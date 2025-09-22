Vuelven los grandes desfiles: el evento que combinó creatividad e inspiración en un shopping de Buenos Aires

El evento tuvo lugar en La Place, el espacio del primer piso de Galerías Pacífico, convertido ahora en marco para el regreso de los grandes desfiles al emblemático shopping. El acontecimiento resultó a todas luces especial: la presentación de las colecciones Primavera Verano 2026 en un encuentro capaz de celebrar la moda en su máxima expresión.

La propuesta se ocupó de presentar las tendencias de la temporada, y se propuso además reconectar a las marcas con su comunidad a través de una experiencia que combinó creatividad, inspiración y pertenencia.

Fabian Medina Flores, Natalia Lobo, Nicole Neumann y sus hijas. JuanVillagran

La pasarela reunió a las más reconocidas firmas del “universo Galerías Pacífico”: Akiabara, Azzaro, Cardón, Desiderata, GNZ González, Juleriaque, India Style, La Martina, Lacoste, Las Pepas, Markova, Mishka, Nike, Paula Cahen D’anvers, Penguin, Portsaid, Prune, Tascani, Wanama, 47 Street y Vipeluquerías presentaron sus nuevas colecciones en un show pensado para destacar la diversidad de estilos que conviven en el shopping.

Gina Mastronicola etre el público que disfrutó del desfile. JuanVillagran

Eva De Dominici en la previa del encuentro.

Un punto de encuentro cultural

El evento reafirmó el lugar de Galerías Pacífico en la escena de la moda al tiempo que retomó el espíritu de los grandes desfiles que marcaron su historia. La elección de La Place no fue casual: su arquitectura renovada y atmósfera sofisticada supieron acompañar el concepto de una pasarela que busca ser contemporánea, vibrante y memorable.

Una pasarela a pura tendencia.

Hablamos de un destino de compras singular, pero también de un punto de encuentro cultural en el que la moda, el arte y las experiencias celebran la creatividad y la identidad de cada época. La idea es que cada quien pueda encontrar su propio estilo: un universo que reúne lo clásico, lo urbano, lo contemporáneo y lo vanguardista en un solo lugar.

Antes de finalizar el año, el shopping contará con importantes aperturas: la exquisita joyería TOUS, Lovely Denim, el esperado regreso de Rapsodia y Tucci y también, a principios del 2026 la sofisticada Zadig & Voltaire y la primera tienda exclusiva en Argentina de Tissot.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.