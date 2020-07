Zoomple. Ideas y datazos para adaptar los cumples a los tiempos de virtualidad

Crédito: Ilustraciones de Caribay Marquina.

Seguro pensaste que para tu cumple -o el de algún ser querido- todo esto del aislamiento iba a ser una simpática anécdota . Sin embargo, acá estamos todavía , conectados frente a una pantalla para cantar a coro el "que los cumplas feliz", a veces en un griterío en el que nadie escucha, con algunos comiendo snacks, otros torta, y otros no cazando la onda. Y vos ahí, en pantuflas y lookeada con el cotillón que rescataste del último casamiento, porque, aunque ya no te fumes una videollamada más, encontrás que hay algo lindo en seguir celebrando .

Si el cumple es infantil

Los chicos aman las sorpresas, los regalos y los días especiales. Y el hecho de que esta vez no puedan festejar con todos sus amigos no tiene que convertirse en una depresión para vos ni para ellos. Demos vuelta la situación a favor de todos; tus hijos jamás imaginaron su cumple en cuarentena, así que todo lo que inventes para ponerle magia al festejo va a ser inolvidable . Si estás en este baile, podés hacer que se sienta muy mimado, y todas las sorpresas van a cargarte de energía amorosa y positiva. Movete siempre dentro de tus posibilidades reales, sin exigencias. Podés decorar la casa con lo que tengas a mano -guirnaldas, globos, papel picado, carteles con mensajes o dibujos de sus hermanos- o decretar que el menú del día sea su comida favorita y, claro, que no falten música ni velitas. También podés organizar una búsqueda del tesoro con pistas para ponerle emoción extra al regalo. Tené en cuenta que algunos chicos están cansados del maratón de Zoom del cole, así que puede pasar que no tengan tantas ganas de más reuniones, menos si los dividiste en turnos para evitar la melange de amiguitos y familia. Si tu hijo pertenece a este team, no insistas, y un buen recurso es pedirles a todos que graben un videíto corto y ese día lo sorprendés con los saludos.

Guía de datazos

Tortas para romper . Una "smashcake" es una torta divertida, que no es torta, es una estructura rígida de puro chocolate rellena de muchas golosinas para romper a palazos y, de paso, drenar un poco la energy del confinamiento. Pedila 10 días antes. Desde $2900. @bakisa.oficial .

. Una "smashcake" es una torta divertida, que no es torta, es una estructura rígida de puro chocolate rellena de muchas golosinas para romper a palazos y, de paso, drenar un poco la energy del confinamiento. Pedila 10 días antes. Desde $2900. @bakisa.oficial . Cajitas dulces . Minitortas de cumple, una mini mesa dulce y kits para decorar galletitas en casa, todo en formato "a escala" para cumples cuarenteniles. Millie se encarga del envío y manda una notita de tu parte. Cajas de galletitas con mangas de glasé para decorar, $490; cajas de la felicidad, $850; y tortas desde $990. @hellocomidafeliz .

. Minitortas de cumple, una mini mesa dulce y kits para decorar galletitas en casa, todo en formato "a escala" para cumples cuarenteniles. Millie se encarga del envío y manda una notita de tu parte. Cajas de galletitas con mangas de glasé para decorar, $490; cajas de la felicidad, $850; y tortas desde $990. @hellocomidafeliz . Kits de ambientación . Kits para ambientar tu casa, todo de papel. Uno "deco" -con guirnaldas, toppers para muffins y torta, banderitas para catering, carteles, tarjeta, bonete y confeti- y otro "desayuno" para lookear la mesa desde temprano. Si lo encargás con tiempo, Loreley diseña el motivo especial inspirado en la temática que quieras. Desde $1150. Envíos a todo el país. @lorelitasdetalles .

. Kits para ambientar tu casa, todo de papel. Uno "deco" -con guirnaldas, toppers para muffins y torta, banderitas para catering, carteles, tarjeta, bonete y confeti- y otro "desayuno" para lookear la mesa desde temprano. Si lo encargás con tiempo, Loreley diseña el motivo especial inspirado en la temática que quieras. Desde $1150. Envíos a todo el país. @lorelitasdetalles . Caja sorpresa para el cumpleañero . Para mandar mimos a distancia a cumpleañeros de todas las edades. A la caja básica, con globos y mensaje de feliz cumple, podés sumarle extras y personalizarla con chocotorta, una carta natal de regalo, animalitos, alfajores, vincha de flores, piñata y guirnaldas. Desde $700. Pedila con 6 días de anticipación, se entrega el mismo día del cumpleaños. @casafatimadeco .

