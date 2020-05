WomenEnVivo: todo lo que pasó en la segunda jornada virtual para emprendedoras

Una tarde de charlas inspiradoras y llenas de herramientas para emprendedoras. Fuente: OHLALÁ!

OHLALÁ! Makers y Santander presentaron este sábado la segunda edición de #WomenEnVivo, una jornada virtual de charlas con expertas que brindaron herramientas para aprovechar esta pandemia y potenciar nuestros emprendimientos . Las charlas se vieron de forma abierta y gratuita por el canal de YouTube de Santander .

Las tres mujeres destacadas que compartieron sus consejos y experiencias fueron: Yan de Simone, comunicadora y creadora de Bi Media, Belén Barrague, cofundadora de Sofía de Grecia, y Evelina Cabrera, autora de "Alta negra: fuerza, perseverancia y liderazgo", entrenadora de Futbol y presidenta de AFFAR.

A continuación, te dejamos un resumen de lo mejor de cada charla y los videos para que puedas revivirlas.

Primera Charla. Cambiá el paradigma

La primera charla estuvo a cargo de Yan de Simone, comunicadora y creadora de Bi Media, quien comenzó por destacar que "es fundamental que nuestro producto tenga un valor para la comunidad".

Resaltó el concepto de "comunicación de triple impacto" como parte esencial en el cambio de paradigma, y explicó que el impacto positivo debe ocurrir en el aspecto económico, pero también en el aspecto social y ambiental de una comunidad.

Además, consideró que es un buen momento para "agregar valor a la marca y llegar de una manera más humana al público". Desde lugar de consumidor, explicaba: "Ahora más que nunca es necesario que las marcas den soluciones y que también demuestren que hay personas detrás de cada una de ellas. Por ejemplo, si con la entrega de un pedido hubo algún problema, es importante que lo contemos, que seamos transparentes y nos mostremos humanas, porque eso también aporta valor a la transparencia de nuestra marca".

Para cerrar dejó una reflexión: "El cambio de paradigma llegó para quedarse. Por eso es prioritario entender que más allá de lo que podamos proyectar a futuro, hay que estar cerca de nuestro público en el día a día para empatizar con sus necesidades y poder ofrecerle soluciones concretas".

Segunda Charla. Resiliencia

Belén Barrague es cofundadora de Sofía de Grecia, y desde su propia experiencia compartió algunos consejos para potenciar los canales de venta de tu marca: "Siempre se puede salir adelante, solo hay que encontrarle la vuelta". Ella logró "salvar las ventas" gracias a la incorporación del chat e-commerce, porque según explicó "nos permitió estar más cerca de los clientes y asesorarlos en tiempo real".

Para Belén, la resiliencia tiene que ver con la posibilidad de adaptarnos a lo nuevo, de avanzar ante la adversidad y de encontrar una nueva manera de desarrollar, en este caso, nuestro emprendimiento. "Es ese piloto que te permite seguir caminando en los días de tormenta", decía.

También remarcó la importancia de estar disponibles: "En momentos difíciles los dueños de las marcas tienen que estar en contacto con sus clientes pensando siempre de qué manera poder ayudarlos. Y sobre todo cuando hay problemas. A nosotras nos pasó hace poco que se nos perdió un producto en el camino y decidimos aprovecharlo de manera positiva. Lo volvimos a mandar y nos aseguramos de que nuestra clienta lo reciba. Cuando concretamos la entrega no solo recibimos un agradecimiento super especial, sino que además logramos fortalecer el vínculo de confianza".

Para finalizar, remarcó que "pensar en digital es pensar en grande, aun cuando finalice a cuarentena".

Tercera Charla. Rediseñá tu vida

Evelina Cabrera es autora de "Alta negra: Fuerza, perseverancia y liderazgo", entrenadora de fútbol y presidenta de AFFAR, y hacia el final de la jornada conversó con Sole Simond acerca de su historia y de las habilidades que fue desarrollando para atravesar los distintos obstáculos. "Hay que empezar por salir de la zona de confort y avanzar a pesar del miedo", aseguró.

Evelina nació en un contexto difícil, de mucha vulnerabilidad y sin el sostén de una familia. "Yo no tenía las mismas oportunidades que los otros. Y cuando me decían que no podía, o que algo no era para mí, a mi en vez de asustarme, me servía como desafío. Yo tuve que generar mis propias oportunidades para salir adelante".

Cuenta que a partir de los 20 años eligió estar rodeada por mujeres a las que admiraba. "Armé mi propia red de contención y las tomé como referentes. Me ayudaron en muchas cosas, como a moldear mi temperamento explosivo, a ser combativa, pero de manera inteligente y aprendiendo a negociar".

Por último, contó que como entrenadora enseña a sus jugadoras que "en un equipo todas somos necesarias, que ninguna es superior a la otra y que nos tenemos que cuidar entre todas". Una lección que también aplica fuera de la cancha.