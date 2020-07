Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de julio de 2020 • 08:11

"Señor presidente Alberto Fernández: con el crédito que le sobra por no llamar más a Canosa, puede mandarme un WhatsApp a mi que tengo unas cosas que comentarle, tiene mi número". Quien habla es Fernando Esteche, exlíder de la agrupación Quebracho. Con ironía se refirió así al intercambio de mensajes que la conductora del ciclo radial Por Si Las Moscas y del programa Nada Personal dijo haber tenido con el mandatario. Según aseveró a finales de junio recibió fuertes críticas de su parte por haber consignado al aire lo que entendía eran errores del Gobierno.

Canosa señaló que los mensajes de Alberto Fernández le produjeron miedo y por eso ayer en el ciclo televisivo que se emite por Canal 9 amplió su visión de los hechos. "Quiero decir al Presidente que ojalá no me llame nunca más", dijo.

A continuación expresó sentirse "absolutamente decepcionada" con el jefe del estado. "Lamento que hayamos interrumpido nuestra amistad. Creo que le he hecho grandes notas el año pasado, inclusive este, cuando comenzó el año. Siempre puse mi mejor predisposición. Este programa también está para cuando usted quiera decirme las cosas. Pero en vivo, dígamelas en la cara. No me las diga por mensajes. No me asuste. Me siento libre, soy libre, quiero vivir en un país libre", dijo la periodista a cámara.

El comunicado de Canal 9, tras los dichos de Viviana Canosa sobre Alberto Fernández

Esteche estuvo preso desde diciembre de 2017 hasta octubre de 2019 por la causa del Memorándum con Irán. Cumplía con prisión preventiva por los delitos de traición a la Patria y encubrimiento agravado en el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Fue liberado tras pagar una fianza de 400 mil pesos ya que aún no se había fijado una fecha de juicio.

Una investigación de Perfil, de 2019, indicó que durante el período de tiempo que Esteche cobró casi un millón de pesos durante el período que estuvo preso por parte de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Esteche cobró sueldos de entre 37.972 y 89.803 pesos entre 2018 y junio de 2019, pese a estar preso, en retribución por la tarea de "docente de dedicación exclusiva" de la Facultad de Periodismo.

El exlíder de Quebracho ingresó a la carrera docente en la universidad pública de La Plata en 2008 como ayudante diplomado en Producción Audiovisual I. En 2010 pasó a ser ayudante interino en la cátedra relaciones internacionales II y, desde 2012 fue profesor titular.