Claudia Rucci dijo que Villarruel “cree en la justicia social”: “Está muy cerca de lo que pienso”

Escuchar

La dirigente peronista Claudia Rucci, directora del Observatorio de Derechos Humanos, habló sobre su vínculo con la vicepresidenta Victoria Villarruel y la definió como una persona que “habla de unidad nacional y cree en la justicia social”. “Está muy cerca de lo que pienso”, agregó.

En +Entrevistas, el ciclo que conduce Luis Novaresio por LN+, Rucci contó que la vicepresidente está “comprometida con este gobierno”. “Lo que puedo decir es que ella de este carro no se baja, va a apoyar al Presidente hasta el último día y eso habla muy bien de ella”.

Si bien reconoció que mantiene diferencias con Javier Milei, planteó: “Hay tirantez porque ella es una mujer sumamente sincera, dice lo que piensa entonces de pronto dice las cosas que dice -que a mi me causan gracia, pero seguramente a Milei no-”. Y agregó: “No son diferencias de fondo. Ella tiene otra forma de hacer política, es más contenedora, puede ver al otro, puede escuchar al otro”.

Consultada sobre su posición en la coyuntura política, dijo: “No pertenezco a ningún espacio político. Me siento en la espera, con mucha confianza. Sin un grupo de pertenencia, pero sí queriendo que a este gobierno le vaya bien”. Y aclaró: “Creo que esta [el oficialismo] es una apuesta al futuro y yo quiero estar en ese barco”.

En cuando al presidente de la Nación, Javier Milei, consideró que “irrumpió” en la política como resultado de los últimos gobiernos. “La gente dijo basta y tomó consciencia que había sido usada en nombre del Estado presente... se aprovecharon para ganar una elección”.

Luego de hacer una férrea crítica al kirchnerismo, opinó: “Si no te alcanzaron 16 años para transformar, quiere decir que hiciste todo mal o que lo transformaste como quisiste transformarlo. El grado de pobreza no era ese, hubo más gente dependiendo del estado, no se apostó a la industria, a generar trabajo en blanco, los niveles de educación fueron cada vez más bajos”.

“El peronismo tuvo una desgracia que fue que Perón se murió hace 50 años y que a partir de allí todos de una u otra manera usaron al peronismo para tener votos. Yo creo en la justicia social de verdad y eso es nivelar para arriba. Creo en la salud y en la escuela pública, que unifica”, dijo Rucci. Y cuestionó: “¿Cómo se puede llamar peronismo a alguien que todo el tiempo habla de la lucha de clases, como se puede llamar peronista alguien que defiende a Maduro?”.

En otro momento, la hija de José Ignacio Rucci, sindicalista asesinado por Montoneros, habló de la aparición del ex líder guerrillero Mario Firmenich, líder de Montoneros indultado por Carlos Menem en los años 90, luego de sus dichos en los que invitó a los jóvenes a analizar si hay razones para repetir una experiencia como la de su agrupación. “Le diría que guarde silencio y pida perdón”, expresó y agregó: “Les pediría a Montoneros que pidan perdón a los familiares y a los argentinos. Porque cada vez que aparece Firmenich nos vuelven a victimizar y volvemos a sentir el mismo dolor una y otra vez”.

José Ignacio Rucci, quien fue secretario general de la CGT y uno de sus colaboradores más cercanos del expresidente Juan Domingo Perón, fue asesinado en manos de Montoneros el 25 de septiembre de 1973.

El Observatorio de Derechos Humanos del Senado, organismo que dirige Rucci, fue creado con el objetivo de “contribuir al desarrollo de una legislación que garantice el pleno reconocimiento y la efectiva protección de los derechos humanos en Argentina” en consonancia con la Constitución Nacional y los tratados internacionales a los que el Estado adhirió.

Su propósito es promover y articular espacios de diálogo y cooperación entre el Poder Legislativo, organismos públicos, instituciones académicas y técnicas, en aras de fortalecer el respeto y el ejercicio de los derechos humanos.

LA NACION