En el medio de un año que sin dudas puso sus desafíos, la televisión se convierte en esa pequeña ventana nos permite desconectarnos y envolvernos de historias maravillosas. ¿Y qué mejor que hacerlo con This Is Us ? Es una serie que nos hace reír y llorar en igual medida, con la cual nos involucramos emocionalmente y que nos moviliza como ninguna.

Este miércoles 28 a las 23.00 se estrena la quinta temporada en FOX Premium Series y por eso pensamos en compartirles una ayuda memoria sobre lo que pasó en la entrega anterior:

Los padres de Rebecca no estaban muy contentos con Jack

Después de ese viaje maravilloso que Rebecca y Jack hicieron (en donde su conexión resultó más que obvia), ella lo presenta a su familia durante una cena en el country club. Haciendo preguntas duras e incómodas sobre su origen, su participación en la Guerra de Vietnam y política, todo empeora cuando Jack va a jugar golf con Mr. Malone. Si bien sabemos que nuestros protagonistas superan todas las dificultades y conforman una familia hermosa, ésta seguramente sea la explicación de por qué Rebecca no tiene una relación cercana con sus padres.

Kate debe salir de una relación abusiva

Mientras que Randall arranca la facultad y Kevin se muda a Nueva York para iniciar su carrera en actuación, Kate se queda viviendo junto con Rebecca y consigue un trabajo en una tienda de discos. Ahí es donde conoce a Marc y empiezan a salir, pero rápido nos damos cuenta que hay algo raro en esa relación. Comentarios sobre cómo se viste o la manera en que se relaciona con otros chicos, todo termina en uno de los episodios más difíciles de la temporada, en donde Rebecca, Randall y Kevin tienen que ir a salvarla.

Los "Big Three" se pelean

Hay mucho por entender en este punto, pero por ahora lo que sabemos es que es probable que Kevin, Kate y Randall atraviesen un momento de distanciamiento. Lo que vemos es que en un futuro cercano, en donde la enfermedad mental de Rebecca ya está en un estado avanzado, los hermanos se encuentran separados y sin hablarse. Por un lado los mellizos Kevin y Kate y por el otro Randall ¿Qué pasó? ¿Cuál es el momento bisagra? ¿Cómo se reconcilian? Serán algunas de las preguntas que esperemos se respondan durante la quinta temporada.

Rebecca es la persona a la que está despidiendo

Llevándonos al futuro, vemos a todos reuniéndose en la cabaña que alguna vez Jack soñó construir. Durante muchos episodios no sabemos a quién es que van a despedir pero sí resulta claro que algún miembro de la familia está por morir. En el último episodio aprendemos que esa persona es Rebecca. Rodeada de sus hijos y nietos, todo parece indicar que llegó el momento del adiós.

Kevin va a ser papá

En la cuarta temporada Kevin inicia no solo un camino de sanación alrededor de sus adicciones, sino también entiende que quiere tener hijos y vivir una "gran historia" de amor como la que tuvieron sus padres. Pero como tantas otras veces, el destino y la vida le prepararon un escenario algo diferente: después de tener sexo con la mejor amiga de Kate, Sophie, ella queda embarazada y deciden no abortar. Este es otro de los puntos que la quinta entrega desarrollará un poco más: ya nos enteraremos si la relación avanza o si solo se mantienen conectados por el nacimiento y crianza de ese bebé.

Kate y Toby van a adoptar a una beba

Sin dudas Kate es una de las grandes protagonistas de la cuarta temporada y su maternidad es un camino súper intenso y movilizador. Aprendiendo a ser mamá y en la búsqueda de acompañar el crecimiento de su hijo, también se encuentra frente al desafío de que Toby no lleva tan bien el hecho de la discapacidad de Jack. Pero superándolo todo (muy al estilo de la familia Pearson) aprendemos que la pareja decide adoptar a una beba, a quien la conocemos en el nacimiento de su primer nieto.