. Para mandar mimos a distancia a cumpleañeros de todas las edades. A la caja básica, con globos y mensaje de feliz cumple, podés sumarle extras y personalizarla con chocotorta, una carta natal de regalo, animalitos, alfajores, vincha de flores, piñata y guirnaldas. Desde $700. Pedila con 6 días de anticipación, se entrega el mismo día del cumpleaños. @casafatimadeco . Animaciones vía Zoom . Para chicos de 1 a 5 años, con juegos interactivos, títeres y consignas para que participe la familia. Zoom de 40 minutos + tarjeta de invitación digital, desde $3000. @mundodenise . Otra opción es la de Saga Cumple Virtual, con juegos por tiempo, expresión corporal y sonidos para los más chiquitos y juegos de pantalla, música y desafíos de baile de TikTok para los más grandes. Una hora de juegos interactivos, desde $1500. @sagaproducciones .

. Para chicos de 1 a 5 años, con juegos interactivos, títeres y consignas para que participe la familia. Zoom de 40 minutos + tarjeta de invitación digital, desde $3000. @mundodenise . Otra opción es la de Saga Cumple Virtual, con juegos por tiempo, expresión corporal y sonidos para los más chiquitos y juegos de pantalla, música y desafíos de baile de TikTok para los más grandes. Una hora de juegos interactivos, desde $1500. @sagaproducciones . Videos sorpresa . Luisa y Josefina "dirigen" un video a distancia para que participen los familiares y amigos del agasajado. Te dan las indicaciones para que se filmen en casa y lo editan con mucha onda. Buena idea para regalar a los cumpleañeros anti-Zoom y para que nadie quede afuera. Desde $3000. @ljcontenidos .

. Luisa y Josefina "dirigen" un video a distancia para que participen los familiares y amigos del agasajado. Te dan las indicaciones para que se filmen en casa y lo editan con mucha onda. Buena idea para regalar a los cumpleañeros anti-Zoom y para que nadie quede afuera. Desde $3000. @ljcontenidos . Cumple saludable . El GCBA ofrece la opción de cumples saludables, para chicos de 2 a 12 años. Llenás un formulario y te envían de manera gratuita la invitación, la posibilidad de contar con un coordinador de juegos -dependiendo de la edad y los días, cambian las actividades- y varias recetas para que puedas preparar algo sano y rico para compartir ese día. @basaludable .

3 ideas con lo que tenés en casa

Por Luchi y Vir, de @FelicidadRodante

Buscá un formato no tradicional para presentar los alimentos . Botellitas en una frappera te alejan del vaso de todos los días y de su lenguaje hogareño. Para los grandes, cerveza directamente del porrón, como cuando vas a una fiesta (¡o a la playa!). Si querés salir del menú conocido, hacer una fondue de chocolate es una súper idea para armar un ritual especial. Ambientá . Armá una mesa baja estilo gypsy con tu mesa ratona -o improvisá una con lo que encuentres- y todos los almohadones de tu casa alrededor, para sentarse de una manera distinta a la de todos los días. Los textiles que no son manteles, esta vez lo serán. Cambiá tus plantas de lugar. Juntá todo lo que hayas comprado en un viaje, suma algún aroma o sabor de ese lugar para hacerlo temático y teletransportá a toda la familia a un viaje increíble. Iluminá . No prendas la luz principal de siempre. Usá lámparas de pie o a una altura distinta de la habitual . Si tenés dimmer, cambiá el punto. Encendé velas. Si querés hacerlo bien arriba, nivel "cheboli", en MercadoLibre encontrás por $200 la lamparita led giratoria de colores efecto fiesta que es un gran recurso para cuando se arma el baile.

Plan fiestón

A través de la app FiestON, un dream team de organizadores de eventos expertos en festejos súper tecnológicos se encargan de que vivas la fiesta inolvidable en formato virtual. Cada propuesta de entretenimiento está diseñada a la medida de la anfitriona y comienza desde que los invitados reciben la invitación. La experiencia incluye un animador, despliegue de recursos digitales -como filtros de realidad aumentada- y todos los adicionales que quieras, como el catering (que puede ser desde sushi hasta algo más elaborado), luces, deco y torta. @somoswonderlab .

