Carlos Regazzoni: “No podemos seguir teniendo a los chicos fuera de la escuela”

El extitular del PAMI Carlos Regazzoni participó anoche de Comunidad de Negocios, por LN+ y opinó sobre el conflicto entre Gobierno y Ciudad sobre la presencialidad, desde una perspectiva sanitaria. El médico, que se pronunció a favor del regreso a las aulas, expresó: “Es inimaginable el daño que está ocurriendo”.

Respecto a la pandemia del coronavirus, sostuvo que “la escuela reproduce la circulación de la comunidad, si es demasiado alta o con las nuevas cepas es muy difícil sostener la escolaridad”. No obstante, argumentó: “No podemos seguir teniendo a los chicos fuera de la escuela porque lo que estamos causando en deserción escolar definitiva es otro daño equivalente a todo lo que está provocando la pandemia”.

El médico destacó que el país sufre una “crisis nutricional en la infancia”, a lo que se le suma ahora la falta de clases en algunos sectores del país, al no poder asistir a la escuela. “No hay manera de resolver la problemática nutricional, sin escolaridad”, dijo Regazzoni.

Y enumeró: “Hay una cantidad de cuestiones sanitarias que solamente resuelve la escolaridad: no se puede bajar la mortalidad materna sin la escolaridad, no se puede bajar la mortalidad infantil sin escolaridad, no se puede aumentar la expectativa de vida sin escolaridad. Es muy difícil bajar la incidencia de infarto sin la escolaridad”.

Por último, concluyó: “Sin inclusión educativa de calidad no hay ningún tipo de futuro ni institucional ni económico y tampoco sanitario. No terminar la escuela quita 10 a 15 años de vida”.

LA NACION