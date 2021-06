¿Volverías con un ex? La revancha de Jlo y Ben Affleck, o las segundas partes siempre son mejor

¿Volverías con un ex ahora que están solteros? El inesperado romance entre Jennifer López y Ben Affleck volvió a agitar este humano dilema, más ahora que conocer gente nueva se hace difícil y que el encierro nos llevó a idealizar situaciones del pasado.

A mediados de los 2000, hace dos décadas, JLo y Affleck eran tapa de revistas: se querían, y eran jóvenes y tersos. En 2002 se comprometieron, pero la cosa duró hasta el 2003 cuando se separaron abruptamente y sin que trascendiera la causa (hasta mucho después). La vida los llevó por distintos caminos y sucesivas parejas, aunque puede decirse que en ese sentido ambos tuvieron relativo éxito. En 2019 ella se comprometió con el beisbolista Alex Rodríguez, que le fue infiel tantas veces como pudo, razón por la que el vínculo terminó a poco de comenzado el 2021. Quizá buscando un paño de lágrimas o para vengarse de los cuernos - pues está visto que la belleza ni la fama te garantizan la exclusiva - la diva no hizo ni un mes de duelo. En menos de una semana estaba en brazos de un ex. Ya se dieron el primer beso en público y la prensa rosa dice que por estos días estaría negociando con Marc Anthony -el padre de sus hijos- para llevárselos a vivir a Los Ángeles, a su nuevo nidito de amor con Affleck.

Reflotar una relación del pasado es una fantasía recurrente en la que caemos en momentos de flaqueza espiritual, cuando un horizonte desolado nos lleva a preguntarnos si no fue que tuvimos en frente al amor verdadero y lo dejamos pasar, porque no hay nada que al ser humano le guste más que “ilusionarnos y engancharnos a los recuerdos”, dicen los psicólogos. Sin embargo, es probable que Jlo y Ben puedan reescribir su historia y probarnos una vez más que no es tan cierto aquello de que las segundas partes nunca fueron buenas. Volver atrás en la madurez puede ser saludable, dice la ciencia, si llevamos a la relación la mejor versión de nosotros mismos.

Según un estudio de 2017 realizado por la plataforma de citas Exclusive Matchmaking, es totalmente posible volver a sentir amor real por un ex y retomar al punto donde lo habíamos dejado. Distintas estadísticas indican que más de un tercio de las relaciones que terminan tendrán una segunda oportunidad en algún momento; y otro estudio publicado en la revista Social Psychological and Personality Science revelaba que entre los adultos jóvenes las razones para volver respondían a la seguridad y al optimismo de que “las cosas serían diferentes y mejores la segunda vez”. También hay un factor costo, una cuestión de “economía emocional”: a cierta edad da pereza volver a invertir recursos emocionales en una aventura romántica con un desconocido. Por eso mismo decimos que “más vale mal (no malo) conocido que nuevo por conocer”.

ESTA VEZ SÍ

Durante el aislamiento y los últimos cierres temporales, muchos individuos volvieron a las redes buscando vínculos del pasado que quedaron pendientes, o mal cerrados. Bastaron unos minutos mirando álbumes de fotos para caer atrapados en el túnel del tiempo. Ese ‘estímulo’ tan aparentemente inofensivo puede hacer que el cerebro active zonas que nos hacen recordar lo que sentimos en aquel momento, explicaba Isabel Serrano Rosa, terapeuta y directora de En Positivo, al diario El Mundo. “Se mira al pasado con tanta nostalgia que cambiamos la percepción de lo que pasó en realidad. Por eso, reencontrarse 15 o 20 años después de haber roto puede dar la sensación de que, esa vez, sí que podría funcionar porque se tiene más seguridad en uno mismo, se tienen más claras las cosas, etc. Soñamos con reescribir un final feliz” describe la experta. “Es normal sentir nostalgia de esa piel que nos atrapó y tener esa querencia a volver a lo conocido. Al toparnos con nuestro ex, puede pasar que ‘esa piel con piel’ que sentimos en el pasado produzca una reactivación de nuestro cuerpo y mente que, automáticamente, se pone a repasar el álbum de fotos de todas las experiencias bonitas vividas en común. A esto hay que sumar el efecto de las neuronas espejo que ahondan en la sensación de ‘vuelta al hogar’”.

...Y el hogar es el lugar más seguro del mundo, al que siempre estamos volviendo. No obstante, los lugares cambian con el paso del tiempo, y nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. El espejo también lo confirma. Hay que estar preparados para la decepción o, en todo caso, no buscar en un ex soluciones a nuestras carencias del presente.“Se puede valorar la vuelta, pero para ello hay que observar lo que sucede con realismo. Esto requiere de muchas conversaciones en las que se resuelvan los conflictos pendientes y todas las emociones enquistadas antes de entregarse directamente a la pasión. Porque, aunque agua pasada no mueve molino, hay que hablar sobre las que cosas que nos han dolido para llegar a un perdón auténtico (si se requiere para poder avanzar)” explicaba Serrano.

A ciertas alturas de la vida, cuando y el revival nos encuentra ya adultos - como a JLo y Ben, que pasaron los 50 - la relación funciona solo si hay “un propósito en común” describe la especialista. Hay que acordar el objetivo y caminar hacia él, aunque cada uno parta de unas circunstancias diferentes, para que, ahora sí, la segunda vuelta salga bien.

LA NACION