Si vos sos la zoomplañera

Es difícil predecir cómo va a pegarte -muy arriba, muy abajo, muy ni fu ni fa-, y cada una lo vive como puede, así que, como primera medida, sé muy compasiva con vos misma y no te fuerces a organizar un fiestón virtual si ni siquiera estás de ánimo para cambiarte el pijama. Eso sí, aunque estés sola y hayas elegido no armar nada, planeá agasajarte con cosas positivas que te den placer y satisfacción y mimate con lo que más te guste. Es un buen momento para conectarte con vos misma y reflexionar sobre las personas y situaciones que te dan felicidad para rodearte de eso, y una gran oportunidad para decidir, aunque sea por ese solo día, hacer más de lo que te gusta y menos de lo que no te gusta. Quizás esa conciencia te despierte las ganas de celebrar y agradecer, o al menos te resetee el mood.

Si el cumpleaños es de una amiga, tu hermana o algún familiar, ¡no te olvides de que los adultos también amamos recibir sorpresas!, así que disfrutá de preparar algo especial para aparecer de alguna manera mágica en el día del cumple de esa persona. La vibra amorosa que vas a generar con los preparativos te va a recargar las pilas cuarenteniles.

Guía de datazos

Para las que están solas . Pau diseñó una caja con deco de papel para regalar -o autorregalarte- y lookear el rincón de la videollamada para la velita virtual. Incluye individual de papel, vela con base, banderín, globos, bonete o vincha, cake topper, tarjeta de cumple y un alfajor de chocolate para que improvises la torta. $800. @siquierocelebraciones .

. Pau diseñó una caja con deco de papel para regalar -o autorregalarte- y lookear el rincón de la videollamada para la velita virtual. Incluye individual de papel, vela con base, banderín, globos, bonete o vincha, cake topper, tarjeta de cumple y un alfajor de chocolate para que improvises la torta. $800. @siquierocelebraciones . Do It Yourself . Lucía Mallea armó kits para craftear desde los preparativos. El Chin Chin viene con una botella de espumante + sorbetes de papel + un mix de elementos para decorarla, ideal para mandarles a tus amigas y compartir el brindis. El Kit de Flores incluye todos los materiales para armar 6 flores gigantes para un megafondo de zoompleaños, con instrucciones. Desde $3500. @luciamallea .

. Lucía Mallea armó kits para craftear desde los preparativos. El Chin Chin viene con una botella de espumante + sorbetes de papel + un mix de elementos para decorarla, ideal para mandarles a tus amigas y compartir el brindis. El Kit de Flores incluye todos los materiales para armar 6 flores gigantes para un megafondo de zoompleaños, con instrucciones. Desde $3500. @luciamallea . Rock DJ . Además de la música de Ramiro Pedemonte vía Zoom, si pinta fiestón, podes sumar ambientación, luces y catering. Desde $5000. @ramiropedemonte .

. Además de la música de Ramiro Pedemonte vía Zoom, si pinta fiestón, podes sumar ambientación, luces y catering. Desde $5000. @ramiropedemonte . Tiradas de tarot . Bárbara organiza tiradas de tarot online, que funcionan como un regalo canchero o para un cumple diferente con amigas íntimas. Sesiones de una hora para hasta 2 personas, $550; de dos horas para 3 a 4, $1200; y más de 4 se coordina por hora. @santo.tarot .

. Bárbara organiza tiradas de tarot online, que funcionan como un regalo canchero o para un cumple diferente con amigas íntimas. Sesiones de una hora para hasta 2 personas, $550; de dos horas para 3 a 4, $1200; y más de 4 se coordina por hora. @santo.tarot . Para brindar juntos . Cócteles listos en botellitas lindísimas de medio litro, que podés mandarles a tus invitados para brindar juntos. Un plus: trabajan con materiales biodegradables, reciclados y reutilizables. Desde $550 cada una. @davamercado .

