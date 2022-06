Wordle en español del 23 de junio: pistas y respuesta a la palabra de hoy

El Wordle en español nos ofrece, este jueves 23 de junio, una nueva palabra para adivinar. Como siempre, este juego te da seis intentos para encontrar las cinco letras que le dan sentido a la respuesta de hoy y sumarte al desafío diario.

Pistas para el Wordle del 23 de junio

Si la palabra del día está más difícil que de costumbre, aquí te dejamos un par de pistas del Wordle para avanzar con la respuesta de hoy.

Pista 1: Empieza con una S.

Pista 2: Tiene dos vocales.

Pista 3: Las vocales no se repiten.

La palabra oculta detrás de los casilleros blancos te la dejamos al final de la página.

Cómo se juega al Wordle en español

La magia del Wordle radica en su código de colores, que te ayuda a encontrar las letras y su orden dentro de la palabra oculta: si por ejemplo al escribir la palabra “Apoyo” y apretar “enviar” la letra A figura en verde, significa que está correctamente ubicada en su posición (también que puede repetirse en otro tramo de la palabra del día). Si, en cambio, se pinta de amarillo, quiere decir que la letra es correcta, pero en una posición equivocada. La tercera opción es que figure en negro, lo cual muestra que esa letra no está en la palabra y queda descartada.

Esta es la manera en la que los jugadores pueden acercarse de manera más fácil a la palabra. Uno de los puntos a tener en cuenta es que hay ocasiones en que una letra que sale verde puede repetirse en otra parte de la palabra, por lo que no debe descartarse de plano esa posibilidad a la hora de llenar los casilleros en blanco del juego comprado recientemente por el New York Times.

El Wordle ofrece tres variantes: la clásica, la descripta y la científica. En esta última, la palabra está relacionada con alguna disciplina científica y el modo tildes. Los dos restantes tienen algunas diferencias con el original, más allá del concepto detrás de las palabras escogidas: tanto en el caso del Wordle científico y en el modo tildes la palabra puede tener de 5 a 7 letras. Además, en el caso de la variante con tildes, las vocales atildadas son independientes de las normales en su consideración de colores.

¿Por qué las personas son buenas en Wordle?

Hay una satisfacción innegable en ver aparecer rápidamente las letras pintadas de verde en los casilleros vacíos del Wordle, pero ¿qué habilidades hay detrás de las personas que son buenas en el Wordle? Penny Pexman, profesora de psicología de la Universidad de Calgary que estudió el comportamiento del cerebro de los jugados de Scrabble, dijo que lo que pasa con el Wordle es similar a lo que ella analizó.

“Los jugadores de Scrabble reconocen las palabras más rápido, especialmente en orientación vertical”, comparó la especialista. Sin embargo, a la hora de responder si esta habilidad representa una inteligencia superior a la media fue tajante: “No encontramos que esas ventajas se transfieran a tareas no relacionadas con los juegos”. Asimismo, agregó: “En cuanto se les muestra algún otro tipo de patrón visual o símbolo que no sea una letra, responden parecido a los no expertos”.

De acuerdo con la investigadora, lo mismo ocurre con el ajedrez: “Con el entrenamiento cerebral, los beneficios son en su mayoría bastante específicos”. En el caso del ajedrez, si las piezas no están en sus posiciones o si se presenta otra clase de información en un tablero, la capacidad del jugador entender visualmente la partida no es mejor que la media.