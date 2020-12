YouTube: cómo sumar esta plataforma a tu estrategia de marketing

Animate a incorporar videos a tu plan de contenidos. Fuente: OHLALÁ! - Crédito: Getty Images

¿Sumaste videos a tu planificación de contenidos? ¿Sabías que YouTube es el segundo buscador más utilizado y es la segunda red social con mayor cantidad de usuarios a nivel mundial? Sin embargo, son pocas las marcas que se animan a explorar este territorio. En esta nota Mili Conzi, Lic. en Comunicación, periodista, emprendedora y escritora, nos cuenta por qué es importante producir contenido de valor en YouTube y usar esta plataforma para desarrollar el storytelling de tu marca.

La revolución audiovisual

El video es el futuro. La imagen en movimiento tiene ese no sé qué, la magia de la mirada a cámara, el guiño o el gesto cómplice de la persona que te interpela desde el otro lado.

Si das un mensaje o contás una historia mirando a los ojos (en este caso, mirando a cámara) el efecto es diferente. Lo audiovisual genera más impacto, refuerza la confianza y potencia la interacción con tu público.

YouTube: la plataforma para hacer video marketing de tu negocio

Si bien Reels (el formato de video corto de Instagram) está yendo por un buen camino, todavía se encuentra muy por detrás de su competencia. Así lo afirmaba Adam Mosseri, director de Instagram, en sus Friday AMA (Ask Me Anything).

Hoy, YouTube es una de las plataformas sociales más importante. Y, al ser propiedad de Google, aumentan las posibilidades de aparecer entre los primeros resultados del buscador.

Tenemos Reels, tenemos Tik Tok, pero la verdad es que hacer video marketing en YouTube es la mejor manera de diferenciarte de tu competencia hoy.

YouTube no es solo para youtubers

En este punto te preguntarás, ¿cómo voy a hacer yo, que soy un simple emprendedor y que apenas tengo un smartphone, para producir un video y tener un canal en YouTube?

Para arrancar a producir videos en esta plataforma no necesitas grandes equipos, podrías empezar a grabar mañana mismo con tu celular.

Es más, muchas veces funciona mejor un video amateur que uno súper producido. Sólo tenés que cuidar el audio, la luz y la composición.

Como decía Beta Suárez en la última masterclass de OHLALÁ Makers, hay una gran diferencia entre los creadores de contenido y los emprendedores: los primeros viven de su contenido y los segundos viven de su negocio, no de su contenido.

Por eso, no necesitas mayores recursos técnicos para sacarle provecho a esta red social: sólo definir un plan, establecer un nicho y pensar el contenido.

Cómo definir el contenido de tus videos

Para empezar a hablar de ideas de contenido, primero tenés que conocer a tu público objetivo: qué quiere, qué hace y qué desea tu audiencia.

No repliques el IGTV que hiciste para Instagram: creá contenido específico para YouTube, trazá una estrategia particular y un plan de comunicación.

La idea en YouTube es no caer en el contenido genérico. Especificá tu contenido con estas herramientas que te dejamos acá:

-Google Trends es una gran herramienta para ver cómo buscan los usuarios el tema del que vos estás hablando, es decir, cuál es la tendencia de búsqueda.

https://trends.google.com/

-Ubersuggest ofrece las métricas de SEO más relevantes. ¿Cómo funciona? Muestra distintas combinaciones de keywords en relación a la palabra clave que hayas introducido.

https://neilpatel.com/ubersuggest/

-Otra opción es poner en el buscador de Google la palabra clave y ver cómo se completa.

-También podés chusmear los canales de los youtubers y ver cuáles son sus videos más exitosos.

Algunas ideas y ejemplos de videos para empezar a producir:

Tutoriales . Es lo que más buscan los usuarios cuando llegan a la plataforma. Por ejemplo, si vendés cadenas sujetadoras de barbijos, una opción puede ser un DIY sobre cómo hacer un barbijo casero.

. Es lo que más buscan los usuarios cuando llegan a la plataforma. Por ejemplo, si vendés cadenas sujetadoras de barbijos, una opción puede ser un DIY sobre cómo hacer un barbijo casero. Entrevistas. A especialistas dentro de tu universo temático. Si vendés shampoo sólido y cosmética natural, una entrevista a un dermatólogo que explique los beneficios de utilizar productos naturales.

A especialistas dentro de tu universo temático. Si vendés shampoo sólido y cosmética natural, una entrevista a un dermatólogo que explique los beneficios de utilizar productos naturales. Contenido de valor que resuelva problemas o necesidades .Si tenés una empresa de viandas saludables, un vídeo con recetas healthy o menúes semanales, listas de supermercados o lectura de etiquetas y recorridos por dietéticas.

.Si tenés una empresa de viandas saludables, un vídeo con recetas healthy o menúes semanales, listas de supermercados o lectura de etiquetas y recorridos por dietéticas. Testimonios de clientes. Qué opinan de tus productos o servicios. Conversá con ellos, hacelos formar parte de tu storytelling.

Qué opinan de tus productos o servicios. Conversá con ellos, hacelos formar parte de tu storytelling. Detrás de escena. Cómo es el proceso de producción o cómo está conformado tu equipo y quiénes son las personas que trabajan con vos.

Cómo es el proceso de producción o cómo está conformado tu equipo y quiénes son las personas que trabajan con vos. FAQ. Preguntas frecuentes: armá un video con onda contestando las preguntas que más te hacen tus clientes.

Preguntas frecuentes: armá un video con onda contestando las preguntas que más te hacen tus clientes. Tu historia. Qué hiciste para llegar hasta acá: contá tu historia y la de tu marca.

Qué hiciste para llegar hasta acá: contá tu historia y la de tu marca. Aquello que te gusta y te motiva. Hacé lo que más te divierta. No hay nada como ser fiel a vos misma.

Llamado a la acción

Al final del video, sumá siempre un Call To Action (Llamado a la acción) Por ejemplo, "si querés saber más, suscribite a nuestro canal". O invitá a tus suscriptores a visitar tu tienda con un enlace directo.

Los videos fomentan el engagement, tienen un mayor tiempo de visualización de contenido y mejoran nuestro posicionamiento en buscadores.

El formato audiovisual es el futuro: no solo para los creadores de contenido, sino también para los emprendedores y las marcas.