. Cócteles listos en botellitas lindísimas de medio litro, que podés mandarles a tus invitados para brindar juntos. Un plus: trabajan con materiales biodegradables, reciclados y reutilizables. Desde $550 cada una. @davamercado . Tapeo y degustaciones . El 878, bar de Villa Crespo, envía sus cócteles individuales y cajitas con tapeos -por ejemplo, sus buñuelos con alioli, empanadas de humita , falafel y bombitas de papa-. Además, proponen degustaciones grupales de cervezas o clases de coctelería vía Zoom. Picoteo + cóctel, desde $960 por persona. Clases de coctelería, desde $750 por persona (mínimo 5 personas). @878bar .

. El 878, bar de Villa Crespo, envía sus cócteles individuales y cajitas con tapeos -por ejemplo, sus buñuelos con alioli, empanadas de humita , falafel y bombitas de papa-. Además, proponen degustaciones grupales de cervezas o clases de coctelería vía Zoom. Picoteo + cóctel, desde $960 por persona. Clases de coctelería, desde $750 por persona (mínimo 5 personas). @878bar . Cata virtual . Planazo como regalo o festejo. Los vinos llegan con el kit de degustación a tu casa (y la de tus invitados) y, vía Zoom, te enterás de todo lo que quieras saber sobre bodegas orgánicas, biodinámicas y sustentables. Desde $1500 por persona, con dos vinos, una copa y un cortagotas. @vinosorganicos .

. Planazo como regalo o festejo. Los vinos llegan con el kit de degustación a tu casa (y la de tus invitados) y, vía Zoom, te enterás de todo lo que quieras saber sobre bodegas orgánicas, biodinámicas y sustentables. Desde $1500 por persona, con dos vinos, una copa y un cortagotas. @vinosorganicos . Escape room por videollamada o portátil . La idea es formar un grupo de detectives con tus amigos y trabajar en equipo para resolver un misterio sin salir de tu casa. Otra opción es que te envíen una valija/mochila con el juego de escape a tu casa y tenés 3 horas para usarla antes de que la pasen a retirar. @bigexperiencias ..

Cumpleañito en cuarentena

Por Marou Rivero. Socióloga e influencer cultural. @marourivero

Hay dos cosas que tenés que saber de mí: cumplir años ha sido en estos 35 años el día más feliz de mi vida y celebrarlo es un ritual. Por eso, en cuarentena viví estas fases:

Parte 1: la negación . A mitad de abril asumí que iba a pasar mi cumpleaños en cuarentena. Otro año sin poder hacer un pícnic, pensé. Una semana antes de que llegara la fecha, comencé a darme cuenta de que también sería sin amigos, sin fiesta, sin salir a bailar y, básicamente, sin todos los condimentos que me gustan. Una sensación de angustia se adueñó de mí, pero no le quise prestar atención.

Parte 2: la expectativa . Tres días antes del 19 de mayo, no era el cumplir años lo que me generaba ese rush de ansiedad en el cuerpo, era tener expectativas de cómo iba a ser. ¿Tendré video? ¿Recibiré regalos? ¿Hago un Zoom? ¿A qué hora? Elegí tomar el toro por las astas e hice una invitación para las salas de Zoom con el 11 como número maestro. AM para los europeos con mates y vermut y PM con una playlist y una sola consigna: BAILAR.

Parte 3: el desborde . Llenar el living de guirnaldas y tener la torta en la heladera me puso en mood. A las 00, soplé las velitas con mi familia y me regalaron EL video más espectacular que podría haber imaginado. Cuando me pongo a pensar que todo pasó en 24 hs., la sensación de desborde me vuelve al cuerpo. El Zoom de la mañana planteó las reglas: ¡no iba a poder controlar nada! Así que me entregué y jugué. Jugué con mi abuela, que me videollamó y me dio muchas ganas de verla. Desbordé y no pude ni quise contenerlo. Dejé que ese amor inundara todo y llené de mensajes y regalos mi casa. Fue más de lo que esperaba, porque lo que más extraño en esta cuarentena son las personas que son parte de mi vida y estaban ahí, presentes de mil maneras.

3 tips que hicieron que siguiera siendo el mejor día:

1. Organizar 1 cosa en el día e invitar a la gente que sí o sí quería que estuviera.

2. Tomarme muy en serio la decoración de un espacio de la casa que por donde se mirara dijera CUMPLO AÑOS.

3. Bailar. Por lejos, fue la actividad que más descargó toda la energía que tenía y me hizo muy feliz.