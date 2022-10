Jorge Macri tildó la gestión del oficialismo de ser “una catástrofe” y se refirió a las diferencias dentro de Juntos por el Cambio

escuchar

El ministro de gobierno de ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, opinó esta noche en diálogo con Luis Majul por LN+, sobre las diferencias dentro de Juntos por el Cambio por el Presupuesto 2023, en donde se dieron fuertes discusiones respecto a la conveniencia o no de aprobar la iniciativa y frente a las votaciones en particular de los artículos más polémicos.

“No me gusta lo que pasó ayer, porque no me gusta que votemos divididos. Muestra poca consistencia y coherencia de cara a la sociedad y me parece que se complicó”, dijo durante el programa +Voces. Y agregó: “Lo que nos pasó con este presupuesto es que de entrada unos sectores de Juntos por el Cambio plantearon que era bueno y que había que aprobarlo, entonces se dio una cosa incómoda, la discusión interna quedó desbalanceada”.

En esa línea, manifestó que “no era un presupuesto para dar quorum”. Si bien destacó el rol del jefe de la bancada de Pro, Cristian Ritondo, quien logró unificar posiciones en torno a la abstención, cuestionó: “Siempre hay que tratar de darle la herramienta de gestión a quien gobierna, pero tiene que ser una herramienta razonable y no sobre supuestos que son mentira”.

Macri criticó con dureza al oficialismo: “Ellos no entienden la economía y detestan la libertad. Cada vez que ven un sector al que le va bien van y lo persiguen. Construyen los presupuestos siempre al revés, desde todo lo que me gustaría hacer y después le pongo al Estado el precio que quiero, entendiendo el precio del Estado como el impuesto”.

“Si el fallo de la Corte restituye los recursos quitados a la Ciudad, tenemos el compromiso de quitar el impuesto transitorio a las leliqs. Pero creo que se podría haber negociado el quorum a cambio de que ese tipo de impuesto se corrigiera”. planteó el funcionario.

El proyecto elaborado por el ministro de Economía, Sergio Massa, obtuvo la media sanción con el apoyo de un sector de Juntos por el Cambio, pero el recinto se convirtió en un nuevo escenario de las fricciones que atraviesan a la coalición que integran el Pro, la UCR, la Coalición Cívica y los liberales de Republicanos Unidos, entre otros.

En otro momento, se refirió a la figura de la vicepresidenta. “Cristina hace tiempo que intenta despegarse de la catástrofe del gobierno”, dijo Macri. Según sostuvo, al oficialismo “lo único que le importa no es la gestión, no es la inflación, es tratar de ver si pueden sostener poder y en función de eso seguir teniendo fueros, protegerse, tener sus cajas y sus lugares de interés”.

Respecto a la coyuntura, observó: “Mucha gente se pregunta cuándo va a explotar esto, pero esto ya explotó, estamos vivos, pero viviendo muy mal. Han destrozado a la clase media”. Según planteó, la mitad de la clase media hoy se encuentra debajo de la línea de pobreza. “Eso si el Indec pusiera dentro de la canasta para definir pobreza el alquiler, que cuatro de cada diez alquilan, y algunos gastos, que son impostergables para la clase media, como el Internet, porque sin eso no se puede estudiar ni trabajar”, argumentó.

LA NACION

Temas Jorge Macri