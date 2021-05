Volver a las citas: las apps agregarán insignias en los usuarios vacunados

Los pronósticos empiezan a cumplirse: sin vacunas no habrá paraíso. Quien quiera volver a viajar por el mundo o tener una cita real con otro ser humano, deberá contar primero con un certificado o pasaporte que acredite la inoculación pertinente. Esa será la grieta en el mundo que viene.

Motivada por la apertura al turismo de vacunas que alientan los Estados Unidos, mi vecina -como tantos otros argentinos- consiguió turno en una farmacia y partió convencida de que finalmente podrá salir de la virtualidad agobiante impuesta por la distancia social y el confinamiento, y encontrar alguien real, y par, con quien besarse sin miedo a pegarse COVID. Más del 60% de la población mayor de 18 años de los Estados Unidos ha recibido al menos una dosis de las vacunas aprobadas, pero hay un 30% reacia que duda de su eficacia, por lo que la demanda cayó en gran parte del país, al punto de que las ofrecen hasta en los supermercados. Por eso mismo, el gobierno de Biden lanzó el viernes último una campaña de lo más original y persuasiva: “Date una oportunidad, ten una cita”. La frase no puede ser más convincente, sobre todo para los solteros sexualmente activos que quieren volver a la escena amorosa. Con la intención de llegar al 4 de julio con un 70% de vacunados en todo el país, la Casa Blanca se alineó a las plataformas de encuentros más populares para colocar insignias en los perfiles vacunados y ofrecerles bonificaciones y beneficios adicionales. “Finalmente hemos encontrado lo único que nos hace a todos más atractivos: una vacuna”, dijo alegremente Andy Slavitt, uno de los principales asesores de COVID del presidente Biden, según destaca un artículo reciente publicado en The New York Times. Para difundir el mensaje del verano sin barbijos, depilados y listos para retozar bajo las sábanas, la administración reclutó algunas celebridades como Ryan Seacrest y Eva Longoria, pero la base de la estrategia son las grandes aplicaciones que se sumarán a la iniciativa con el fin excluyente de conquistar a los jóvenes.

Vacunarse tiene premio

Según uno de los sitios asociados, OkCupid, quienes agregan a su estado la prueba de vacunación tienen un 14 % más de probabilidades de hacer match, dijo Slavitt en una rueda de prensa, mientras Anthony Fauci contenía la risa. “Con toda seriedad, la gente está interesada en otras cosas de la vida además de su vacuna” agregaba el funcionario, destacando el trabajo de las empresas de tecnología, la piedra angular de los esfuerzos del gobierno para asegurar el acceso a las vacunas y recordarles a quienes no recibieron la inyección que está disponible. Hay premio a cambio del pinchazo: desde cigarrillos de marihuana (en los estados donde no está penalizado el consumo), boletos de lotería hasta asientos para los partidos de béisbol, pases en gimnasios y subterráneos, hamburguesas y otros regalos. Incluso el presidente anunció que desde este lunes y hasta el 4 de julio Uber y Lyft, dos de los servicios de viajes compartidos más grandes del país harán viajes gratuitos a los puntos de vacunación.

Tinder, OkCupid y Hinges, incluido BLK y otras apps para solteros de color, y Chispa - dirigida a los latinos – ya se comprometieron a sumar funciones, incluso Tinder planea introducir una para ayudar a los usuarios a encontrar puntos de vacunación cerca de su domicilio. Aunque el gigante del amor mantuvo conversaciones con el gobierno durante dos semanas, trascendió que la plataforma ya trabajaba en la idea de sumar una insignia a los perfiles vacunados, luego de comprobar mediante una encuesta propia que más de la mitad de sus usuarios jóvenes (tiene 7 millones en total) quiere mantener contacto solo con gente vacunada. BLK agregará la insignia “Vaxified” y quienes usan Match accederán a un upgrade para llegar a una gama más amplia de candidatos. Las nuevas funciones anunciadas varían de una aplicación a otra, pero la mayoría estarán disponibles esta semana, afirmó un portavoz de la Casa Blanca que con esta campana espera llegar a más de 50 millones de ciudadanos, que este verano podrán recuperar algo de la vida que hacían antes del 2020. Bien podrían aplicar la misma estrategia para fomentar el uso de preservativos y evitar enfermedades de trasmisión sexual, igualmente letales.

LA NACION