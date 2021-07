Carlos Melconian: “Las elecciones cada dos años y la reelección no funcionó”

El economista Carlos Melconian consideró que hace falta en la Argentina una reforma constitucional y una clase política que entienda que hace falta una “burocracia estable” para generar confianza y terminar con los problemas de fondo.

“Lo que hace falta es decir: vos vas a estar un período y te tenés que ir. Y además cada dos años no parés todo para ver con la birome quién va. ¡Ni los que hicieron la lista saben quién va!. Esto no es la antipolítica”, explicó en diálogo con Comunidad de Negocios, por LN+. “El sistema es éste y hay que rectificarlo”, analizó.

“Es hora de entender que el problema es que la gente tiene que demandar la solución y para eso hay que correr a todos los truchos que venden espejitos de colores que hay muchos en todas las administraciones en todos los años que se agarran de quién emitió la moneda, la deuda, quién usó las privatizaciones y el verdadero debate para que no le mientan más a la gente es que nadie quiere financiar a la Argentina”, advirtió.

En diálogo con José del Río, el economista sostuvo que hace falta una reforma constitucional. “Elecciones cada dos años y reelección no funcionó, fracasó”, dijo. “Y te lo dice un demócrata”, precisó.

Melconian: "Cuando la política jode, jode con la calidad de vida de la gente"

“El cepo hoy más que nada sirve para atenuar la demanda de dólares a un precio oficial que no hay; el precio oficial no solo es irreal”, explicó. “Lo que no tenés es reservas. La anterior administración entregó 9 mil millones de reservas vivas, propiedad del Central, y a lo largo de 2020 las perdió porque fue mayor la demanda que la oferta. La Argentina es el país del mundo con mayor sobrante de dólares, que están fuera del sistema, no es que no estén declarados, no es que esté fugado, no esta en el sistema”, alertó.

Para Melconian, el problema de fondo no se resuelve ni en 2022 ni en 2023. “El peso es una moneda de menudeo transaccional, es el circulante para la transacción cotidiana, se ahorra eventualmente en la Argentina en pesos porque si tenés un cepo no tenés salida”, precisó.

Melconian explicó que la política no se va. Queda. “Pero mirá lo que pasa en Perú: hay cuatro expresidentes en la órbita de la Justicia y uno se suicidó. La política tiene que hacer un acuerdo para generar estabilidad”, precisó. “Lo que hay que recrear es la expectativa de un horizonte sin agredir, sin atacar, hay que encontrarle un piso a berretalandia. El mayor dilema es que se convierta en costumbre. Eso es lo peor. Hay que dejar de lado el odio y el justificativo”, manifestó Melconian en diálogo con Del Río.

LA NACION