No se podían quejar. Honestamente les iba bien. Cada uno tenía su profesión, ambos estaban empleados, ganaban dinero que les permitía ahorrar y viajar, y hasta se habían dado el gusto de conocer los Estados Unidos. Se habían conocido subiendo al cerro Champaquí, al oeste de la provincia de Córdoba, en Argentina. Encontrarse en un viaje, en un camino de descubrimiento y aprendizaje los había enamorado. "Pero imaginamos, como imagina casi todo el mundo, que esa era una experiencia de vacaciones, de esas vacaciones que inspiran. Pero entendíamos que en la vida hay que trabajar en lo que te paguen y, si tenés suerte, puede que ese trabajo también te guste un poco y lo mejor siempre era conformarse con lo que a uno le tocaba", dice Beto Nicolorich.

Magda y Beto se casaron en 1997. Alquilaron una casita en San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, en la misma ciudad donde los dos habían nacido, y donde viven todavía la mayor parte de sus parientes. Él abandonó un emprendimiento familiar y aceptó trabajar en un banco. Por su parte, Magda arrancó como profesora de inglés. Pero pasaban los años, y cada vez que paseaban por Córdoba, sentían unas enormes ganas de hacer algo diferente. Unos años después nació Tomás, y al tiempo llegó Emma.

"En el banco fui asumiendo nuevos desafíos, creciendo en jerarquía y aceptando la posibilidad de trabajar en sucursales en otras ciudades de la provincia. Pero con los traslados y ascensos, también se hacía evidente que algo no funcionaba. Aumentaron las dosis de medicación para regular la presión y para poder dormir. Hablábamos mucho con Magda, siempre hablamos mucho con Magda, y coincidimos en que queríamos vivir otra vida".

Tenían un buen ingreso y pudieron vivir en casas hermosas, pero una vocecita en la cabeza siempre les planteaba un cuestionamiento: ¿habrá otra forma? "Cuando decidimos escucharla, esa vocecita del deseo de aventura y de movimiento se transformó en la guía hacia otro destino. Fue un proceso de descubrimiento, literalmente de des-cubrimiento, de quitarnos nuestras máscaras y disfraces. Llevó varios años".

Salto al vacío

Finalmente, en 2011 Beto renunció a su puesto como gerente. Magda abandonó su trabajo y partieron hacia Los Hornillos, Traslasierra, en la provincia de Córdoba. Antes, tuvieron que vender la casa, el auto y hasta pedir plata prestada a amigos y familiares para comprar un complejo de cabañas. Ese fue su salto al vacío. La decisión estaba tomada: iban a "desperdiciar" una buena carrera profesional para ir a las sierras a empezar de cero, a aprender cómo manejar un emprendimiento turístico y a revisar todo lo que venía dado con el formato anterior. La seguridad de la medicina prepaga y la obra social, la jubilación, el ahorro para la educación de los chicos. "Tomamos decisiones que nosotros mismos cuestionamos en su momento".

Ya instalados en Los Hornillos, aprendieron el oficio de recibir huéspedes. Tomás y Emma, en esa época dos nenes con 10 y 7 años, aprendieron también: a cambiar de paisajes y lugares y escuelas, y a hacer nuevos amigos, algo que se transformaría en moneda corriente con el pasar de los años. Los chicos asistieron a una escuela Waldorf, una oportunidad increíble de experimentar otra forma de educación, y Magda y Beto, administrando las cabañas, se abrieron a una nueva manera de vivir, con prioridades muy diferentes a las que habían tenido. En el 2013 llegó Lorenzo, y agrandaron la familia.

Pero no quisieron acomodarse, no demasiado. Traslasierra era un lugar de paso. Trabajar con un emprendimiento turístico, iba preparando otro giro en la historia. "Como parte de la experiencia de gestionar y hacer el mantenimiento del complejo, conocimos el voluntariado. Fuera de la temporada turística, aceptamos recibir a voluntarios de distintas partes del mundo que intercambian trabajo por alojamiento. Lo que primero fue la oportunidad de recibir ayuda para el duro trabajo de arreglar, pintar, construir, y tal vez conocer personas interesantes, acabó provocando una transformación profunda de nuestras vidas. El contacto con estos lindos trotamundos, nos hizo ampliar nuestra perspectiva".

