumán, en donde sigue estando su base de operaciones, y poco a poco empezó a expandirse el negocio. "Empezamos a ponernos en contacto con influencers y maquilladoras de otras provincias para hacer algunas acciones de marketing a través de las redes. Esta estrategia nos funcionó muy bien porque enseguida los profesionales empezaron a ver lo buenos que eran los productos y a recomendarlos yfuimos creciendo naturalmente, hasta que en 2019 ya vendíamos en todas las provincias de Argentina", recuerda Anto. Las chicas siempre habían pensado en Mazz Make Up como una marca para consumidores finales, pero ahora veían que también la consumían los profesionales, y ese se convirtió en su segundo segmento, el del público pro. "El posicionamiento de la marca fue un trabajo enorme. El mundo beauty es muy competitivo y hay muchas marcas. Darnos a conocer y que la gente confiara en nuestros productos fue un laburazo".

Hoy la marca sigue creciendo: sumaron productos de skincare (que, además, son cruelty free y tienen envases reciclables) y para 2021 planean expandirse a otros países y poner locales en otras provincias. Ni siquiera la pandemia frenó a las hermanas Mazza: "Nos enfocamos en hacer todo online desde el principio, así que la pandemia nos agarró preparadas y crecimos muchísimo, tanto en ventas como en las redes. Nunca paramos de dar nuestro mensaje de que maquillarse hace bien, libera endorfinas, es un mimo que te ayuda a estar mejor". Desde el día uno de la cuarentena, las chicas hicieron vivos y tutoriales para acompañar a su audiencia: "El esfuerzo vale la pena cuando nos llegan mensajes de clientas y seguidoras (las #MazzLovers) que nos agradecen por acompañarlas, por enseñarles a maquillarse, por hacerlas sentir mejor".

¿Cómo lo hicieron?

Se formaron, investigaron y buscaron incansablemente los mejores proveedores. "Tuvimos que movernos mucho, pero, por suerte, como llevábamos muchos años trabajando en la industria del make up y sabíamos mucho sobre texturas, sensoriales, pigmentación..., finalmente dimos con un proveedor que nos convenció".

. "La marca nació con un concepto de empresa online. Nuestro es el e-commerce y todo el negocio está diseñado para funcionar en torno a eso". Hicieron alianzas estratégicas. "Hay muy poca gente que cuando arranca tiene las posibilidades (sobre todo económicas) para pagar influencers grandes o celebrities o para poner un local en un shopping, o los contactos necesarios. Arrancá con aliados estratégicos chiquitos. En nuestro caso, fueron las maquilladoras y las microinfluencers, que tienen una llegada muy cercana, un público fiel y más credibilidad muchas veces".

Los consejos de Anto y Agos

Tené en cuenta la viabilidad del proyecto. "Muchas veces nos enamoramos de la idea, pero no es factible. Fijate de qué forma puede ser un negocio viable. Hacé un estudio de mercado y analizá si tenés posibilidades".

"Cuando vimos que las chicas que venían a aprender a maquillarse querían comprar productos, supimos que teníamos que hacerlos". Emprender es lindísimo. Pero también es muy duro: "Es 24/7. Te tiene que apasionar lo que hagas y tenés que tener una entrega total para que funcione".

"Educá" a tu audiencia. "Dedicamos gran parte de nuestra energía a enseñar cómo comprar make up online y mostramos distintos tipos de mujeres, con diferentes tipos de piel, para acercar el producto lo máximo posible".

En números

8 mujeres integran el staff fijo de Mazz Make Up.

105 mil seguidores tienen en Instagram (@mazz_makeup)

Los precios van de $630 (labiales) a $2100 (paletas de sombras).

Venden a las 23 provincias y planean empezar a exportar a al menos 3 países vecinos a partir de 2021.

1 local tienen en Tucumán, pero planean abrir más en otras provincias, empezando por Buenos Aires.

Estiman que las ventas de 2020 ascenderán a más de $20 millones.

