Es tucumano, fue elegido entre los 50 mejores alumnos del mundo y podría ganar un premio de US$100.000: “Sería una locura”

Axel Córdoba es un estudiante universitario argentino que fue seleccionado entre los 50 mejores alumnos de todo el mundo en el Global Student Prize 2022. Este domingo, el joven tucumano que estudia en la Universidad Nacional del Comahue dialogó con LN+ y contó en qué consisten los proyectos por los cuales fue elegido entre 7000 postulantes para ganar el mencionado galardón, cuyo premio para el ganador -de los 50 se elegirá solo a uno- es de 100.000 dólares.

El joven nominado nació en Tucumán y estudió la primaria y la secundaria en escuelas rurales de su provincia. A fines de 2015 se mudó a General Fernández Oro, que se encuentra en la provincia de Río Negro, pero pegado a Neuquén. En esta última provincia él estudia Geología, en la Universidad Nacional del Comahue. En diálogo con Nicolás Macchiavelli, en LN+, el estudiante contó que ya terminó de cursar las materias de su carrera, y solo le restan algunos finales y la tesis para graduarse.

El argentino elegido entre los 50 mejores alumnos del mundo

El Global Student Prize es un galardón que otorga la Fundación Varkey -que también elige al mejor docente del mundo- junto con Chegg.org, con el objetivo de, según su página oficial, “crear una plataforma que resalte en todo el mundo los esfuerzos de estudiantes extraordinarios, que están teniendo un impacto real en el aprendizaje, las vidas de sus compañeros y la sociedad en general”.

En este sentido, Córdoba presentó al concurso dos proyectos, uno relacionado con la difusión de la ciencia en escuelas rurales y otro que tiene que ver con combatir la crisis de escasez de agua que enfrentan varios lugares de la Argentina y del mundo.

Hydroplus, uno de los proyectos de Axel Córdoba, tiene como objetivo optimizar el uso del agua para cotrarrestar la sequía

Cuando le consultaron sobre de dónde nace su inclinación por los temas científicos, Córdoba contestó: “Desde muy chico me llamó la atención la ciencia. Me apasionaba. Mezclaba el vinagre con el aceite que le sacaba a mi vieja de la cocina... después fui participando en ferias de ciencia en el secundario y de a poco fue todo eso lo que me fue guiando para empezar a emprender mis propios proyectos relacionados con la educación, con la ciencia, con la tecnología e innovación”.

A continuación, el joven contó en qué consistía uno de los proyectos presentados al concurso del mejor estudiante: “Uno de ellos es Ciencia Cristalina que lo hice a partir de una beca del Instituto Balseiro donde nos enseñaban a hacer ciencia con cosas que encontramos en el hogar, como hacía yo cuando era chico. Me acordaba cuando fui a la escuela rural muchas veces no había un tubo de ensayo y laboratorios ni hablar, y eso se toma como un limitante para poder hacer ciencia o para poder a mostrar la experimentación, que es lo más entretenido”.

“Ciencia cristalina es un taller para crear o improvisar laboratorios en zonas rurales o periféricas, donde no tienen acceso a instrumental necesario y pueden experimentar con cosas que hay en el hogar”, resumió el estudiante de Geología.

Los 50 seleccionados por el Global Studient Planet 2022

A continuación, Córdoba describió su otro proyecto: “El otro es Hydroplus que lo empezamos con un compañero a mediados del año pasado de la facultad, a raíz de la crisis hídrica de la provincia. A nivel nacional la escasez de agua es un problema muy grave que se viene acentuando día tras día. Empezamos a pensar qué podíamos aportar desde lo que sabíamos de hidrología, de suelos, de geología, así nació Hydroplus”.

“Es un polvo granular que cuando entra en contacto con el agua se hidrata, se forma como un gel, como los pañales, decimos que son pañales para árboles -explicó el joven-. Lo ponés cerca de las raíces, lo tapás con un poco de tierra y va liberando el agua poco a poco, según la planta lo necesita”.

Luego, Córdoba señaló cuál puede ser el impacto positivo de su trabajo: “Esto puede reducir el uso del agua en un 50 por ciento tanto en jardines, huertas, como macetas. Estamos evaluando el potencial para los grandes campos de cultivo, donde mayor ahorro de agua tendría en un futuro y donde más puede ayudar para hacer frente a las sequías”.

Sobre el final de la charla, Macchiavelli le preguntó al estudiante de la Universidad del Comahue qué pensaba hacer si ganaba los 100.000 dólares del premio final del Global Student Prize, que se entrega a fin de año. “Sería una locura”, exclamó Córdoba y añadió: “Algo que he pensado mucho usar para escalar ambos proyectos. Mi idea que ahora Hydroplus se consolide en la zona del Alto Valle (de Río Negro). Actualmente está más probado en macetas, huertas, jardines, y queremos expandirnos al resto de las provincias, que se use en agricultura y por qué no al resto del mundo”.

Nicolás Monzón y Axel Leonel Córdoba son los dos nominados argentinos entre los 50 finalistas para el Global Student Prize

“Y que Ciencia Cristalina también llegue a todas las escuelas rurales del país, que llegue también al casco urbano y poder escalar todo a nivel nacional”, cerró el estudiante tucumano.

Además de Axel Córdoba, para el premio al mejor estudiante del mundo hay postulado otro argentino. Se trata de Nicolás Monzón, que estudia Ingeniería en Informática en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), y licenciatura en Matemática y en Ciencias Físicas en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Junto a un grupo de compañeros, este estudiante notable creó Magnetar, una startup de tecnología que busca potenciar empresas argentinas.