Lentamente, todo iba tomando forma. En largas charlas de sobremesa, y durante el mismo trabajo compartido, surgieron sueños de viajes y el deseo de conocer diferentes lugares. "En ese intercambio, descubrimos que todos tenemos los mismos sueños, los mismos miedos, sin importar de qué parte del mundo vengamos. La mayoría eran jóvenes que viajaban solos, y a veces parejas. Hasta que recibimos a Adam, a Jo y sus dos mellizas de 6 años, una familia inglesa que llenó la casa de alegría, y dejó clavada una nueva pregunta en nuestros corazones. ¿Y si nosotros hacíamos lo mismo?".

De chauchas y gatos

Y se animaron. Una vez más. Fue en 2017 cuando los cinco, como familia de voluntarios, partieron rumbo a Europa. A cargo de las cabañas quedaron Marina y Mariano, otros amigos voluntarios.

Trabajaron en campos de Francia, en un hotel en Portugal, en un museo de arte contemporáneo en Bélgica. Y, por supuesto, devolvieron la visita a Adam y Jo en Bristol, Inglaterra, donde fueron sus voluntarios. Descubrieron la magia de viajar así, pasando de una granja orgánica en el medio de la nada, al centro de Londres, a un pueblito en Gales, a la imponente Roma. Aprendieron a confiar en la gente, en sus instintos, y a disfrutar de cada nuevo destino. Pasaron horas cosechando chauchas al pleno rayo del sol y estuvieron en Londres, en una casa hermosa, cuidando dos gatos. Encontraron el gusto a viajar así, adaptándose a lo que cada día traía, el regalo de un "aquí y ahora" totalmente palpable. Por supuesto que diseñaron recorridos y planificaron los destinos siguientes, pero nunca supieron quién ni cómo los iban a recibir. Fueron conectando con gente y eso fue lo maravilloso, mágico. También reforzaron algo que sospechaban antes de soltarse a la aventura, viajar es una excelente educación para los chicos.

En el viaje del 2018 conocieron Bioglio, un pequeño pueblo del norte italiano, sobre el Piamonte, donde trabajaron cuarenta y cinco días en un viñedo y en una huerta. Fabrizio y Valentina, la familia que los recibió, son otros aventureros, unos italianos encantadores que tienen un emprendimiento en Salta, también relacionado al turismo. "Nuestra estadía en Italia fue una experiencia única. Tanto el país como su gente nos enamoraron: su comida, sus vinos, su Italian lifestyle. Fueron unos días alucinantes, en donde el trabajo se nos pasó sin sentirlo. Dejar Italia nos costó mucho, tanto que cuando volvimos a Argentina nos propusimos regresar, pero esta vez sin poner una fecha de vuelta a Argentina. Hoy ya hace siete meses que estamos viviendo en esta hermosa región, donde el mismo municipio busca que los extranjeros vengan y se queden".

Hijos del mundo

Las ricas charlas de Beto y Magda como pareja pronto evolucionaron hacia profundas conversaciones con sus hijos, de temas muy variados: miedos, sueños, filosofía, amor. A los 17, hoy Tomás está en Bristol, en casa de Adam y Jo, haciendo su voluntariado, mientras estudia y desarrolla sus primeros proyectos en aplicaciones móviles. Emma, con 15, madura internamente, no se calla y discute su punto de vista con todo el que se anime, es apasionada por el diseño, la estética, el teatro y el arte. Lorenzo, con 6, que prácticamente no conoce una realidad fuera del estado viajero, tiene un concepto muy amplio de hogar, juega con amigos que hablan idiomas diferentes y cursa primer grado en la escuela del pueblo.

"No somos los mismos, nos transformamos con cada paso que damos, con cada experiencia que acumulamos. Tenemos poco tiempo para malgastarlo en un trabajo que no nos gusta o en un vínculo que no nos hace crecer. Ahora en Bioglio, ya nos sentimos locales. Hacemos asados argentinos a domicilio, seguimos conociendo gente increíble. Magda está dando clases de inglés, ayudamos a Fabrizio y Valentina en su finca y tenemos varios proyectos en proceso, desde una app relacionada al bienestar social, un libro, un proyecto ecológico y mucho más. El viaje sigue. Una vez un huésped de las nuestras cabañas en Córdoba nos dijo que hay que vivir varias vidas en una, y en eso estamos, ahora en nuestra nueva vida de migrantes".

