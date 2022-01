Volkswagen desembarcó en Cariló con su clásico stand

Volkswagen Argentina está presente en Cariló con un espacio renovado y totalmente alineado con la estrategia Way to Zero. Como novedad, la marca exhibe los nuevos modelos 100% eléctricos ID.3 y ID.4. La familia SUVW también está presente con Nivus, el nuevo T-Cross 200 TSI y Taos, el vehículo que Volkswagen fabrica en Argentina y que acaba de obtener la máxima calificación en seguridad en las pruebas de Latin NCAP. Además, hay un lugar destacado para la Amarok V6 de 258 cv, la Pick-Up más potente del segmento.

El punto de encuentro es el emblemático stand sobre Av. Divisadero, donde se recibe a los visitantes tomando las medidas de precaución que el contexto demanda. Junto con Amarok, toda la familia SUVW está disponible para test drives a lo largo de la temporada. Volkswagen Financial Services invita y acompaña a los interesados a realizar pruebas de manejo desde el 2 de enero hasta el 28 de febrero, de 9 a 12 h.

Para la construcción del espacio se utilizó únicamente madera de reforestación, ladrillos y placas de plástico 100% reciclados que se obtienen de tapas de gaseosas, vasos de plástico, piezas de automóviles, etc, y hierros modulares ya utilizados en otros espacios e iluminación 100% LED.

Hay actividades deportivas a bordo de las bicicletas Volkswagen en los bosques de Cariló, de miércoles a domingo, y un fascinante espacio Kids para los más chicos, de la mano de Shell y Qualia, con una pista de Scalextric que operará exclusivamente con energía generada por los visitantes a través del pedaleo. Además, se ofrece la posibilidad de acceder a una experiencia totalmente digital con tablets y pantallas táctiles, así como también una vista 360º del interior de los modelos para comparar versiones, colores y equipamientos, a través del DDX, el concesionario digital de Volkswagen.

También está disponible la compra en vivo a través de código QR, en asociación con Mercado Libre, de accesorios, repuestos, Lifestyle ¡y hasta bicicletas!

Por último, la marca ubicó una Unidad de Servicio Móvil en la frontera de Pinamar, para que los usuarios de pick-ups puedan hacer un chequeo rápido y gratuito de sus unidades para ingresar a la arena de forma segura.

Asesores comerciales y todo un equipo de personas reciben en el stand a los clientes y a fanáticos de la marca, desde el 29 de diciembre de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022, de 18 a 00 h.

