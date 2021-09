Diego Santilli, defendió el trabajo privado: “A los empresarios les va mejor con nosotros”

A días de las PASO, el precandidato a diputado de Juntos por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli destacó esta noche que el problema de fondo de la Argentina es la falta de trabajo privado. En diálogo con La Cornisa, por LN+, propuso impulsar medidas que se focalicen en las pymes, donde hoy trabajan millones de argentinos.

“El que tiene laburo tiene miedo de perderlo y el que antes hacía changas ahora no tiene. ¿Cómo hacemos para generar trabajo?”, cuestionó. “Hoy hay gente que no tiene oportunidades porque no generamos trabajo privado. La clave está en la generación”, resaltó.

“Cuando los empresarios se van del país sucede que la gente se queda sin trabajo”, dijo. En esta línea, el exvicejefe de gobierno porteño indicó que cerraron 1200 pymes y más de 90 mil comercios. Y enfatizó: “A los empresarios les va mejor con nosotros”.

Santilli: "El bonaerense no se siente seguro en su casa"

“Falta trabajo privado; presión fiscal asfixiante para las pymes y los comercios; vuelta a los cepos en importación y exportación; industria del juicio que asfixia a las pymes. Todo es un combo que le está pegando a la pyme que más le cuesta”, argumentó. Y concluyó: “Hay que parar la pelota y defender el trabajo privado”.

Durante esta semana, Santilli llevará adelante seis actos que buscarán cerrar su campaña de cara a las primarias y pedirá a los bonaerenses que “vayan a votar” con un discurso centrado en la seguridad . “Vamos por la Provincia, vamos por Argentina”, será el lema de su campaña.

“El bonaerenses no se siente seguro en su casa”, resaltó. La seguridad y la reactivación de la economía seguirá siendo el eje discursivo sobre el que se centrará el exfuncionario porteño, en una semana en la que visitará distritos grandes y de mucho peso electoral.

Este lunes, Santilli asistirá a la localidad de Campana; en tanto que el martes hará lo mismo en dos ciudades relevantes en las que Juntos por el Cambio gobierna: Mar del Plata y Bahía Blanca.

Asimismo, el miércoles estará en Almirante Brown y la capital bonaerense, La Plata; para cerrar finalmente en el populoso distrito de Tres de Febrero.

Las actividades se centrarán en charlas con vecinos, comerciantes y visita a centros comerciales y fábricas, donde estará acompañado por los candidatos locales y los intendentes afines en sus recorridas.

Concretamente, Santilli saldrá a pedir fuertemente el acompañamiento en las urnas a los bonaerenses; haciendo eje en la necesidad de avanzar sobre iniciativas para combatir la inseguridad, que según declaró, “es sin duda la principal angustia y reclamo de los vecinos y comerciantes”.

LA NACION