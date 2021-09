Comparten en un informe las declaraciones juradas de los nuevos ministros del gabinete de Alberto Fernández

Un nuevo informe de La Cornisa, por LN+, mostró este domingo las declaraciones juradas del flamante jefe de gabinete, Juan Manzur, del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y del nuevo ministro de Educación, Jaime Perczyk.

En Tucumán no existe registro de las declaraciones juradas del gobernador Manzur pero, anteriormente, había sido ministro de Salud del gobierno de Cristina Kirchner. En su declaración del 2014, informó once lotes por un importe de 0 pesos. Seis de ellos, ubicados en San Miguel de Tucumán, estaban destinados a inversiones privadas. Los restantes estaban ubicados en Caseros, partido de Tres de Febrero en la provincia de Buenos Aires y en la localidad de Pocito en San Juan. Su propiedad más costosa estaba ubicada en el residencial Yerba Buena, Tucumán. La registró por 285.867 pesos y su superficie era de 1295 mt2. Ese año empezó a comprar las casas aledañas para mantener la privacidad. Al finalizar el período fiscal, la propiedad se revaluó en $2.479.951, once veces más a su valor original.

Ese año, Manzur declaró una deuda por 7 millones de pesos a José Nucete. El empresario le vendió al flamante jefe de gabinete, su empresa familiar de aceitunas, según los medios locales, obligado por las presiones políticas. Nucete murió por Covid-19 en febrero de este año. En el 2015, la deuda con Nucete ascendía a 12 millones de pesos. Manzur sumó otra propiedad en Yerba Buena de 2774 mts2 por solo 418.900 pesos. Sus bienes ya ascendían a 34.106.045,71. O sea 11 millones ganados en un sólo año siendo el ministro de Salud de la Nación, según indicó el informe. Además, registra un 66% de aumento patrimonial duplicando la inflación de ese año.

Otro caso singular es el del flamante ministro de Educación, Jaime Perczyk. En el año 2012 daba sus primeros pasos en el Ministerio que conducirá a partir del próximo lunes. Al comenzar su pasó por la función pública tenía una casa de casi 400 mts por solo 148.149 y un Chevrolet Zafira por 44.500. La casa, en un año, se revaluó en 279.566 pesos.

Ocho años después, el nuevo ministro adquirió un lote en la localidad de Navarro (50%) por 40 mil pesos de 20.200 mts2. O sea, $1,98 por metro cuadrado. Los 20000 dólares que había ahorrado al comenzar la gestión pública, ascendían a 40800. En ocho años el patrimonio en la función pública pasó de 450 mil a 10 millones. Se multiplicó en 22 veces y media.

Mientras que Aníbal Fernández fue denunciado por la oposición por enriquecimiento ilícito. En 2015: su última declaración jurada (al terminar el mandato de Cristina Kirchner) fue de $4.466.503. A fines de 2020 declaró $15.399.513. En 2012 Cristina lo retó en público y lo instó a cambiar su dinero en pesos. Durante el macrismo, Aníbal Fernández no le hizo caso a Cristina Kirchner, y adquirió más de 20 mil dólares, según denunció La Cornisa.